Μιμή Ντενίση: Προσέχω τη διατροφή μου και κάνω βάρη
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Μιμή Ντενίση Διατροφή Γυμναστική

Μιμή Ντενίση: Προσέχω τη διατροφή μου και κάνω βάρη

Κοιτάζω να περπατάω στο πάρκο, είτε να κάνω διάδρομο, είπε η ηθοποιός

Μιμή Ντενίση: Προσέχω τη διατροφή μου και κάνω βάρη
Ιωάννα Μαρίνου
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Τις συνήθειες που ακολουθεί για να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση μοιράστηκε η Μιμή Ντενίση, αναφέροντας πως προσέχει τη διατροφή της και εντάσσει την προπόνηση με βάρη στην καθημερινότητά της.

Σε δηλώσεις που έκανε η ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, εξήγησε ότι εκτός από το διατροφικό πλάνο που φροντίζει να είναι συγκεκριμένο, η άσκηση αποτελεί και αυτή κομμάτι της ρουτίνας της.

Η αερόβια γυμναστική σε συνδυασμό με pilates και άσκηση με βάρη  δύο φορές την εβδομάδα ανήκουν στην προπόνηση που ακολουθεί η ηθοποιός. Όπως είπε: «Εννοείται ότι προσέχω τη διατροφή μου. Κάνω γυμναστική δύο φορές την εβδομάδα, πιο πολύ βάρη, κάποιες φορές κάνω pilates και κοιτάζω να περπατάω στο πάρκο, είτε να κάνω διάδρομο».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
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