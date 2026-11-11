Νέα αναβολή στη δικαστική διαμάχη Ζέτας Δούκα και Γιώργου Κιμούλη: Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, δήλωσε η ηθοποιός
Νέα αναβολή στη δικαστική διαμάχη Ζέτας Δούκα και Γιώργου Κιμούλη: Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, δήλωσε η ηθοποιός
Η δίκη αφορά στη μήνυση που είχε καταθέσει η Ζέτα Δούκα εναντίον του σκηνοθέτη για ηθική αυτουργία σε ψευδή κατάθεση - Η νέα ημερομηνία που ανακοινώθηκε
Νέα αναβολή πήρε η δίκη για την υπόθεση που αφορά στη μήνυση που είχε καταθέσει η Ζέτα Δούκα εναντίον του Γιώργου Κιμούλη για ηθική αυτουργία σε ψευδή κατάθεση, σε δεύτερο βαθμό.
Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου η ηθοποιός βρέθηκε στα δικαστήρια περιμένοντας να ακούσει μία απόφαση, παρόλα αυτά, οι δικηγόροι του Γιώργου Κιμούλη δεν κατάφεραν να παρευρεθούν λόγω της συμμετοχής τους σε άλλη δίκη, όπως αναφέρεται στο «Πρωινό» και ζήτησαν αναβολή η οποία έγινε δεκτή. Η νέα ημερομηνία που δόθηκε για την επόμενη δίκη είναι στις 31 Μαΐου.
Η Ζέτα Δούκα μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής δήλωσε πως πάντοτε θα υποστηρίζει την αλήθεια και έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη για το αποτέλεσμα της διαμάχης: «Πήρε αναβολή. 31 Μαΐου. Έχουμε μπροστά μας πράγματα να κάνουμε. Είμαστε κι εμείς κατηγορούμενοι. Στις 17 Δεκεμβρίου θα γίνει το δικαστήριο που είμαστε εμείς κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία και ψευδορκία. Θα είμαστε πάλι εδώ όλοι για να υποστηρίξουμε την αλήθεια. Έχουν γίνει πολλά εκατέρωθεν. Έχουν γίνει πολλές ενέργειες, οπότε είναι και πολλές οι μέρες που πρέπει να δώσουμε το παρών εδώ. Είναι η ίδια υπόθεση σε δεύτερο βαθμό αυτή τη φορά. Πρωτοδίκως έχει καταδικαστεί», είπε αρχικά.
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Και πρόσθεσε: «Η έφεση είναι το τελευταίο. 31 Μαΐου. Εύχομαι μέχρι τότε να έχουν βγει αποφάσεις και στο Αστικό, να έχει δικαστεί η μήνυση που μου έχει κάνει εμένα και να αθωωθούμε και να είναι το τελευταίο πράγμα που θα γίνει. Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Πάντα έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Είναι το σπίτι όλων μας. Δεν μπορούμε να μην έχουμε εμπιστοσύνη. Εύχομαι κάποια στιγμή να τελειώνουμε».
Ο Γιώργος Κιμούλης είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για ηθική αυτουργία σε ψευδή κατάθεση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του η Ζέτα Δούκα. Στον ηθοποιό και σκηνοθέτη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή και πρόστιμο 3.000 ευρώ.
Η δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ηθοποιών ξεκίνησε το 2021, όταν η Ζέτα Δούκα, σε συνέντευξή της, υποστήριξε ότι είχε υποστεί ψυχολογική, λεκτική και σωματική βία από τον Γιώργο Κιμούλη κατά τη διάρκεια συνεργασίας τους στο θέατρο. Η ηθοποιός είχε τη στήριξη των συναδέλφων της, Δώρας Χρυσικού και Νίκου Ψαρρά, οι οποίοι συμμετείχαν στην παράσταση, στην οποία φέρεται να συνέβησαν τα καταγγελλόμενα περιστατικά.
Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου η ηθοποιός βρέθηκε στα δικαστήρια περιμένοντας να ακούσει μία απόφαση, παρόλα αυτά, οι δικηγόροι του Γιώργου Κιμούλη δεν κατάφεραν να παρευρεθούν λόγω της συμμετοχής τους σε άλλη δίκη, όπως αναφέρεται στο «Πρωινό» και ζήτησαν αναβολή η οποία έγινε δεκτή. Η νέα ημερομηνία που δόθηκε για την επόμενη δίκη είναι στις 31 Μαΐου.
Η Ζέτα Δούκα μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής δήλωσε πως πάντοτε θα υποστηρίζει την αλήθεια και έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη για το αποτέλεσμα της διαμάχης: «Πήρε αναβολή. 31 Μαΐου. Έχουμε μπροστά μας πράγματα να κάνουμε. Είμαστε κι εμείς κατηγορούμενοι. Στις 17 Δεκεμβρίου θα γίνει το δικαστήριο που είμαστε εμείς κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία και ψευδορκία. Θα είμαστε πάλι εδώ όλοι για να υποστηρίξουμε την αλήθεια. Έχουν γίνει πολλά εκατέρωθεν. Έχουν γίνει πολλές ενέργειες, οπότε είναι και πολλές οι μέρες που πρέπει να δώσουμε το παρών εδώ. Είναι η ίδια υπόθεση σε δεύτερο βαθμό αυτή τη φορά. Πρωτοδίκως έχει καταδικαστεί», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Και πρόσθεσε: «Η έφεση είναι το τελευταίο. 31 Μαΐου. Εύχομαι μέχρι τότε να έχουν βγει αποφάσεις και στο Αστικό, να έχει δικαστεί η μήνυση που μου έχει κάνει εμένα και να αθωωθούμε και να είναι το τελευταίο πράγμα που θα γίνει. Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Πάντα έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Είναι το σπίτι όλων μας. Δεν μπορούμε να μην έχουμε εμπιστοσύνη. Εύχομαι κάποια στιγμή να τελειώνουμε».
Ο Γιώργος Κιμούλης είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για ηθική αυτουργία σε ψευδή κατάθεση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του η Ζέτα Δούκα. Στον ηθοποιό και σκηνοθέτη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή και πρόστιμο 3.000 ευρώ.
Η δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ηθοποιών ξεκίνησε το 2021, όταν η Ζέτα Δούκα, σε συνέντευξή της, υποστήριξε ότι είχε υποστεί ψυχολογική, λεκτική και σωματική βία από τον Γιώργο Κιμούλη κατά τη διάρκεια συνεργασίας τους στο θέατρο. Η ηθοποιός είχε τη στήριξη των συναδέλφων της, Δώρας Χρυσικού και Νίκου Ψαρρά, οι οποίοι συμμετείχαν στην παράσταση, στην οποία φέρεται να συνέβησαν τα καταγγελλόμενα περιστατικά.
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