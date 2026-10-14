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Η συγκινητική αφιέρωση του Τζον Τραβόλτα για την Κέλι Πρέστον: Κοίτα την κορούλα σου τώρα, θα πρέπει να είσαι τόσο περήφανη
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Τζον Τραβόλτα Κέλι Πρέστον Βίντεο

Η συγκινητική αφιέρωση του Τζον Τραβόλτα για την Κέλι Πρέστον: Κοίτα την κορούλα σου τώρα, θα πρέπει να είσαι τόσο περήφανη

Η σύζυγός του θα έκλεινε τα 64 της χρόνια  - Ο Τραβόλτα δημοσίευσε στιγμές από την εμφάνιση της 26χρονης κόρης τους στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Η συγκινητική αφιέρωση του Τζον Τραβόλτα για την Κέλι Πρέστον: Κοίτα την κορούλα σου τώρα, θα πρέπει να είσαι τόσο περήφανη
Ιωάννα Μαρίνου
Με ένα συγκινητικό βίντεο της κόρης τους, Έλα Μπλου Τραβόλτα τίμησε ο Τζον Τραβόλτα τη μνήμη της συζύγου του, Κέλι Πρέστον, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων της, καθώς θα έκλεινε τα 64 της χρόνια.

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ο 72χρονος ηθοποιός προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram, με στιγμιότυπα από την πρώτη εμφάνιση της 26χρονης κόρης του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Το βίντεο που μοιράστηκε περιλαμβάνει στιγμές από την παρουσία της Έλα στην επίδειξη της συλλογής άνοιξη/καλοκαίρι 2027 του οίκου Miu Miu. Η κάμερα την καταγράφει τόσο κατά την προετοιμασία της όσο και την ώρα που περπατά στην πασαρέλα, δίπλα σε προσωπικότητες όπως η Ολίβια Κόλμαν και η Τζίτζι Χαντίντ.

Στο βίντεο ακούγεται το «Moon River» από την Όντρεϊ Χέπμπορν, ενώ ο Τραβόλτα συνόδευσε την ανάρτησή του με το μήνυμα: «Κοίτα την κορούλα σου τώρα, Κέλι! Χρόνια πολλά, θα πρέπει να είσαι τόσο περήφανη».

Δείτε την ανάρτησή του


Η Έλα έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα το 2022, στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, συμμετέχοντας στην επίδειξη του Καρλ Λάγκερφελντ για τη συλλογή-κάψουλα «Cara Loves Karl». Το βίντεο από την πρόσφατη εμφάνισή της στο Παρίσι είχε δημοσιεύσει και η ίδια στον δικό της λογαριασμό στο Instagram. «Λατρεύω αυτή την Έλα και σε αγαπώ! Μπαμπάς» έγραψε ο Τραβόλτα στα σχόλια της ανάρτησής της.

Η Έλα έκανε και εκείνη ένα Instagram story αφιερωμένο στη μητέρα της, ανεβάζοντας μια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία, στην οποία εμφανίζεται στην αγκαλιά της Πρέστον. «Χρόνια πολλά, μαμά. Σε αγαπώ» έγραψε, προσθέτοντας μια λευκή καρδιά.

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Η συγκινητική αφιέρωση του Τζον Τραβόλτα για την Κέλι Πρέστον: Κοίτα την κορούλα σου τώρα, θα πρέπει να είσαι τόσο περήφανη

Η Κέλι Πρέστον πέθανε το 2020, σε ηλικία 57 ετών, δύο χρόνια μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο του μαστού. Με τον Τραβόλτα απέκτησε επίσης τον 15χρονο σήμερα γιο τους, Μπέντζαμιν, ενώ ο μεγαλύτερος γιος τους, Τζετ, πέθανε το 2009, σε ηλικία 16 ετών.
Ιωάννα Μαρίνου

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