Ματ Ντέιμον: Η 20χρονη κούκλα κόρη του έκλεψε τις εντυπώσεις σε κοινή δημόσια εμφάνισή τους





Ιζαμπέλα Ντέιμον έκλεψε τις εντυπώσεις με την ενδυματολογική επιλογή και την εικόνα της.

Τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα CFDA Fashion Awards 2026,

Η 20χρονη κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας, καθώς σύμφωνα με το Page Six Style, υπέγραψε τον Αύγουστο συμβόλαιο με το πρακτορείο μοντέλων IMG Models.

Ο πρωταγωνιστής της «Οδύσσειας» βρέθηκε στην εκδήλωση και με επαγγελματική ιδιότητα, καθώς παρουσίασε στον σχεδιαστή Ραλφ Λόρεν το βραβείο Αμερικανού Σχεδιαστή Ανδρικής Μόδας της Χρονιάς.

Η Ιζαμπέλα Ντέιμον έχει αρχίσει να διαμορφώνει τη δική της πορεία στον χώρο. Τον Σεπτέμβριο πρωταγωνίστησε στην καμπάνια της J.Crew για το Barn Jacket, με τον

πατέρα της να παρακολουθεί με ενθουσιασμό τα πρώτα της βήματα. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος να δω τι θα κάνει στη ζωή της» δήλωσε ο ηθοποιός στο περιοδικό People κάνοντας δηλώσεις στο πλαίσιο της διοργάνωσης.