Θρίλερ στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν: Άντρας εμφανίστηκε με μαχαίρι
Θρίλερ στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν: Άντρας εμφανίστηκε με μαχαίρι
Ο άντρας συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απειλή και παράνομη κατοχή όπλου
Αναστάτωση προκλήθηκε στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, «Miami Vice '85», όταν ένας άντρας εμφανίστηκε στον χώρο κρατώντας μαχαίρι.
Τα γυρίσματα του αστυνομικού θρίλερ δράσης, στο οποίο πρωταγωνιστεί επίσης ο Όστιν Μπάτλερ, βρίσκονται σε εξέλιξη, με την ταινία να αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάιο του 2028.
Εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι στις 23:15 σημειώθηκε «φραστική αντιπαράθεση» μεταξύ ενός ατόμου που βρισκόταν κοντά στον χώρο των γυρισμάτων και ενός άντρα.
Η αστυνομία ανέφερε ότι ο 23χρονος Άλεξ Πέρεζ, όπως είναι το όνομά του, «επέδειξε ένα μαχαίρι», με αποτέλεσμα το άλλο άτομο να «φοβηθεί για τη σωματική του ακεραιότητα». Ο νεαρός συνελήφθη χωρίς να προβάλλει αντίσταση από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, ενώ το μαχαίρι κατασχέθηκε. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όπως επιβεβαίωσε η Αστυνομία της Νέας Υόρκης.
Δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν βρισκόταν στον χώρο των γυρισμάτων την ώρα του περιστατικού. Ο Πέρεζ συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απειλή και παράνομη κατοχή όπλου.
Σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, ο Πέρεζ εμφανίζεται να απομακρύνεται από τον χώρο των γυρισμάτων συνοδευόμενος από μέλος του προσωπικού, το οποίο στη συνέχεια βγάζει ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας από την μπροστινή τσέπη της μπλούζας του 23χρονου. Λίγο αργότερα, στο ίδιο βίντεο διακρίνεται ένας αστυνομικός να περνά χειροπέδες στον Πέρεζ.
Τα γυρίσματα του αστυνομικού θρίλερ δράσης, στο οποίο πρωταγωνιστεί επίσης ο Όστιν Μπάτλερ, βρίσκονται σε εξέλιξη, με την ταινία να αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάιο του 2028.
Εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι στις 23:15 σημειώθηκε «φραστική αντιπαράθεση» μεταξύ ενός ατόμου που βρισκόταν κοντά στον χώρο των γυρισμάτων και ενός άντρα.
Η αστυνομία ανέφερε ότι ο 23χρονος Άλεξ Πέρεζ, όπως είναι το όνομά του, «επέδειξε ένα μαχαίρι», με αποτέλεσμα το άλλο άτομο να «φοβηθεί για τη σωματική του ακεραιότητα». Ο νεαρός συνελήφθη χωρίς να προβάλλει αντίσταση από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, ενώ το μαχαίρι κατασχέθηκε. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όπως επιβεβαίωσε η Αστυνομία της Νέας Υόρκης.
Man With Butcher Knife Arrested On Set of Michael B. Jordan's 'Miami Vice '85' https://t.co/ki68PeM2fS— TMZ (@TMZ) October 24, 2026
Σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, ο Πέρεζ εμφανίζεται να απομακρύνεται από τον χώρο των γυρισμάτων συνοδευόμενος από μέλος του προσωπικού, το οποίο στη συνέχεια βγάζει ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας από την μπροστινή τσέπη της μπλούζας του 23χρονου. Λίγο αργότερα, στο ίδιο βίντεο διακρίνεται ένας αστυνομικός να περνά χειροπέδες στον Πέρεζ.
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