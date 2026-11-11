Δήμητρα Παπαδήμα: Σίχαμα που οι νέες κοπέλες κάνουν πλαστικές, είναι όλες καρμπόν





Η ηθοποιός μίλησε και για τη ματαιοδοξία, επισημαίνοντας ότι θεωρεί πως οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πιο δύσκολα τις αλλαγές στην εμφάνισή τους καθώς μεγαλώνουν. Για να εξηγήσει την άποψή της, αναφέρθηκε και στην εικόνα γνωστών ηθοποιών μεγαλύτερης ηλικίας, όπως ο Ρίτσαρντ Γκιρ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.



Όπως σχολίασε: «Νομίζω ότι η φύση είναι λίγο άδικη με τη γυναίκα, γιατί όταν μεγαλώνει, μεγαλώνει λίγο άσχημα. Βλέπεις τον Ρίτσαρντ Γκρι, τον Ρόμπερτ Ντενίρο, 83 ετών, τον είδα και λέω: "τι άντρακλας είναι αυτός;" Ανέκαθεν μου άρεσε βέβαια. Εγώ μεγάλωσα πια, τα βλέπω με άλλο μάτι».



Όταν ρωτήθηκε αν η ίδια καταφεύγει σε κάποια αισθητική παρέμβαση για να περιποιείται την εμφάνισή της, αποκάλυψε ότι κάνει περιστασιακά botox, κυρίως όταν πρόκειται να συμμετάσχει σε κάποια παράσταση ή δουλειά: «Εγώ κάνω, όταν είναι να παίξω. Κάνω πού και πού ένα botox, κάθε δύο χρόνια. Το θεωρώ εντελώς μάταιο. Πάω στον γιατρό και του λέω: "Τι ήρθα να κάνω εγώ εδώ πέρα" και μου απαντάει: "Έλα τώρα, μίας και ήρθες". Αλλά, ας κάνω και κάτι για μένα, έχω να πάω στο κομμωτήριο πάνω από 2 χρόνια, μόνη μου τα βάφω για τις άσπρες τρίχες».



Κλείνοντας, η Δήμητρα Παπαδήμα υποστήριξε ότι η ζωή χρειάζεται απλότητα και κατανόηση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αρνητική εμπειρία που, όπως είπε, έχει βιώσει από ανθρώπους του επαγγελματικού της χώρου, τονίζοντας ότι πλέον επιλέγει να αντιμετωπίζει τη συμπεριφορά τους με περισσότερη κατανόηση: «Η ζωή είναι πολύ απλή. Λίγη κατανόηση θέλει και το λέω εγώ που σιχαίνομαι τους ανθρώπους του χώρου μου, αυτούς που έχουν τη δύναμη, γιατί μου έχουν φερθεί θεόσκατα. Παρ' όλα αυτά έχω φτάσει σε μία ηλικία και τους κατανοώ, είναι βλάκες, τι να κάνουμε; Δεν γεννηθήκαμε όλοι έξυπνοι».

Την αντίθεσή της στις αισθητικές επεμβάσεις που επιλέγουν πολλές νεαρές γυναίκες εξέφρασε η Δήμητρα Παπαδήμα , σχολιάζοντας πως καταλήγουν να έχουν όλες την ίδια εμφάνιση.Τις απόψεις της σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η εμφάνιση με το πέρασμα του χρόνου, αλλά και την τάση αρκετών νέων να κάνουν παρεμβάσεις στο πρόσωπο και το σώμα τους μοιράστηκε η ηθοποιός, μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου.Η Δήμητρα Παπαδήμα τόνισε πως δεν της αρέσει το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που βλέπει σε πολλές νέες γυναίκες, παρότι αναγνωρίζει ότι πίσω από αυτές τις επιλογές μπορεί να κρύβονται ανασφάλειες: «Για μένα είναι σίχαμα. Καταλαβαίνω βέβαια την ανασφάλεια, βλέπω όλα τα κορίτσια με χείλια, στήθος και τους ποπούς το καλοκαίρι με το μαγιό το... Δεν βλέπω το ωραίο του πράγματος. Είναι όλες καρμπόν, ίδιες».