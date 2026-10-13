Δημοσιεύτηκαν οι πρώτες εικόνες με τους Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Όστιν Μπάτλερ στους θρυλικούς ρόλους του «Miami Vice ’85»
Δημοσιεύτηκαν οι πρώτες εικόνες με τους Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Όστιν Μπάτλερ στους θρυλικούς ρόλους του «Miami Vice ’85»
Οι δύο ηθοποιοί υποδύονται τους Ricardo Tubbs και Sonny Crockett αντίστοιχα
Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες των Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Όστιν Μπάτλερ ως πρωταγωνιστές του πολυσυζητημένου reboot «Miami Vice '85», με αφορμή την έναρξη των γυρισμάτων με διευθυντή φωτογραφίας τον βραβευμένο με Όσκαρ Κλόντιο Μιράντα.
Στην νέα κινηματογραφική εκδοχή της εμβληματικής αστυνομικής σειράς που προβαλλόταν από το 1984 έως το 1989 ο Τζόρνταν υποδύεται τον Ricardo Tubbs και ο Μπάτλερ τον Sonny Crockett, σύμφωνα με το Variety. Στην πρωτότυπη παραγωγή, τους δύο μυστικούς ντετέκτιβ του Μαϊάμι είχαν ενσαρκώσει ο Φίλιπ Μάικλ Τόμας και ο Ντον Τζόνσον, αντίστοιχα.
Το καστ του «Miami Vice '85» περιλαμβάνει επίσης τους Άλντεν Έρενραϊχ, Γουίτνεϊ Πικ, Καμίλα Μορόνε, Τζον Λεγκουιζάμο, Ντάνι Ραμίρες, Άντριου Σουλτς, Έντι Γκατέγκι, Γουόλτον Γκόγκινς, Αντρέ Χόλαντ και Μάικλ Άιρμπι.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, ο οποίος σκηνοθέτησε πρόσφατα τα «F1» και «Top Gun: Maverick» με την ταινία να είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 19 Μαΐου 2028.
Το «Miami Vice '85» θα εξερευνήσει «τη λάμψη και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του '80» και είναι «εμπνευσμένο από το πιλοτικό επεισόδιο και την πρώτη σεζόν της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς που επηρέασε την κουλτούρα και καθόρισε το στυλ σε πολλούς τομείς, από τη μόδα μέχρι τον κινηματογράφο».
Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Νταν Γκίλροϊ, βασισμένος στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Άντονι Γέρκοβιτς, ενώ προγενέστερο προσχέδιο είχε αναλάβει ο Έρικ Γουόρεν Σίνγκερ. Την παραγωγή συνυπογράφουν ο Ντίλαν Κλαρκ και ο Τζόζεφ Κοσίνσκι.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζόρνταν στη συνέχεια θα πρωταγωνιστήσει στη νέα εκδοχή του «The Thomas Crown Affair» μαζί με τους Άντρια Αρχόνα και Κένεθ Μπράνα, αναλαμβάνοντας και τη σκηνοθεσία. Η επόμενη ταινία του Όστιν Μπάτλερ είναι το «Enemies» της A24, όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στην νέα κινηματογραφική εκδοχή της εμβληματικής αστυνομικής σειράς που προβαλλόταν από το 1984 έως το 1989 ο Τζόρνταν υποδύεται τον Ricardo Tubbs και ο Μπάτλερ τον Sonny Crockett, σύμφωνα με το Variety. Στην πρωτότυπη παραγωγή, τους δύο μυστικούς ντετέκτιβ του Μαϊάμι είχαν ενσαρκώσει ο Φίλιπ Μάικλ Τόμας και ο Ντον Τζόνσον, αντίστοιχα.
Michael B. Jordan is Tubbs. Austin Butler is Crockett.— Miami Vice '85 (@miami_vice85) October 12, 2026
Miami Vice ’85 - now in production. pic.twitter.com/IU9s8neqVF
Το καστ του «Miami Vice '85» περιλαμβάνει επίσης τους Άλντεν Έρενραϊχ, Γουίτνεϊ Πικ, Καμίλα Μορόνε, Τζον Λεγκουιζάμο, Ντάνι Ραμίρες, Άντριου Σουλτς, Έντι Γκατέγκι, Γουόλτον Γκόγκινς, Αντρέ Χόλαντ και Μάικλ Άιρμπι.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, ο οποίος σκηνοθέτησε πρόσφατα τα «F1» και «Top Gun: Maverick» με την ταινία να είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 19 Μαΐου 2028.
Το «Miami Vice '85» θα εξερευνήσει «τη λάμψη και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του '80» και είναι «εμπνευσμένο από το πιλοτικό επεισόδιο και την πρώτη σεζόν της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς που επηρέασε την κουλτούρα και καθόρισε το στυλ σε πολλούς τομείς, από τη μόδα μέχρι τον κινηματογράφο».
Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Νταν Γκίλροϊ, βασισμένος στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Άντονι Γέρκοβιτς, ενώ προγενέστερο προσχέδιο είχε αναλάβει ο Έρικ Γουόρεν Σίνγκερ. Την παραγωγή συνυπογράφουν ο Ντίλαν Κλαρκ και ο Τζόζεφ Κοσίνσκι.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζόρνταν στη συνέχεια θα πρωταγωνιστήσει στη νέα εκδοχή του «The Thomas Crown Affair» μαζί με τους Άντρια Αρχόνα και Κένεθ Μπράνα, αναλαμβάνοντας και τη σκηνοθεσία. Η επόμενη ταινία του Όστιν Μπάτλερ είναι το «Enemies» της A24, όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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