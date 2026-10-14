Τράβις Μπάρκερ: Το μήνυμα της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν που τον αιφνιδίασε και μετέτρεψε τη φιλία τους σε έρωτα
Τράβις Μπάρκερ: Το μήνυμα της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν που τον αιφνιδίασε και μετέτρεψε τη φιλία τους σε έρωτα
Έμεινα άφωνος, χρειάστηκε να κοιτάξω το κινητό μου τέσσερις φορές, μοιράστηκε ο μουσικός
Τη στιγμή που έλαβε ένα μήνυμα που άλλαξε τη σχέση του με την Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και τους οδήγησε να γίνουν ζευγάρι θυμήθηκε ο Τράβις Μπάρκερ.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Times, ο ντράμερ των Blink-182 εξήγησε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε αρχικά αναπτύξει φιλική σχέση με την αδελφή της Κόρτνεϊ, Κιμ Καρντάσιαν, η οποία εκείνη την περίοδο εργαζόταν για την τότε σύντροφό του, Πάρις Χίλτον.
Όταν η καριέρα του άρχισε να απογειώνεται, ο Μπάρκερ μετακόμισε στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας, όπου ήρθε πιο κοντά στην οικογένεια Καρντάσιαν. «Ακόμη και όταν πρωτογνωριστήκαμε, ήμουν προφανώς γεμάτος τατουάζ από την κορυφή μέχρι τα νύχια και έπαιζα σε συγκρότημα. Νομίζω ότι γι' αυτό ένιωθα τόσο άνετα να είμαι φίλος με την Κόρτνεϊ, επειδή ήμασταν τόσο διαφορετικοί. Σκεφτόμουν ότι μπορούσα να τη θεωρώ όμορφη, ελκυστική ή εξαιρετική μητέρα, ακριβώς επειδή ήμασταν τόσο διαφορετικοί».
Ωστόσο, το 2021 η σχέση τους άλλαξε, όταν η Κόρτνεϊ του έστειλε ένα μήνυμα που δεν περίμενε και το οποίο μετέτρεψε τη φιλία τους σε κάτι περισσότερο. «Έμεινα άφωνος. Χρειάστηκε να κοιτάξω το κινητό μου τέσσερις φορές. Σκέφτηκα: “Δεν είναι δυνατόν!”. Είχα ήδη εγκαταλείψει κάθε σκέψη ότι θα μπορούσαμε ποτέ να γίνουμε κάτι περισσότερο από φίλοι», ανέφερε ο μουσικός.
Εκείνη την περίοδο, ο Μπάρκερ έδινε συμβουλές για τα ραντεβού σε έναν κοινό τους φίλο, παρομοιάζοντας τη διαδικασία με άθλημα. «Προσπάθησε να βρεις τα πατήματά σου», είχε πει στον φίλο του.
Εκείνη, όμως, απάντησε με έναν τρόπο που τον αιφνιδίασε. «Γιατί δεν μου μαθαίνεις εσύ πώς να βρω τα πατήματά μου;», του έγραψε. Ο Μπάρκερ εξομολογήθηκε ότι η απάντησή της τον έκανε να φοβηθεί, καθώς δεν ήθελε να καταστρέψει τη σχέση τους. «Φοβήθηκα, γιατί σκεφτόμουν: “Δεν μπορώ να τα κάνω θάλασσα, δεν μπορώ να τα κάνω θάλασσα”».
Ο Τράβις Μπάρκερ και η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2021 και τον επόμενο μήνα την επισημοποίησαν μέσω Instagram. Τον Οκτώβριο του 2021 αρραβωνιάστηκαν, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησαν τρεις γαμήλιες τελετές.
Τον Απρίλιο του 2022 παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας, χωρίς ωστόσο να έχουν εκδώσει επίσημη άδεια γάμου. Έναν μήνα αργότερα τέλεσαν τον πολιτικό τους γάμο στη Σάντα Μπάρμπαρα, ενώ στις 22 Μαΐου 2022 ακολούθησε μια πολυτελής γαμήλια τελετή στην Ιταλία.
Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους παρουσία των αγαπημένων του προσώπων, ανάμεσά τους και των παιδιών που έχουν αποκτήσει από προηγούμενες σχέσεις. Η τηλεπερσόνα έχει δύο γιους, τον 16χρονο Μέισον και τον 11χρονο Ρέιν, καθώς και μία κόρη, τη 14χρονη Πενέλοπε. Από την πλευρά του, ο μουσικός έχει έναν γιο, τον 23χρονο Λάντον, μία κόρη, την 20χρονη Αλαμπάμα, και μία θετή κόρη από προηγούμενο γάμο του, την 27χρονη Ατιάνα. Τον Νοέμβριο του 2023, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον γιο τους Ρόκι Θέρτιν.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Times, ο ντράμερ των Blink-182 εξήγησε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε αρχικά αναπτύξει φιλική σχέση με την αδελφή της Κόρτνεϊ, Κιμ Καρντάσιαν, η οποία εκείνη την περίοδο εργαζόταν για την τότε σύντροφό του, Πάρις Χίλτον.
Όταν η καριέρα του άρχισε να απογειώνεται, ο Μπάρκερ μετακόμισε στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας, όπου ήρθε πιο κοντά στην οικογένεια Καρντάσιαν. «Ακόμη και όταν πρωτογνωριστήκαμε, ήμουν προφανώς γεμάτος τατουάζ από την κορυφή μέχρι τα νύχια και έπαιζα σε συγκρότημα. Νομίζω ότι γι' αυτό ένιωθα τόσο άνετα να είμαι φίλος με την Κόρτνεϊ, επειδή ήμασταν τόσο διαφορετικοί. Σκεφτόμουν ότι μπορούσα να τη θεωρώ όμορφη, ελκυστική ή εξαιρετική μητέρα, ακριβώς επειδή ήμασταν τόσο διαφορετικοί».
Ωστόσο, το 2021 η σχέση τους άλλαξε, όταν η Κόρτνεϊ του έστειλε ένα μήνυμα που δεν περίμενε και το οποίο μετέτρεψε τη φιλία τους σε κάτι περισσότερο. «Έμεινα άφωνος. Χρειάστηκε να κοιτάξω το κινητό μου τέσσερις φορές. Σκέφτηκα: “Δεν είναι δυνατόν!”. Είχα ήδη εγκαταλείψει κάθε σκέψη ότι θα μπορούσαμε ποτέ να γίνουμε κάτι περισσότερο από φίλοι», ανέφερε ο μουσικός.
Travis Barker Recalls the Text That Got Him and Wife Kourtney Kardashian Out of the Friend Zone: ‘I Was Scared’ https://t.co/Of6dUDN55h— People (@people) October 14, 2026
Εκείνη, όμως, απάντησε με έναν τρόπο που τον αιφνιδίασε. «Γιατί δεν μου μαθαίνεις εσύ πώς να βρω τα πατήματά μου;», του έγραψε. Ο Μπάρκερ εξομολογήθηκε ότι η απάντησή της τον έκανε να φοβηθεί, καθώς δεν ήθελε να καταστρέψει τη σχέση τους. «Φοβήθηκα, γιατί σκεφτόμουν: “Δεν μπορώ να τα κάνω θάλασσα, δεν μπορώ να τα κάνω θάλασσα”».
Ο Τράβις Μπάρκερ και η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2021 και τον επόμενο μήνα την επισημοποίησαν μέσω Instagram. Τον Οκτώβριο του 2021 αρραβωνιάστηκαν, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησαν τρεις γαμήλιες τελετές.
Τον Απρίλιο του 2022 παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας, χωρίς ωστόσο να έχουν εκδώσει επίσημη άδεια γάμου. Έναν μήνα αργότερα τέλεσαν τον πολιτικό τους γάμο στη Σάντα Μπάρμπαρα, ενώ στις 22 Μαΐου 2022 ακολούθησε μια πολυτελής γαμήλια τελετή στην Ιταλία.
Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους παρουσία των αγαπημένων του προσώπων, ανάμεσά τους και των παιδιών που έχουν αποκτήσει από προηγούμενες σχέσεις. Η τηλεπερσόνα έχει δύο γιους, τον 16χρονο Μέισον και τον 11χρονο Ρέιν, καθώς και μία κόρη, τη 14χρονη Πενέλοπε. Από την πλευρά του, ο μουσικός έχει έναν γιο, τον 23χρονο Λάντον, μία κόρη, την 20χρονη Αλαμπάμα, και μία θετή κόρη από προηγούμενο γάμο του, την 27χρονη Ατιάνα. Τον Νοέμβριο του 2023, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον γιο τους Ρόκι Θέρτιν.
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