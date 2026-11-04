Σωτήρης Τσαφούλιας: Ισχύει ότι το «Έτερος Εγώ» συνδέθηκε με πραγματικό έγκλημα, με πήρε η Νικολούλη και μου είπε ότι δεν έγινε τυχαία
Σωτήρης Τσαφούλιας: Ισχύει ότι το «Έτερος Εγώ» συνδέθηκε με πραγματικό έγκλημα, με πήρε η Νικολούλη και μου είπε ότι δεν έγινε τυχαία
Με φώναξαν μετά σε μία κατάθεση να δώσω μία περιγραφή, ανέφερε ο σκηνοθέτης
Τη σύνδεση της ταινίας «Έτερος Εγώ» με πραγματικό έγκλημα, στο «Φως στο Τούνελ», επιβεβαίωσε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, αποκαλύπτοντας πως η Αγγελική Νικολούλη τον είχε καλέσει και του είχε επισημάνει ότι η ομοιότητα δεν ήταν τυχαία.
Ο σκηνοθέτης παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast «Rainbow Mairmaids», όπου περιέγραψε πώς πληροφορήθηκε ότι η δημοσιογράφος είχε συνδέσει την ταινία του με περιστατικά επιθέσεων σε οδηγούς ταξί, την περίοδο που εκείνη προβαλλόταν στους κινηματογράφους.
Όπως εξήγησε, η αναφορά της Αγγελικής Νικολούλη στην ταινία, μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», τον αιφνιδίασε και τον έκανε να επικοινωνήσει με τον τηλεοπτικό σταθμό, σχολιάζοντας: «Ισχύει ότι το "Έτερος Εγώ" συνδέθηκε με ένα πραγματικό έγκλημα. Υπήρχε ένας άνθρωπος που πυροβολούσε, έκανε απόπειρες δολοφονίας εναντίον οδηγών ταξί. Είχε τραυματίσει έναν θανάσιμα και νομίζω ότι σκότωσε τον δεύτερο. Αργότερα έγινε μία εκπομπή της φίλης μου της Αγγελικής Νικολούλη και κάπως στο τέλος του "Φως στο Τούνελ" συνδύασε την ταινία μου παιζόταν τότε στους κινηματογράφους με το περιστατικό. Εγώ δεν την ήξερα τότε την Αγγελική, απλά πήρα τον Alpha, πανικόβλητος και θυμωμένος ότι πρώτα απ' όλα δίνεται spoiler και δεύτερον από πού και έως πού; Με πήρε η ίδια τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν είναι τυχαία η σύνδεση, αφήνει μηνύματα παρόμοια με την ταινία. Με φώναξαν μετά σε μία κατάθεση να δώσω μία περιγραφή. Όταν αυτό μετά βγήκε, πετάχτηκαν κάποιοι και έσπευσαν να προδιαγράψουν ότι όλο αυτό εγώ το κάνω για διαφήμιση για να ανέβει η ταινία».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σωτήρης Τσαφούλιας εξέφρασε τις απόψεις του για τον γάμο, εξηγώντας γιατί θεωρεί ότι μπορεί να περιορίσει τη σχέση ενός ζευγαριού.
Όπως ανέφερε, δεν κατανοεί την ανάγκη θεσμικής ή θρησκευτικής επικύρωσης της αγάπης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, προσθέτοντας ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά στο μέλλον: «Ο γάμος γίνεται φυλακή, γιατί αφενός ο τρόπος που είναι φτιαγμένος σε δένει με έναν τρόπο που είναι νομικός, θρησκευτικός και κοινωνικός, επιβάλλει ένα μοτίβο συμπεριφοράς, κάτι που αρχίζει και φθείρει το ζευγάρι. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί η αγάπη και η σχέση δύο ανθρώπων, που το έχω κάνει και θα το ξαναέκανα με τον κατάλληλο άνθρωπο, χρειάζεται επικύρωση αρχής, Θεού ή ανθρώπου».
Ο σκηνοθέτης παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast «Rainbow Mairmaids», όπου περιέγραψε πώς πληροφορήθηκε ότι η δημοσιογράφος είχε συνδέσει την ταινία του με περιστατικά επιθέσεων σε οδηγούς ταξί, την περίοδο που εκείνη προβαλλόταν στους κινηματογράφους.
Όπως εξήγησε, η αναφορά της Αγγελικής Νικολούλη στην ταινία, μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», τον αιφνιδίασε και τον έκανε να επικοινωνήσει με τον τηλεοπτικό σταθμό, σχολιάζοντας: «Ισχύει ότι το "Έτερος Εγώ" συνδέθηκε με ένα πραγματικό έγκλημα. Υπήρχε ένας άνθρωπος που πυροβολούσε, έκανε απόπειρες δολοφονίας εναντίον οδηγών ταξί. Είχε τραυματίσει έναν θανάσιμα και νομίζω ότι σκότωσε τον δεύτερο. Αργότερα έγινε μία εκπομπή της φίλης μου της Αγγελικής Νικολούλη και κάπως στο τέλος του "Φως στο Τούνελ" συνδύασε την ταινία μου παιζόταν τότε στους κινηματογράφους με το περιστατικό. Εγώ δεν την ήξερα τότε την Αγγελική, απλά πήρα τον Alpha, πανικόβλητος και θυμωμένος ότι πρώτα απ' όλα δίνεται spoiler και δεύτερον από πού και έως πού; Με πήρε η ίδια τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν είναι τυχαία η σύνδεση, αφήνει μηνύματα παρόμοια με την ταινία. Με φώναξαν μετά σε μία κατάθεση να δώσω μία περιγραφή. Όταν αυτό μετά βγήκε, πετάχτηκαν κάποιοι και έσπευσαν να προδιαγράψουν ότι όλο αυτό εγώ το κάνω για διαφήμιση για να ανέβει η ταινία».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σωτήρης Τσαφούλιας εξέφρασε τις απόψεις του για τον γάμο, εξηγώντας γιατί θεωρεί ότι μπορεί να περιορίσει τη σχέση ενός ζευγαριού.
Όπως ανέφερε, δεν κατανοεί την ανάγκη θεσμικής ή θρησκευτικής επικύρωσης της αγάπης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, προσθέτοντας ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά στο μέλλον: «Ο γάμος γίνεται φυλακή, γιατί αφενός ο τρόπος που είναι φτιαγμένος σε δένει με έναν τρόπο που είναι νομικός, θρησκευτικός και κοινωνικός, επιβάλλει ένα μοτίβο συμπεριφοράς, κάτι που αρχίζει και φθείρει το ζευγάρι. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί η αγάπη και η σχέση δύο ανθρώπων, που το έχω κάνει και θα το ξαναέκανα με τον κατάλληλο άνθρωπο, χρειάζεται επικύρωση αρχής, Θεού ή ανθρώπου».
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