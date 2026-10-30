Η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του γιου του Πάτρικ Στιούαρτ και τα χρόνια της αποξένωσης: Πάντα έβαζα τη δουλειά μου πάνω από την οικογένειά μου, είχε πει ο ηθοποιός
Η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του γιου του Πάτρικ Στιούαρτ και τα χρόνια της αποξένωσης: Πάντα έβαζα τη δουλειά μου πάνω από την οικογένειά μου, είχε πει ο ηθοποιός
Ο ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την πρώτη του σύζυγο Σίλα Φαλκόνερ
Με μία ανάρτηση αποχαιρέτισε τον Πάτρικ Στιούαρτ ο γιος του, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.
Ο ηθοποιός των «X-Men» και του «Star Trek» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών μετά από μία σύντομη μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ και ο Ντάνιελ Στιούαρτ δημοσίευσε στο X μία φωτογραφία τους, από την παραγωγή του έργου «Johnson Over Jordan», στην οποία οι δύο τους συμμετείχαν και παρουσίασαν στο West Yorkshire Playhouse το 2001, σύμφωνα με την Daily Mail.
Ο 59χρονος επέλεξε να μην προσθέσει καμία λεζάντα στο στιγμιότυπο, με τους θαυμαστές του Στιούαρτ να εκφράζουν τη στήριξή τους προς το πρόσωπό του σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή.
Δείτε τη φωτογραφία
Πατέρας και γιος πέρασαν χρόνια απομακρυσμένοι, με τον Στιούαρτ να έχει μιλήσει για τις τύψεις που τον συνόδευαν σε πολλές από τις συνεντεύξεις του.
Στην «Irish Independent» το 2023, είχε δηλώσει ότι βίωνε «σημαντικό πένθος» εξαιτίας της αποξένωσής του με τον Ντάνιελ Στιούαρτ αλλά και την κόρη του Σόφι. «Δεδομένου ότι είμαι πλέον αποκομμένος από τα παιδιά μου -δεν έχουμε σχέσεις- έχουν γίνει πολύ σημαντικά για μένα», είχε δηλώσει, συμπληρώνοντας πως τον βάραινε η λύπη για την ανύπαρκτη σχέση με τα παιδιά του, τα οποία απέκτησε κατά τη διάρκεια του πολυετούς γάμου του με την πρώην σύζυγό του, Σίλα Φαλκόνερ.
«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε αυτό, αλλά και τα δύο παιδιά μου είναι πλέον στα 50 τους. Δεν είναι πια παιδιά, είναι ενήλικες και η σχέση μου μαζί τους είναι πρακτικά ανύπαρκτη», είχε πει ακόμη.
Ο ηθοποιός είχε αναλάβει μέρος της ευθύνης για την αποξένωσή τους, λέγοντας: «Πάντα έβαζα τη δουλειά μου ως ηθοποιός πάνω από την οικογένειά μου».
Στην ίδια συνέντευξη, ο Στιούαρτ είχε δηλώσει ότι «δεν πέρασε ούτε μία ημέρα που να μην μετάνιωνε για την κατάσταση, προσθέτοντας πως τον είχε αναστατώσει «μια αίσθηση ευθύνης, ότι έγιναν αυτοί που είναι εν μέρει εξαιτίας μου και της επιρροής μου ή της έλλειψης επιρροής μου πάνω τους».
«Θα μπορούσα να έχω κάνει περισσότερα ως γονιός, όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά», είχε εξομολογηθεί για να συμπληρώσει: «Ήμουν απλώς εμμονικός με τη δουλειά μου και όλα τα υπόλοιπα έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα. Προσπαθώ να το διορθώσω τώρα, όποτε είναι δυνατόν, με τα εγγόνια μου. Και τα ίδια μου τα παιδιά φαίνεται πως με έχουν συγχωρήσει».
Ο ηθοποιός των «X-Men» και του «Star Trek» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών μετά από μία σύντομη μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ και ο Ντάνιελ Στιούαρτ δημοσίευσε στο X μία φωτογραφία τους, από την παραγωγή του έργου «Johnson Over Jordan», στην οποία οι δύο τους συμμετείχαν και παρουσίασαν στο West Yorkshire Playhouse το 2001, σύμφωνα με την Daily Mail.
Ο 59χρονος επέλεξε να μην προσθέσει καμία λεζάντα στο στιγμιότυπο, με τους θαυμαστές του Στιούαρτ να εκφράζουν τη στήριξή τους προς το πρόσωπό του σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή.
Δείτε τη φωτογραφία
October 29, 2026
Πατέρας και γιος πέρασαν χρόνια απομακρυσμένοι, με τον Στιούαρτ να έχει μιλήσει για τις τύψεις που τον συνόδευαν σε πολλές από τις συνεντεύξεις του.
Στην «Irish Independent» το 2023, είχε δηλώσει ότι βίωνε «σημαντικό πένθος» εξαιτίας της αποξένωσής του με τον Ντάνιελ Στιούαρτ αλλά και την κόρη του Σόφι. «Δεδομένου ότι είμαι πλέον αποκομμένος από τα παιδιά μου -δεν έχουμε σχέσεις- έχουν γίνει πολύ σημαντικά για μένα», είχε δηλώσει, συμπληρώνοντας πως τον βάραινε η λύπη για την ανύπαρκτη σχέση με τα παιδιά του, τα οποία απέκτησε κατά τη διάρκεια του πολυετούς γάμου του με την πρώην σύζυγό του, Σίλα Φαλκόνερ.
«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε αυτό, αλλά και τα δύο παιδιά μου είναι πλέον στα 50 τους. Δεν είναι πια παιδιά, είναι ενήλικες και η σχέση μου μαζί τους είναι πρακτικά ανύπαρκτη», είχε πει ακόμη.
Ο ηθοποιός είχε αναλάβει μέρος της ευθύνης για την αποξένωσή τους, λέγοντας: «Πάντα έβαζα τη δουλειά μου ως ηθοποιός πάνω από την οικογένειά μου».
Στην ίδια συνέντευξη, ο Στιούαρτ είχε δηλώσει ότι «δεν πέρασε ούτε μία ημέρα που να μην μετάνιωνε για την κατάσταση, προσθέτοντας πως τον είχε αναστατώσει «μια αίσθηση ευθύνης, ότι έγιναν αυτοί που είναι εν μέρει εξαιτίας μου και της επιρροής μου ή της έλλειψης επιρροής μου πάνω τους».
«Θα μπορούσα να έχω κάνει περισσότερα ως γονιός, όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά», είχε εξομολογηθεί για να συμπληρώσει: «Ήμουν απλώς εμμονικός με τη δουλειά μου και όλα τα υπόλοιπα έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα. Προσπαθώ να το διορθώσω τώρα, όποτε είναι δυνατόν, με τα εγγόνια μου. Και τα ίδια μου τα παιδιά φαίνεται πως με έχουν συγχωρήσει».
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