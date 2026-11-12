Χρήστος Λούλης: Σταμάτησα την παράσταση και είπα στον θεατή «σηκώστε το τηλέφωνο, θα περιμένουμε»
Χρήστος Λούλης: Σταμάτησα την παράσταση και είπα στον θεατή «σηκώστε το τηλέφωνο, θα περιμένουμε»
Το να χαζεύει κάποιος το κινητό του είναι κάτι που με θυμώνει, γιατί τους έχουμε πει 15 φορές «παρακαλώ τα κινητά κλειστά» ανέφερε ο ηθοποιός
Ένα περιστατικό κατά το οποίο διέκοψε την παράσταση λόγω θεατή που χτυπούσε το κινητό του περιέγραψε ο Χρήστος Λούλης, αναφέροντας πως του ζήτησε να σηκώσει το τηλέφωνο, λέγοντάς του χαρακτηριστικά ότι θα τον περίμεναν μέχρι να τελειώσει.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day» όπου μεταξύ άλλων εξέφρασε την ενόχλησή του για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια μιας θεατρικής παράστασης.
Όπως εξήγησε, δεν τον ενοχλεί απαραίτητα όταν οι θεατές ανταλλάσσουν χαμηλόφωνες κουβέντες μεταξύ τους, καθώς αυτό μπορεί να αποτελεί μέρος της ζωντανής εμπειρίας του θεάτρου. Διαφορετική είναι, ωστόσο, η αντιμετώπισή του όταν κάποιος δεν κλείνει το κινητό του την ώρα που παίζεται το έργο.
Ο Χρήστος Λούλης θυμήθηκε, συγκεκριμένα, μια στιγμή κατά την οποία ένα τηλέφωνο χτυπούσε συνεχώς, χωρίς ο κάτοχός του να απαντά ή να το απενεργοποιεί. Τότε αποφάσισε να σταματήσει και να του απευθυνθεί από τη σκηνή, ζητώντας του να το σηκώσει. Όπως είπε: «Σε μια άλλη παράσταση που έκανα, ήμουν εγώ και μια κοπέλα πάνω στη σκηνή και ένα κινητό χτυπούσε πολύ έντονα και δεν το σήκωνε, αλλά ούτε έβγαζε να το κλείσει. Σταμάτησα την παράσταση και του λέω “παρακαλώ, σηκώστε το. Θα περιμένουμε”. Ένιωσε περίεργα, το σήκωσε και έλεγε στο τηλέφωνο "συγγνώμη, συγγνώμη" και το έκλεισε».
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Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε γιατί θεωρεί πιο ανεκτή μια συζήτηση μεταξύ θεατών σε σχέση με την ενασχόληση με το κινητό, επισημαίνοντας ότι ο ήχος αλλά και το φως της οθόνης διαταράσσουν την παράσταση: «Το να μιλάει και με τον διπλανό του δεν με ενοχλεί τόσο πολύ, γιατί είναι ζωντανό το θέατρο. Ανάλογα με την παράσταση, είναι ωραίο να βλέπεις ανθρώπους, οι οποίοι μάλλον μιλάνε με τον διπλανό τους γι’ αυτό που βλέπουν. Ελπίζεις τουλάχιστον να είναι γι’ αυτόν τον λόγο και όχι για το τι θα φάνε μετά. Αλλά το να χαζεύει το κινητό του κάποιος, ναι, είναι κάτι που με θυμώνει, γιατί τους έχουμε πει 15 φορές "παρακαλώ τα κινητά" και πάλι θα βρεθεί κάποιο που θα χτυπήσει. Επίσης φαίνεται και το φως της οθόνης. Λες “ρε φίλε, είμαι εδώ μπροστά σου, είμαστε όλοι εδώ μπροστά σου και όχι μόνο εμείς που έχουμε κοπιάσει γι’ αυτό. Είναι και εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι παρόντες και προσπαθούν να παρακολουθήσουν κάτι και υπάρχει και μια οθόνη μέσα στο σκοτάδι του θεάτρου που δεν είναι ωραίο”».
Τέλος, ο Χρήστος Λούλης μοιράστηκε ένα ακόμη περιστατικό, κατά το οποίο θεατής απάντησε στο κινητό του ενώ βρισκόταν στο θέατρο. Η σύζυγός του προσπάθησε να εξηγήσει τι συνέβη, δηλώνοντας πως βρισκόταν σε εφημερία, με τον ηθοποιό να σχολιάζει πως σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να βρίσκεται στο νοσοκομείο: «Μας είπε η γυναίκα του που ήταν δίπλα “συγγνώμη, αλλά είναι σε εφημερία”. Λέμε “άμα είναι σε εφημερία, θα πρέπει να είναι στο νοσοκομείο, όχι στο θέατρο”. Έχει διάφορα τέτοια».
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day» όπου μεταξύ άλλων εξέφρασε την ενόχλησή του για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια μιας θεατρικής παράστασης.
Όπως εξήγησε, δεν τον ενοχλεί απαραίτητα όταν οι θεατές ανταλλάσσουν χαμηλόφωνες κουβέντες μεταξύ τους, καθώς αυτό μπορεί να αποτελεί μέρος της ζωντανής εμπειρίας του θεάτρου. Διαφορετική είναι, ωστόσο, η αντιμετώπισή του όταν κάποιος δεν κλείνει το κινητό του την ώρα που παίζεται το έργο.
Ο Χρήστος Λούλης θυμήθηκε, συγκεκριμένα, μια στιγμή κατά την οποία ένα τηλέφωνο χτυπούσε συνεχώς, χωρίς ο κάτοχός του να απαντά ή να το απενεργοποιεί. Τότε αποφάσισε να σταματήσει και να του απευθυνθεί από τη σκηνή, ζητώντας του να το σηκώσει. Όπως είπε: «Σε μια άλλη παράσταση που έκανα, ήμουν εγώ και μια κοπέλα πάνω στη σκηνή και ένα κινητό χτυπούσε πολύ έντονα και δεν το σήκωνε, αλλά ούτε έβγαζε να το κλείσει. Σταμάτησα την παράσταση και του λέω “παρακαλώ, σηκώστε το. Θα περιμένουμε”. Ένιωσε περίεργα, το σήκωσε και έλεγε στο τηλέφωνο "συγγνώμη, συγγνώμη" και το έκλεισε».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε γιατί θεωρεί πιο ανεκτή μια συζήτηση μεταξύ θεατών σε σχέση με την ενασχόληση με το κινητό, επισημαίνοντας ότι ο ήχος αλλά και το φως της οθόνης διαταράσσουν την παράσταση: «Το να μιλάει και με τον διπλανό του δεν με ενοχλεί τόσο πολύ, γιατί είναι ζωντανό το θέατρο. Ανάλογα με την παράσταση, είναι ωραίο να βλέπεις ανθρώπους, οι οποίοι μάλλον μιλάνε με τον διπλανό τους γι’ αυτό που βλέπουν. Ελπίζεις τουλάχιστον να είναι γι’ αυτόν τον λόγο και όχι για το τι θα φάνε μετά. Αλλά το να χαζεύει το κινητό του κάποιος, ναι, είναι κάτι που με θυμώνει, γιατί τους έχουμε πει 15 φορές "παρακαλώ τα κινητά" και πάλι θα βρεθεί κάποιο που θα χτυπήσει. Επίσης φαίνεται και το φως της οθόνης. Λες “ρε φίλε, είμαι εδώ μπροστά σου, είμαστε όλοι εδώ μπροστά σου και όχι μόνο εμείς που έχουμε κοπιάσει γι’ αυτό. Είναι και εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι παρόντες και προσπαθούν να παρακολουθήσουν κάτι και υπάρχει και μια οθόνη μέσα στο σκοτάδι του θεάτρου που δεν είναι ωραίο”».
Τέλος, ο Χρήστος Λούλης μοιράστηκε ένα ακόμη περιστατικό, κατά το οποίο θεατής απάντησε στο κινητό του ενώ βρισκόταν στο θέατρο. Η σύζυγός του προσπάθησε να εξηγήσει τι συνέβη, δηλώνοντας πως βρισκόταν σε εφημερία, με τον ηθοποιό να σχολιάζει πως σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να βρίσκεται στο νοσοκομείο: «Μας είπε η γυναίκα του που ήταν δίπλα “συγγνώμη, αλλά είναι σε εφημερία”. Λέμε “άμα είναι σε εφημερία, θα πρέπει να είναι στο νοσοκομείο, όχι στο θέατρο”. Έχει διάφορα τέτοια».
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