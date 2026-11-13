Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας The Thomas Crown Affair με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
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Μάικλ Μπ. Τζόρνταν Τρέιλερ Ταινία

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας The Thomas Crown Affair με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υπογράφει επίσης της σκηνοθεσία, ενώ εκτελεί και χρέη παραγωγού

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας The Thomas Crown Affair με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
Στη δημοσιότητα δόθηκε από την Amazon MGM το επίσημο τρέιλερ για τη νέα ταινία «The Thomas Crown Affair». Σε αυτό το φιλόδοξο reboot, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν έχει αναλάβει τριπλό ρόλο: πρωταγωνιστεί, βρίσκεται στο σκηνοθετικό τιμόνι και υπογράφει την παραγωγή μέσω της εταιρείας του, Outlier Society.

Η ταινία ακολουθεί έναν δισεκατομμυριούχο κλέφτη έργων τέχνης που διασκεδάζει πραγματοποιώντας φιλόδοξες ληστείες, μόνο και μόνο για να εμπλακεί σε ένα παιχνίδι γάτας-ποντικιού με μία ερευνήτρια ασφαλιστικής.

Σημειώνεται ότι η παραγωγή αποτελεί την τρίτη εκδοχή της ιστορίας του διάσημου εκατομμυριούχου από τη Βοστώνη, Thomas Crown. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 1968 με πρωταγωνιστές τον Στιβ ΜακΚουίν και τη Φέι Ντάναγουεϊ, ενώ το 1999 ο Πιρς Μπρόσναν και η Ρενέ Ρούσο ζωντάνεψαν ξανά την ιστορία στους αντίστοιχους ρόλους.

Δείτε το τρέιλερ

The Thomas Crown Affair | Official Trailer

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