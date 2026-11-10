Χριστίνα Μπόμπα: Έχω περάσει πολλές φορές κρίση με το σώμα και την ομορφιά μου, παλαιότερα είχα κάνει όλες τις δίαιτες
Χριστίνα Μπόμπα: Έχω περάσει πολλές φορές κρίση με το σώμα και την ομορφιά μου, παλαιότερα είχα κάνει όλες τις δίαιτες
Θα φανεί ψέμα, αλλά με τον Σάκη δεν ζηλεύουμε, κάπως το έχουμε βρει μεταξύ μας, ανέφερε η σύζυγος του παρουσιαστή
Την κρίση που έχει περάσει κατά καιρούς με την εικόνα του σώματος και την ομορφιά της περιέγραψε η Χριστίνα Μπόμπα, αποκαλύπτοντας πως στο παρελθόν είχε δοκιμάσει κάθε είδους δίαιτα.
Η influencer περιέγραψε μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, την πίεση που ένιωθε από τα πρότυπα ομορφιάς, ιδιαίτερα κατά την εφηβεία της, ενώ παραδέχτηκε πως είχε καταφύγει και σε αυστηρές δίαιτες προκειμένου να αποκτήσει το σώμα που θεωρούσε ιδανικό.
Μιλώντας για τη δική της εμπειρία, δήλωσε: «Έχω περάσει πάρα πολλές φορές κρίση με το σώμα ή την ομορφιά μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα/κορίτσι που έχει μεγαλώσει μέσα σε όλα αυτά τα πρότυπα ομορφιάς και ειδικά στην εφηβεία τη δική μας τότε, που τρώγαμε όλο αυτό το αφήγημα να είσαι skinny, να είσαι τέλεια, να είσαι έτσι, να είσαι αλλιώς, που δεν έχει περάσει κρίση και ανασφάλεια με αυτό που είναι. Παλιότερα είχα κάνει όλες τις δίαιτες τρεις μέρες detox μόνο φρούτα. Δηλαδή έχω περάσει από πάρα πολλά και δεν ξέρω πόσα παιδιά της γενιάς μου δεν έχουν περάσει από αυτό».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Χριστίνα Μπόμπα σχολίασε και την πρόσφατη φωτογράφιση του Σάκη Τανιμανίδη με εσώρουχα, αποκαλύπτοντας πως ενθουσιάστηκε με το αποτέλεσμα και τον ενθάρρυνε να δημοσιεύσει τη φωτογραφία.
Όπως είπε: «Καμαρώνω τον Σάκη σε όλες του τις φωτογραφήσεις και γενικά μ’ αρέσει πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ. Με ρώτησε για τη φωτογράφιση με τα εσώρουχα. Του είπα ότι είναι κούκλος και να το βάλει και να την ανεβάσει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος» και πρόσθεσε για τη σχέση τους: «Θα φανεί ψέμα, αλλά δε ζηλεύουμε. Κάπως το έχουμε βρει μεταξύ μας. Δεν δίνουμε και αφορμές ίσως, γιατί όταν κάποιος σου δίνει αφορμές, λίγο σου ξυπνάει και τη ζήλια. Εμείς είμαστε μαζί τώρα 11-12 χρόνια. Δεν είχαμε ποτέ κρίση μεγάλης ζήλιας. Κάπως το έχουμε βρει. Δεν προκαλούμε ο ένας τον άλλον».
Η influencer περιέγραψε μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, την πίεση που ένιωθε από τα πρότυπα ομορφιάς, ιδιαίτερα κατά την εφηβεία της, ενώ παραδέχτηκε πως είχε καταφύγει και σε αυστηρές δίαιτες προκειμένου να αποκτήσει το σώμα που θεωρούσε ιδανικό.
Μιλώντας για τη δική της εμπειρία, δήλωσε: «Έχω περάσει πάρα πολλές φορές κρίση με το σώμα ή την ομορφιά μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα/κορίτσι που έχει μεγαλώσει μέσα σε όλα αυτά τα πρότυπα ομορφιάς και ειδικά στην εφηβεία τη δική μας τότε, που τρώγαμε όλο αυτό το αφήγημα να είσαι skinny, να είσαι τέλεια, να είσαι έτσι, να είσαι αλλιώς, που δεν έχει περάσει κρίση και ανασφάλεια με αυτό που είναι. Παλιότερα είχα κάνει όλες τις δίαιτες τρεις μέρες detox μόνο φρούτα. Δηλαδή έχω περάσει από πάρα πολλά και δεν ξέρω πόσα παιδιά της γενιάς μου δεν έχουν περάσει από αυτό».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Χριστίνα Μπόμπα σχολίασε και την πρόσφατη φωτογράφιση του Σάκη Τανιμανίδη με εσώρουχα, αποκαλύπτοντας πως ενθουσιάστηκε με το αποτέλεσμα και τον ενθάρρυνε να δημοσιεύσει τη φωτογραφία.
Όπως είπε: «Καμαρώνω τον Σάκη σε όλες του τις φωτογραφήσεις και γενικά μ’ αρέσει πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ. Με ρώτησε για τη φωτογράφιση με τα εσώρουχα. Του είπα ότι είναι κούκλος και να το βάλει και να την ανεβάσει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος» και πρόσθεσε για τη σχέση τους: «Θα φανεί ψέμα, αλλά δε ζηλεύουμε. Κάπως το έχουμε βρει μεταξύ μας. Δεν δίνουμε και αφορμές ίσως, γιατί όταν κάποιος σου δίνει αφορμές, λίγο σου ξυπνάει και τη ζήλια. Εμείς είμαστε μαζί τώρα 11-12 χρόνια. Δεν είχαμε ποτέ κρίση μεγάλης ζήλιας. Κάπως το έχουμε βρει. Δεν προκαλούμε ο ένας τον άλλον».
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