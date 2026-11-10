Γιάννης Πάριος για Γιώργο Μαζωνάκη: Πριν φύγει μου είχε ζητήσει να του γράψω ένα τραγούδι, το έκανα, αλλά ντρεπόταν να με πάρει τηλέφωνο
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Γιώργος Μαζωνάκης Γιάννης Πάριος Τραγούδι

Γιάννης Πάριος για Γιώργο Μαζωνάκη: Πριν φύγει μου είχε ζητήσει να του γράψω ένα τραγούδι, το έκανα, αλλά ντρεπόταν να με πάρει τηλέφωνο

Μετά από λίγο καιρό έβαλε έναν κοινό μας φίλο και του είπε «σε παρακαλώ, πες του Γιάννη να μου το στείλει ή να πάω εγώ να τον βρω» ανέφερε ο τραγουδιστής

Γιάννης Πάριος για Γιώργο Μαζωνάκη: Πριν φύγει μου είχε ζητήσει να του γράψω ένα τραγούδι, το έκανα, αλλά ντρεπόταν να με πάρει τηλέφωνο
Ιωάννα Μαρίνου
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Στην επιθυμία του Γιώργου Μαζωνάκη να του γράψει ένα τραγούδι ο Γιάννης Πάριος, αναφέρθηκε ο ερμηνευτής, εξηγώντας πως το συνέθεσε, αλλά ο καλλιτέχνης δίσταζε να επικοινωνήσει μαζί του.

Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε μια ζωντανή εμφάνιση το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου και κατά τη διάρκεια του προγράμματος μοιράστηκε με τους θεατές μία ιστορία από την επικοινωνία του με τον εκλιπόντα καλλιτέχνη.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Τρίτη στο «Πρωινό», ο ερμηνευτής ανέφερε αρχικά πως ο συνάδελφός του, του είχε ζητήσει να γράψει ένα κομμάτι για εκείνον. Παρότι ο Γιάννης Πάριος το έγραψε, ο Γιώργος Μαζωνάκης δίσταζε να μιλήσει απευθείας μαζί του. Περιγράφοντας πώς ξεκίνησε η συγκεκριμένη ιστορία, ο τραγουδιστής είπε: «Πριν φύγει, μου είχε ζητήσει να του γράψω ένα τραγούδι. Εγώ το έγραψα, αλλά ντρεπόταν να με πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω γιατί».

Δείτε το βίντεο



Στη συνέχεια, ο Γιάννης Πάριος εξήγησε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να απευθυνθεί σε έναν κοινό τους φίλο, προκειμένου να μεταφέρει το αίτημά του και να έρθει στα χέρια του το κομμάτι: «Και μετά από λίγο καιρό, έβαλε έναν φίλο μας κοινό και του είπε “σε παρακαλώ, πες του Γιάννη να μου το στείλει ή να πάω εγώ να τον βρω”. Κι έτσι του έδωσα αυτό το τραγούδι. Μιλάω για τον Γιώργο Μαζωνάκη».
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

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