Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν διέψευσε τις φήμες ότι ζει σε διαφορετικό σπίτι από τον σύζυγό της, Τράβις Μπάρκερ
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν διέψευσε τις φήμες ότι ζει σε διαφορετικό σπίτι από τον σύζυγό της, Τράβις Μπάρκερ
Η τηλεπερσόνα χαρακτήρισε «κατασκευασμένα δημοσιεύματα» τα σενάρια περί κρίσης στον γάμο τους
Τις φήμες που θέλουν την ίδια και τον σύζυγό της, Τράβις Μπάρκερ να ζουν χωριστά διέψευσε η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Στο επεισόδιο του ριάλιτι «The Kardashians» που προβλήθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η 47χρονη τηλεπερσόνα αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι έχει απομακρυνθεί. Όπως περιέγραψε, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεών της, της ζήτησε να σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες, τις οποίες εκείνη χαρακτήρισε «κατασκευασμένες ιστορίες».
Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Είναι σαν να μου λέει: “Το περιοδικό γράφει ότι εσύ και ο Τράβις δεν μένετε πια μαζί και ότι χωρίζετε”. Κι εγώ απαντώ: “Πείτε τους να το δημοσιεύσουν”. Ας δούμε τι θα συμβεί. Ξέρουν ότι δεν είναι αλήθεια».
Η ίδια απέδωσε την αφετηρία των φημών σε ένα «ανόητο» βίντεο στο TikTok, εκφράζοντας την έκπληξή της για το γεγονός ότι αρκετοί το πίστεψαν. «Και ο κόσμος το πιστεύει. Είναι τόσο παράξενο» είπε.
Σε αντίθεση με όσα διακινούνται, η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο των εργασιών ανακαίνισης στο σπίτι όπου ζει με τον Τράβις Μπάρκερ και τα παιδιά τους.
Η τηλεπερσόνα είχε μιλήσει και πέρυσι στο «The Kardashians» για τον λόγο που προχώρησε στις αλλαγές του σπιτιού: «Ο στόχος μου με την ανακαίνιση του σπιτιού μου και όλες τις αλλαγές που κάνουμε είναι να μπορούμε να χωρέσουμε όλοι και να αισθανόμαστε ότι επιστρέφουμε όλοι μαζί σε έναν καινούργιο χώρο, με νέα ενέργεια και νέα διάθεση».
Στο επεισόδιο της Πέμπτης, μάλιστα, δήλωσε ότι ανυπομονεί να περάσει την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων στο ανακαινισμένο σπίτι: «Ανυπομονώ να μαγειρεύω, να οργανώνουμε βραδιές με ταινίες και μπάρμπεκιου. Θέλω να δημιουργήσω μια μαγική ατμόσφαιρα για όλους».
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Ρόκι που σήμερα είναι 3 ετών. Η Κόρτνεϊ έχει επίσης τρία παιδιά από την προηγούμενη σχέση της με τον Σκοτ Ντίσικ: τον Μέισον, 16 ετών, την Πενέλοπε, 14, και τον Ρέιν, 11. Από την πλευρά του, ο Τράβις Μπάρκερ έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Σάνα Μόουκλερ, την Ατιάνα ντε λα Χόγια, 27 ετών, τον Λάντον, 23, και την Αλαμπάμα, 20.
Στο επεισόδιο του ριάλιτι «The Kardashians» που προβλήθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η 47χρονη τηλεπερσόνα αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι έχει απομακρυνθεί. Όπως περιέγραψε, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεών της, της ζήτησε να σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες, τις οποίες εκείνη χαρακτήρισε «κατασκευασμένες ιστορίες».
Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Είναι σαν να μου λέει: “Το περιοδικό γράφει ότι εσύ και ο Τράβις δεν μένετε πια μαζί και ότι χωρίζετε”. Κι εγώ απαντώ: “Πείτε τους να το δημοσιεύσουν”. Ας δούμε τι θα συμβεί. Ξέρουν ότι δεν είναι αλήθεια».
Kourtney Kardashian Barker Calls Out ‘Fabricated Rumors’ that She and Husband Travis Barker Are Living Apart https://t.co/LLQxxkRQm2— People (@people) November 6, 2026
Σε αντίθεση με όσα διακινούνται, η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο των εργασιών ανακαίνισης στο σπίτι όπου ζει με τον Τράβις Μπάρκερ και τα παιδιά τους.
Η τηλεπερσόνα είχε μιλήσει και πέρυσι στο «The Kardashians» για τον λόγο που προχώρησε στις αλλαγές του σπιτιού: «Ο στόχος μου με την ανακαίνιση του σπιτιού μου και όλες τις αλλαγές που κάνουμε είναι να μπορούμε να χωρέσουμε όλοι και να αισθανόμαστε ότι επιστρέφουμε όλοι μαζί σε έναν καινούργιο χώρο, με νέα ενέργεια και νέα διάθεση».
Στο επεισόδιο της Πέμπτης, μάλιστα, δήλωσε ότι ανυπομονεί να περάσει την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων στο ανακαινισμένο σπίτι: «Ανυπομονώ να μαγειρεύω, να οργανώνουμε βραδιές με ταινίες και μπάρμπεκιου. Θέλω να δημιουργήσω μια μαγική ατμόσφαιρα για όλους».
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Ρόκι που σήμερα είναι 3 ετών. Η Κόρτνεϊ έχει επίσης τρία παιδιά από την προηγούμενη σχέση της με τον Σκοτ Ντίσικ: τον Μέισον, 16 ετών, την Πενέλοπε, 14, και τον Ρέιν, 11. Από την πλευρά του, ο Τράβις Μπάρκερ έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Σάνα Μόουκλερ, την Ατιάνα ντε λα Χόγια, 27 ετών, τον Λάντον, 23, και την Αλαμπάμα, 20.
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