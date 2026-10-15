Μιμή Ντενίση: Όταν ζορίζομαι λέω ότι θα ήθελα να έχω δίπλα μου έναν σύντροφο, μου λείπει
Μιμή Ντενίση: Όταν ζορίζομαι λέω ότι θα ήθελα να έχω δίπλα μου έναν σύντροφο, μου λείπει
Στην Ελλάδα δεν με φλερτάρουν, στο εξωτερικό ναι, ανέφερε η ηθοποιός και συγγραφέας σε άλλο σημείο της συνέντευξής της
Την παρουσία ενός συντρόφου στη ζωή της θα ήθελε η Μιμή Ντενίση. Η ηθοποιός και συγγραφέας εξομολογήθηκε ότι, όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες νιώθει την ανάγκη να έχει έναν άντρα στο πλευρό της. Μαζί του, όπως εξήγησε, θα ήθελε να μοιράζεται όσα την προβληματίζουν.
«Μου λείπει ο σύντροφος. Πολλές φορές, όταν ζορίζομαι και έχω να κάνω κάτι πολύ δύσκολο λέω θα ‘θελα να είχα έναν σύντροφο τώρα να το μοιράζομαι», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day», την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.
Συνεχίζοντας, τόνισε ότι, σε αντίθεση με το εξωτερικό, στην Ελλάδα οι άντρες δεν τη φλερτάρουν, κάτι που αποδίδει στη μακροχρόνια δημοσιότητά της και στις σχέσεις της με γνωστά πρόσωπα. Όπως είπε, αυτό που αναζητά είναι ένας άντρας που θα την προσέχει, θα την κάνει να αισθάνεται σημαντική, θα έχει χιούμορ και θα αποτελεί στήριγμα στη ζωή της.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Στην Ελλάδα δεν με φλερτάρουν, στο εξωτερικό ναι. Είναι φυσικό, το καταλαβαίνω. Όταν κάποιος είναι δημοφιλής πάρα πολλά χρόνια αυτό που κυριαρχεί είναι το εξώφυλλο, δεν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Όταν υπάρχουν ονόματα, Τρίτσης, Φέρτης, Χάβελ, σου λέει ποιος ξέρει τι θέλει αυτή… Δεν είναι τι θέλω εγώ. Οι γυναίκες έχουμε ομοιότητα σε αυτό, θέλουμε έναν άντρα να μας προσέχει, να είμαστε για αυτό σημαντικές, να μην κυνηγάει άλλες πέντε μαζί, να έχει χιούμορ να μας δίνει μία χαρά στη ζωή και να είναι και στήριγμα. Αυτό έχω πολλά χρόνια να το ζήσω».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μιμή Ντενίση σημείωσε πως οι επιθέσεις συχνά λειτουργούν ως κίνητρο για να προσπαθήσει ακόμη περισσότερο και να αποδείξει τι μπορεί να καταφέρει. «Υπάρχουν άνθρωποι που όταν τους πολεμούν δεν αντέχουν, πέφτουν ξεροί. Υπάρχουν άνθρωποι -σε αυτή την κατηγορία είμαι εγώ- που θυμώνουν από αυτό και λένε τώρα εγώ θα κάνω το καλύτερο», επισήμανε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Μου λείπει ο σύντροφος. Πολλές φορές, όταν ζορίζομαι και έχω να κάνω κάτι πολύ δύσκολο λέω θα ‘θελα να είχα έναν σύντροφο τώρα να το μοιράζομαι», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day», την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.
Συνεχίζοντας, τόνισε ότι, σε αντίθεση με το εξωτερικό, στην Ελλάδα οι άντρες δεν τη φλερτάρουν, κάτι που αποδίδει στη μακροχρόνια δημοσιότητά της και στις σχέσεις της με γνωστά πρόσωπα. Όπως είπε, αυτό που αναζητά είναι ένας άντρας που θα την προσέχει, θα την κάνει να αισθάνεται σημαντική, θα έχει χιούμορ και θα αποτελεί στήριγμα στη ζωή της.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Στην Ελλάδα δεν με φλερτάρουν, στο εξωτερικό ναι. Είναι φυσικό, το καταλαβαίνω. Όταν κάποιος είναι δημοφιλής πάρα πολλά χρόνια αυτό που κυριαρχεί είναι το εξώφυλλο, δεν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Όταν υπάρχουν ονόματα, Τρίτσης, Φέρτης, Χάβελ, σου λέει ποιος ξέρει τι θέλει αυτή… Δεν είναι τι θέλω εγώ. Οι γυναίκες έχουμε ομοιότητα σε αυτό, θέλουμε έναν άντρα να μας προσέχει, να είμαστε για αυτό σημαντικές, να μην κυνηγάει άλλες πέντε μαζί, να έχει χιούμορ να μας δίνει μία χαρά στη ζωή και να είναι και στήριγμα. Αυτό έχω πολλά χρόνια να το ζήσω».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μιμή Ντενίση σημείωσε πως οι επιθέσεις συχνά λειτουργούν ως κίνητρο για να προσπαθήσει ακόμη περισσότερο και να αποδείξει τι μπορεί να καταφέρει. «Υπάρχουν άνθρωποι που όταν τους πολεμούν δεν αντέχουν, πέφτουν ξεροί. Υπάρχουν άνθρωποι -σε αυτή την κατηγορία είμαι εγώ- που θυμώνουν από αυτό και λένε τώρα εγώ θα κάνω το καλύτερο», επισήμανε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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