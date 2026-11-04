Ματ Ντέιμον: Η 20χρονη κούκλα κόρη του έκλεψε τις εντυπώσεις σε κοινή δημόσια εμφάνισή τους
Ματ Ντέιμον: Η 20χρονη κούκλα κόρη του έκλεψε τις εντυπώσεις σε κοινή δημόσια εμφάνισή τους
Η Ιζαμπέλα Ντέιμον υπέγραψε τον Αύγουστο συμβόλαιο με το πρακτορείο μοντέλων
Με την 20χρονη κόρη του στο πλευρό του εμφανίστηκε ο Ματ Ντέιμον σε εκδήλωση, όπου η Ιζαμπέλα Ντέιμον έκλεψε τις εντυπώσεις με την ενδυματολογική επιλογή και την εικόνα της.
Τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα CFDA Fashion Awards 2026, στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη. Η Ιζαμπέλα τράβηξε τα βλέμματα με ένα λευκό φόρεμα με πλεκτή υφή, δημιουργία του οίκου Luar από τη συλλογή Άνοιξη 2027. Η μακριά τουαλέτα ξεχώριζε για τα μεταξωτά κρόσσια στα μανίκια και στο τελείωμα.
Από την πλευρά του, ο Ντέιμον επέλεξε ένα κλασικό μαύρο σταυρωτό σμόκιν Ralph Lauren Purple Label, το οποίο συνδύασε με μαύρο ζιβάγκο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Η 20χρονη κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας, καθώς σύμφωνα με το Page Six Style, υπέγραψε τον Αύγουστο συμβόλαιο με το πρακτορείο μοντέλων IMG Models.
Ο πρωταγωνιστής της «Οδύσσειας» βρέθηκε στην εκδήλωση και με επαγγελματική ιδιότητα, καθώς παρουσίασε στον σχεδιαστή Ραλφ Λόρεν το βραβείο Αμερικανού Σχεδιαστή Ανδρικής Μόδας της Χρονιάς.
Η Ιζαμπέλα Ντέιμον έχει αρχίσει να διαμορφώνει τη δική της πορεία στον χώρο. Τον Σεπτέμβριο πρωταγωνίστησε στην καμπάνια της J.Crew για το Barn Jacket, με τον πατέρα της να παρακολουθεί με ενθουσιασμό τα πρώτα της βήματα. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος να δω τι θα κάνει στη ζωή της» δήλωσε ο ηθοποιός στο περιοδικό People κάνοντας δηλώσεις στο πλαίσιο της διοργάνωσης.
Φωτογραφίες: Reuters
Τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα CFDA Fashion Awards 2026, στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη. Η Ιζαμπέλα τράβηξε τα βλέμματα με ένα λευκό φόρεμα με πλεκτή υφή, δημιουργία του οίκου Luar από τη συλλογή Άνοιξη 2027. Η μακριά τουαλέτα ξεχώριζε για τα μεταξωτά κρόσσια στα μανίκια και στο τελείωμα.
Από την πλευρά του, ο Ντέιμον επέλεξε ένα κλασικό μαύρο σταυρωτό σμόκιν Ralph Lauren Purple Label, το οποίο συνδύασε με μαύρο ζιβάγκο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
@voguemagazine Tonight’s #CFDAAwards was a family affair. #MattDamon stepped out in a sharply tailored #RalphLauren suit alongside his daughter Isabella, who wore #Luar ♬ nhạc nền - 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗝𝗮𝘇𝘇𝘆 ✨ - 𝙐𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚 𝙅𝙖𝙯𝙯𝙮
Η 20χρονη κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας, καθώς σύμφωνα με το Page Six Style, υπέγραψε τον Αύγουστο συμβόλαιο με το πρακτορείο μοντέλων IMG Models.
Ο πρωταγωνιστής της «Οδύσσειας» βρέθηκε στην εκδήλωση και με επαγγελματική ιδιότητα, καθώς παρουσίασε στον σχεδιαστή Ραλφ Λόρεν το βραβείο Αμερικανού Σχεδιαστή Ανδρικής Μόδας της Χρονιάς.
Η Ιζαμπέλα Ντέιμον έχει αρχίσει να διαμορφώνει τη δική της πορεία στον χώρο. Τον Σεπτέμβριο πρωταγωνίστησε στην καμπάνια της J.Crew για το Barn Jacket, με τον πατέρα της να παρακολουθεί με ενθουσιασμό τα πρώτα της βήματα. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος να δω τι θα κάνει στη ζωή της» δήλωσε ο ηθοποιός στο περιοδικό People κάνοντας δηλώσεις στο πλαίσιο της διοργάνωσης.
Φωτογραφίες: Reuters
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