Ο Λευτέρης Πανταζής τραγούδησε στην Κόνι Μεταξά το «Ωραιότερο Πλάσμα», δείτε βίντεο με την αφιέρωση
Ο Λευτέρης Πανταζής τραγούδησε στην Κόνι Μεταξά το «Ωραιότερο Πλάσμα», δείτε βίντεο με την αφιέρωση
Ο τραγουδιστής βρέθηκε στο μαγαζί όπου εμφανίζεται η κόρη του
Μια αφιέρωση στην κόρη του, Κόνι Μεταξά έκανε ο Λευτέρης Πανταζής, τραγουδώντας της δημόσια το «Ωραιότερο Πλάσμα».
Ο καλλιτέχνης βρέθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο μαγαζί όπου εμφανίζεται η κόρη του και κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Λευτέρης Πανταζής πήρε το μικρόφωνο, ερμηνεύοντας το κομμάτι του που κυκλοφόρησε το 1994.
Η στιγμή της αφιέρωσης καταγράφηκε από θαμώνες και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Λευτέρη Πανταζή να εμφανίζεται αγκαλιά με την Κόνι Μεταξά, όσο εκείνος τραγουδούσε.
Δείτε το βίντεο
Ο καλλιτέχνης βρέθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο μαγαζί όπου εμφανίζεται η κόρη του και κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Λευτέρης Πανταζής πήρε το μικρόφωνο, ερμηνεύοντας το κομμάτι του που κυκλοφόρησε το 1994.
Η στιγμή της αφιέρωσης καταγράφηκε από θαμώνες και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Λευτέρη Πανταζή να εμφανίζεται αγκαλιά με την Κόνι Μεταξά, όσο εκείνος τραγουδούσε.
Δείτε το βίντεο
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