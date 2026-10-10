Γιούλη Τσαγκαράκη: Μέχρι να δουλέψω ως ηθοποιός ήμουν σερβιτόρα και καθαρίστρια, με είχαν απορρίψει από τρεις δραματικές σχολές





Όπως εξήγησε, προσπάθησε πολλές φορές μέχρι να πετύχει τον στόχο της, καθώς πέρασε από τρεις σχολές υποκριτικής μέχρι να καταφέρει να μπει σε μία από αυτές: «Μέχρι να φτάσω να γίνω ηθοποιός με είχαν απορρίψει από τρεις δραματικές σχολές. Για να μιλήσω και για τη δική μου ευθύνη, στο Κρατικό Θέατρο που με είχαν απορρίψει δύο φορές είχα πολύ τρακ. Στο Εθνικό Θέατρο μπήκα με τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που είχα δώσει, είχα μπει στη Θεοδοσιάδη και εκεί γνώρισα και τον Καπουτζίδη. Έκανα ένα έτος σχολής και μετά μπήκα στο Εθνικό», δήλωσε.

Ως σερβιτόρα αλλά και ως καθαρίστρια εργάστηκε η Γιούλη Τσαγκαράκη μέχρι να καταφέρει να δουλέψει ως ηθοποιός, ενώ αποκάλυψε πως την είχαν απορρίψει αρχικά τρεις δραματικές σχολές πριν καταφέρει να σπουδάσει το αντικείμενο.Η Ναταλία Γερμανού, συζητώντας με την ηθοποιό στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, τη ρώτησε εάν ισχύει πως δοκίμασε σε κάθε λογής επαγγέλμα προτού παίξει σε κάποια θεατρική παράσταση, με την ίδια να της απαντά θετικά και να δηλώνει ευγνώμων για το γεγονός αυτό.Η Γιούλη Τσαγκαράκη είπε χαρακτηριστικά: «Έχω κάνει πολλά επαγγέλματα μέχρι να δουλέψω ως ηθοποιός. Σερβιτόρα, καθαρίστρια... Και όσο ήμουν στο θέατρο, για να έχω και ένα έξτρα εισόδημα και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτές τις δουλειές που έχω κάνει, γιατί καταλαβαίνεις (πολλά) από αυτές τις δουλειές... Νομίζω ότι όλοι πρέπει να περάσουν από το πόστο του σερβιτόρου για να καταλάβεις πως νιώθει ο σερβιτόρος, για να καταλάβω εγώ που κάθομαι εκεί και παραγγέλνω τον καφέ μου και το φαγητό μου, πώς πρέπει να συμπεριφερθώ».