Όταν η μικρή κόρη του Έρικ Ντέιν τον έσωσε από πνιγμό μετά τη διάγνωσή του με ALS: «Κλαίγαμε μαζί με τη Ρεμπέκα Γκέιχαρτ»
Όταν η μικρή κόρη του Έρικ Ντέιν τον έσωσε από πνιγμό μετά τη διάγνωσή του με ALS: «Κλαίγαμε μαζί με τη Ρεμπέκα Γκέιχαρτ»
Ο ηθοποιός περιγράφει το περιστατικό στα απομνημονεύματά του που θα κυκλοφορήσουν εννέα μήνες μετά τον θάνατό του
Την τρομακτική στιγμή κατά την οποία παραλίγο να πνιγεί λίγο καιρό μετά τη διάγνωσή του με τη νόσο ALS περιγράφει στα απομνημονεύματά του ο Έρικ Ντέιν, εξηγώντας πως η κόρη του ήταν εκείνη που τον έσωσε.
Σε απόσπασμα του βιβλίου «My Book of Days: A Memoir in Moments», το οποίο έφερε στο φως το People λίγο πριν κυκλοφορήσει επίσημα στις 3 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο, σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από τη μάχη του με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση ανέφερε πως βρισκόταν σε διακοπές στην Αντίγκουα με τη μικρή του κόρη Μπίλι και τη φίλη της όταν βούτηξε στη θάλασσα, ωστόσο έπειτα αντιλήφθηκε πως δεν μπορούσε να κολυμπήσει και να επιστρέψει στο σκάφος τους.
Ο Ντέιν γράφει στα απομνημονεύματά του ότι μετά το τρομακτικό περιστατικό τηλεφώνησε στην πρώην σύζυγό του Ρεμπέκα Γκέιχαρτ: «Η Τζόρτζια μου δίνει το τηλέφωνό μου. “Δεν μπορώ να κολυμπήσω, Ρεμπέκα”, λέω. “Δεν μπορώ να κολυμπήσω”». Όπως επισημαίνει, η συγκίνηση ήταν τόσο έντονη, που ξέσπασαν σε κλάματα και οι δύο: «Ξεσπά σε κλάματα κι εγώ κλαίω μαζί της. Κλαίμε μαζί. Τελικά, τα δάκρυα λιγοστεύουν, μετατρέπονται σε λυγμούς και, όταν έχουμε πια κλάψει όσο μπορούμε, η Ρεμπέκα λέει "Φοβόμουν αυτή τη μέρα. Ήξερα ότι θα ερχόταν. Την έτρεμα"».
Τον Ιούνιο του 2025, ο Ντέιν είχε αναφερθεί ξανά στο περιστατικό σε εμφάνισή του στην εκπομπή Good Morning America και εξηγούσε πόσο φοβισμένος αισθανόταν: «Όταν εκείνη τη μέρα βούτηξα στον ωκεανό και συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα να κολυμπήσω και να έχω αρκετή δύναμη ώστε να επιστρέψω στη βάρκα, σκέφτηκα "Θεέ μου”. Και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι πλέον ασφαλής μέσα στο νερό».
«Η Τζόρτζια με τράβηξε πίσω στη βάρκα», ανέφερε ακόμη, καθώς προσπαθούσε να διαχειριστεί συναισθηματικά το περιστατικό.
Ο ηθοποιός είχε αποκτήσει δύο κόρες με την πρώην σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, την Μπίλι Μπεατρίς Ντέιν η οποία είναι σήμερα 16 χρονών και την Τζόρτζια, η οποία είναι 14 ετών.
Σε απόσπασμα του βιβλίου «My Book of Days: A Memoir in Moments», το οποίο έφερε στο φως το People λίγο πριν κυκλοφορήσει επίσημα στις 3 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο, σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από τη μάχη του με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση ανέφερε πως βρισκόταν σε διακοπές στην Αντίγκουα με τη μικρή του κόρη Μπίλι και τη φίλη της όταν βούτηξε στη θάλασσα, ωστόσο έπειτα αντιλήφθηκε πως δεν μπορούσε να κολυμπήσει και να επιστρέψει στο σκάφος τους.
Ο Ντέιν γράφει στα απομνημονεύματά του ότι μετά το τρομακτικό περιστατικό τηλεφώνησε στην πρώην σύζυγό του Ρεμπέκα Γκέιχαρτ: «Η Τζόρτζια μου δίνει το τηλέφωνό μου. “Δεν μπορώ να κολυμπήσω, Ρεμπέκα”, λέω. “Δεν μπορώ να κολυμπήσω”». Όπως επισημαίνει, η συγκίνηση ήταν τόσο έντονη, που ξέσπασαν σε κλάματα και οι δύο: «Ξεσπά σε κλάματα κι εγώ κλαίω μαζί της. Κλαίμε μαζί. Τελικά, τα δάκρυα λιγοστεύουν, μετατρέπονται σε λυγμούς και, όταν έχουμε πια κλάψει όσο μπορούμε, η Ρεμπέκα λέει "Φοβόμουν αυτή τη μέρα. Ήξερα ότι θα ερχόταν. Την έτρεμα"».
An excerpt from Eric Dane's posthumous memoir reveals a horrifying moment in which he nearly drowned before he was saved by his daughter Georgia https://t.co/wdxmNZseoQ 🔗 pic.twitter.com/YffBDOxOLD— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 19, 2026
Τον Ιούνιο του 2025, ο Ντέιν είχε αναφερθεί ξανά στο περιστατικό σε εμφάνισή του στην εκπομπή Good Morning America και εξηγούσε πόσο φοβισμένος αισθανόταν: «Όταν εκείνη τη μέρα βούτηξα στον ωκεανό και συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα να κολυμπήσω και να έχω αρκετή δύναμη ώστε να επιστρέψω στη βάρκα, σκέφτηκα "Θεέ μου”. Και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι πλέον ασφαλής μέσα στο νερό».
«Η Τζόρτζια με τράβηξε πίσω στη βάρκα», ανέφερε ακόμη, καθώς προσπαθούσε να διαχειριστεί συναισθηματικά το περιστατικό.
Ο ηθοποιός είχε αποκτήσει δύο κόρες με την πρώην σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, την Μπίλι Μπεατρίς Ντέιν η οποία είναι σήμερα 16 χρονών και την Τζόρτζια, η οποία είναι 14 ετών.
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