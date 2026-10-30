Η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του γιου του Πάτρικ Στιούαρτ και τα χρόνια της αποξένωσης: Πάντα έβαζα τη δουλειά μου πάνω από την οικογένειά μου, είχε πει ο ηθοποιός