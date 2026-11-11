Γιώργος Γεροντιδάκης: Όταν πετάξεις το «εγώ» από τη σχέση, σιγά σιγά θα έρθει και το «εμείς», εγώ είμαι σε αυτή τη φάση
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Γιώργος Γεροντιδάκης Ντορέττα Παπαδημητρίου

Γιώργος Γεροντιδάκης: Όταν πετάξεις το «εγώ» από τη σχέση, σιγά σιγά θα έρθει και το «εμείς», εγώ είμαι σε αυτή τη φάση

Ο ηθοποιός απάντησε τι θα έκανε έαν την ημέρα της επετείου του με τη σύντροφό του είχε αγώνα η αγαπημένη του ομάδα

Γιώργος Γεροντιδάκης: Όταν πετάξεις το «εγώ» από τη σχέση, σιγά σιγά θα έρθει και το «εμείς», εγώ είμαι σε αυτή τη φάση
Γεωργία Κοτζιά
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Για τη φάση στην οποία βρίσκεται η σχέση του με την Ντορέττα Παπαδημητρίου μίλησε ο Γιώργος Γεροντιδάκης, σημειώνοντας πως έχουν πετάξει το «εγώ» και βρίσκονται στο «εμείς».

Ο ηθοποιός, σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» με τον Τάσο Ιορδανίδη, όπως προβλήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, μίλησε για την προσωπική του ζωή με αφορμή μία ερώτηση που δέχτηκε. Πιο συγκεκριμένα, κλήθηκε να απαντήσει τι θα έκανε αν την ημέρα που έχει επέτειο με τη σύντροφό του, είχε αγώνα και η αγαπημένη του ομάδα.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης είπε χαρακτηριστικά και χειροκροτήθηκε: «Πρέπει να φροντίζεις τη μέρα έτσι ώστε όταν φτάσει το βράδυ να έχεις κάνει όλα αυτά τα οποία πρέπει και να πεις μετά "τώρα παιδιά θέλω να το απολαύσω έτσι". Εμένα με ενδιαφέρει να είναι καλά ο άνθρωπος μου και όχι εγώ. Εγώ λοιπόν αν είχα επέτειο με την σύντροφό μου θα φρόντιζα να κάνω κάτι όμορφο για εκείνη όλη την ημέρα και όταν έρθει η στιγμή του αγώνα να μπορώ να τον δω. Όταν πετάξεις το “εγώ” από τη σχέση, σιγά σιγά θα έρθει και το εμείς. Εγώ είμαι σε αυτή τη φάση».

Δείτε το βίντεο


Ο Τάσος Ιορδανίδης, με τη σειρά του, επισήμανε έπειτα πως θεωρεί εγωιστικό να μην επιτρέπει μία σύντροφος στον αγαπημένο της να παρακολουθήσει τον αγώνα.
Γεωργία Κοτζιά
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