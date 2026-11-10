Γιάννης Πάριος για Γιώργο Μαζωνάκη: Πριν φύγει μου είχε ζητήσει να του γράψω ένα τραγούδι, το έκανα, αλλά ντρεπόταν να με πάρει τηλέφωνο





Στη συνέχεια, ο Γιάννης Πάριος εξήγησε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να απευθυνθεί σε έναν κοινό τους φίλο, προκειμένου να μεταφέρει το αίτημά του και να έρθει στα χέρια του το κομμάτι: « Και μετά από λίγο καιρό, έβαλε έναν φίλο μας κοινό και του είπε “σε παρακαλώ, πες του Γιάννη να μου το στείλει ή να πάω εγώ να τον βρω”. Κι έτσι του έδωσα αυτό το τραγούδι. Μιλάω για τον Γιώργο Μαζωνάκη ».

Στην επιθυμία του Γιώργου Μαζωνάκη να του γράψει ένα τραγούδι ο Γιάννης Πάριος , αναφέρθηκε ο ερμηνευτής, εξηγώντας πως το συνέθεσε, αλλά ο καλλιτέχνης δίσταζε να επικοινωνήσει μαζί του.Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε μια ζωντανή εμφάνιση το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου και κατά τη διάρκεια του προγράμματος μοιράστηκε με τους θεατές μία ιστορία από την επικοινωνία του με τον εκλιπόντα καλλιτέχνη.Σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Τρίτη στο «Πρωινό», ο ερμηνευτής ανέφερε αρχικά πως ο συνάδελφός του, του είχε ζητήσει να γράψει ένα κομμάτι για εκείνον. Παρότι ο Γιάννης Πάριος το έγραψε, ο Γιώργος Μαζωνάκης δίσταζε να μιλήσει απευθείας μαζί του. Περιγράφοντας πώς ξεκίνησε η συγκεκριμένη ιστορία, ο τραγουδιστής είπε: «Πριν φύγει, μου είχε ζητήσει να του γράψω ένα τραγούδι. Εγώ το έγραψα, αλλά ντρεπόταν να με πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω γιατί».