Σωτήρης Τσαφούλιας: Ισχύει ότι το «Έτερος Εγώ» συνδέθηκε με πραγματικό έγκλημα, με πήρε η Νικολούλη και μου είπε ότι δεν έγινε τυχαία
GALA
Σωτήρης Τσαφούλιας Έτερος Εγώ Αγγελική Νικολούλη

Σωτήρης Τσαφούλιας: Ισχύει ότι το «Έτερος Εγώ» συνδέθηκε με πραγματικό έγκλημα, με πήρε η Νικολούλη και μου είπε ότι δεν έγινε τυχαία

Με φώναξαν μετά σε μία κατάθεση να δώσω μία περιγραφή, ανέφερε ο σκηνοθέτης

Σωτήρης Τσαφούλιας: Ισχύει ότι το «Έτερος Εγώ» συνδέθηκε με πραγματικό έγκλημα, με πήρε η Νικολούλη και μου είπε ότι δεν έγινε τυχαία
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Τη σύνδεση της ταινίας «Έτερος Εγώ» με πραγματικό έγκλημα, στο «Φως στο Τούνελ», επιβεβαίωσε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, αποκαλύπτοντας πως η Αγγελική Νικολούλη τον είχε καλέσει και του είχε επισημάνει ότι η ομοιότητα δεν ήταν τυχαία.

Ο σκηνοθέτης παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast «Rainbow Mairmaids», όπου περιέγραψε πώς πληροφορήθηκε ότι η δημοσιογράφος είχε συνδέσει την ταινία του με περιστατικά επιθέσεων σε οδηγούς ταξί, την περίοδο που εκείνη προβαλλόταν στους κινηματογράφους.

Όπως εξήγησε, η αναφορά της Αγγελικής Νικολούλη στην ταινία, μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», τον αιφνιδίασε και τον έκανε να επικοινωνήσει με τον τηλεοπτικό σταθμό, σχολιάζοντας: «Ισχύει ότι το "Έτερος Εγώ" συνδέθηκε με ένα πραγματικό έγκλημα. Υπήρχε ένας άνθρωπος που πυροβολούσε, έκανε απόπειρες δολοφονίας εναντίον οδηγών ταξί. Είχε τραυματίσει έναν θανάσιμα και νομίζω ότι σκότωσε τον δεύτερο. Αργότερα έγινε μία εκπομπή της φίλης μου της Αγγελικής Νικολούλη και κάπως στο τέλος του "Φως στο Τούνελ" συνδύασε την ταινία μου παιζόταν τότε στους κινηματογράφους με το περιστατικό. Εγώ δεν την ήξερα τότε την Αγγελική, απλά πήρα τον Alpha, πανικόβλητος και θυμωμένος ότι πρώτα απ' όλα δίνεται spoiler και δεύτερον από πού και έως πού; Με πήρε η ίδια τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν είναι τυχαία η σύνδεση, αφήνει μηνύματα παρόμοια με την ταινία. Με φώναξαν μετά σε μία κατάθεση να δώσω μία περιγραφή. Όταν αυτό μετά βγήκε, πετάχτηκαν κάποιοι και έσπευσαν να προδιαγράψουν ότι όλο αυτό εγώ το κάνω για διαφήμιση για να ανέβει η ταινία».


Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σωτήρης Τσαφούλιας εξέφρασε τις απόψεις του για τον γάμο, εξηγώντας γιατί θεωρεί ότι μπορεί να περιορίσει τη σχέση ενός ζευγαριού.

Όπως ανέφερε, δεν κατανοεί την ανάγκη θεσμικής ή θρησκευτικής επικύρωσης της αγάπης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, προσθέτοντας ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά στο μέλλον: «Ο γάμος γίνεται φυλακή, γιατί αφενός ο τρόπος που είναι φτιαγμένος σε δένει με έναν τρόπο που είναι νομικός, θρησκευτικός και κοινωνικός, επιβάλλει ένα μοτίβο συμπεριφοράς, κάτι που αρχίζει και φθείρει το ζευγάρι. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί η αγάπη και η σχέση δύο ανθρώπων, που το έχω κάνει και θα το ξαναέκανα με τον κατάλληλο άνθρωπο, χρειάζεται επικύρωση αρχής, Θεού ή ανθρώπου».

Κλείσιμο
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης