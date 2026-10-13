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Κόνι Μεταξά για το βίντεο του Λευτέρη Πανταζή με τα φίλτρα: Όποιος λέει κακό λόγο για τον πατέρα μου είναι απλά ζηλιάρης και κακός
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Κόνι Μεταξά Λευτέρης Πανταζής

Κόνι Μεταξά για το βίντεο του Λευτέρη Πανταζή με τα φίλτρα: Όποιος λέει κακό λόγο για τον πατέρα μου είναι απλά ζηλιάρης και κακός

«Είναι ο καλύτερος στο χώρο, Ουστ από 'δω», πρόσθεσε με χιούμορ η τραγουδίστρια

Κόνι Μεταξά για το βίντεο του Λευτέρη Πανταζή με τα φίλτρα: Όποιος λέει κακό λόγο για τον πατέρα μου είναι απλά ζηλιάρης και κακός
Γεωργία Κοτζιά
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Για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευτέρης Πανταζής με φίλτρα απάντησε η Κόνι Μεταξά, μέσα από βίντεο στο Instagram.

Η τραγουδίστρια, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, δήλωσε στα stories της στο Instagram πως ο πατέρας της δεν έχει πειράξει τίποτα πάνω του και επισήμανε πως όποιος μίλησε άσχημα προς το πρόσωπό του είναι «κακός άνθρωπος» και ζηλεύει.

«Όποιος κράζει τον πατέρα μου, θα τα ακούει από εμένα. Είστε έτοιμοι;», είπε αρχικά η Κόνι Μεταξά και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όποιος λέει κακό λόγο για τον πατέρα μου είναι απλά ζηλιάρης και κακός άνθρωπος. Αυτός ο τύπος είναι ο καλύτερος στον χώρο. Δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν και δεν έχει πειράξει ούτε τη μούρη του. Ζηλιάρηδες, κακοί άνθρωποι. Ουστ από 'δω», με τον Λευτέρη Πανταζή να γελάει.

Δείτε το βίντεο


Όλα ξεκίνησαν όταν ο Λευτέρης Πανταζής δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο για να ενημερώσει τους ακόλουθούς του για τις εμφανίσεις του, με την εικόνα του να είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που ο κόσμος είχε συνηθίσει. Στα σχόλια πολλοί άρχισαν να αναρωτιούνται εάν είχε πειράξει κάτι στο πρόσωπό του, με άλλους να επισημαίνουν πως έχει παραμορφωθεί εντελώς.


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Λίγο αργότερα, ο ίδιος θέλησε να δώσει τέλος στα σενάρια που άρχισαν να κυκλοφορούν περί αισθητικών επεμβάσεων, μέσα από μία νέα ανάρτηση, αποκαλύπτοντας πως είχε επιλέξει φίλτρο κατά λάθος: «Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα. Κανένα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα. Μήπως τα ξέρω κιόλας αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουν; Εγώ είμαι ο Λευτέρης. Δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εδώ, εδώ, εγώ είμαι», είπε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους, ξεσπώντας σε γέλια στη συνέχεια.

Γεωργία Κοτζιά
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