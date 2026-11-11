Χριστίνα Μπόμπα: Μετά τη γέννα κοιτιόμουν στον καθρέφτη και έλεγα «Ποια είναι η κυρία απέναντί μου;»
Χριστίνα Μπόμπα: Μετά τη γέννα κοιτιόμουν στον καθρέφτη και έλεγα «Ποια είναι η κυρία απέναντί μου;»
Η instagrammer περιέγραψε την εμπειρία της μετά τον τοκετό και τον τρόπο που βίωσε τις αλλαγές στο σώμα της
Για την εμπειρία της μετά τον τοκετό και τον τρόπο που βίωσε τις αλλαγές στο σώμα της μετά τη γέννηση των δίδυμων παιδιών της μίλησε η Χριστίνα Μπόμπα, επισημαίνοντας πως κοιτούσε τον εαυτό της στον καθρέφτη και αναρωτιόταν ποια είχε απέναντί της.
Η instagrammer εξομολογήθηκε στο «BeWell» podcast κατά τη διάρκεια της συζήτησής της με τη Φυσικοθεραπεύτρια, Pilates Instructor και Personal Trainer Ιφιγένεια Μπάκα πως της πήρε χρόνο μέχρι να αισθανθεί και πάλι ο εαυτός της και συνειδητοποιήσει τις διαφορές στην εικόνα της.
Η Χριστίνα Μπόμπα είπε αναλυτικά: «Έχω κάνει δίδυμα και θυμάμαι τον εαυτό μου μετά τη γέννα που πραγματικά κοιτιόμουν στον καθρέφτη και έβλεπα ένα άλλο σώμα και έλεγα “Τι συνέβη; Ποια είναι η κυρία απέναντί μου;”. Και όλη την πορεία για να ξαναγεννηθώ μέσα στο σώμα μου, να καταλάβω ότι κάποια θα μείνουν, κάποια θα αλλάξουν, κάποια θα βελτιωθούν».
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Σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του «Happy Day» η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρθηκε στην πίεση που ένιωθε από τα πρότυπα ομορφιάς, ιδιαίτερα κατά την εφηβεία της, αποκαλύπτοντας πως έχει καταφύγει στο παρελθόν και σε αυστηρές δίαιτες προκειμένου να αποκτήσει το σώμα που θεωρούσε ιδανικό.
Όπως δήλωσε: «Έχω περάσει πάρα πολλές φορές κρίση με το σώμα ή την ομορφιά μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα/κορίτσι που έχει μεγαλώσει μέσα σε όλα αυτά τα πρότυπα ομορφιάς και ειδικά στην εφηβεία τη δική μας τότε, που τρώγαμε όλο αυτό το αφήγημα να είσαι skinny, να είσαι τέλεια, να είσαι έτσι, να είσαι αλλιώς, που δεν έχει περάσει κρίση και ανασφάλεια με αυτό που είναι. Παλιότερα είχα κάνει όλες τις δίαιτες τρεις μέρες detox μόνο φρούτα. Δηλαδή έχω περάσει από πάρα πολλά και δεν ξέρω πόσα παιδιά της γενιάς μου δεν έχουν περάσει από αυτό».
Η instagrammer εξομολογήθηκε στο «BeWell» podcast κατά τη διάρκεια της συζήτησής της με τη Φυσικοθεραπεύτρια, Pilates Instructor και Personal Trainer Ιφιγένεια Μπάκα πως της πήρε χρόνο μέχρι να αισθανθεί και πάλι ο εαυτός της και συνειδητοποιήσει τις διαφορές στην εικόνα της.
Η Χριστίνα Μπόμπα είπε αναλυτικά: «Έχω κάνει δίδυμα και θυμάμαι τον εαυτό μου μετά τη γέννα που πραγματικά κοιτιόμουν στον καθρέφτη και έβλεπα ένα άλλο σώμα και έλεγα “Τι συνέβη; Ποια είναι η κυρία απέναντί μου;”. Και όλη την πορεία για να ξαναγεννηθώ μέσα στο σώμα μου, να καταλάβω ότι κάποια θα μείνουν, κάποια θα αλλάξουν, κάποια θα βελτιωθούν».
Δείτε το βίντεο
Σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του «Happy Day» η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρθηκε στην πίεση που ένιωθε από τα πρότυπα ομορφιάς, ιδιαίτερα κατά την εφηβεία της, αποκαλύπτοντας πως έχει καταφύγει στο παρελθόν και σε αυστηρές δίαιτες προκειμένου να αποκτήσει το σώμα που θεωρούσε ιδανικό.
Όπως δήλωσε: «Έχω περάσει πάρα πολλές φορές κρίση με το σώμα ή την ομορφιά μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα/κορίτσι που έχει μεγαλώσει μέσα σε όλα αυτά τα πρότυπα ομορφιάς και ειδικά στην εφηβεία τη δική μας τότε, που τρώγαμε όλο αυτό το αφήγημα να είσαι skinny, να είσαι τέλεια, να είσαι έτσι, να είσαι αλλιώς, που δεν έχει περάσει κρίση και ανασφάλεια με αυτό που είναι. Παλιότερα είχα κάνει όλες τις δίαιτες τρεις μέρες detox μόνο φρούτα. Δηλαδή έχω περάσει από πάρα πολλά και δεν ξέρω πόσα παιδιά της γενιάς μου δεν έχουν περάσει από αυτό».
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