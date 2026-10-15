Δήμητρα Ματσούκα: Ο χρόνος που περνάει δεν με αγχώνει, μου δίνει χαρά

«Ο χρόνος που περνάει δεν με αγχώνει μου δίνει χαρά» και πρόσθεσε ότι όσο είναι εκείνη και τα αγαπημένα της πρόσωπα υγιείς, αισθάνεται πλήρης. Όπως είπε:





Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν δημοσιεύει συχνά υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς όπως επεσήμανε, προσπαθεί να απέχει από την αυτοαναφορικότητα που χαρακτηρίζει, όπως ανέφερε, την εποχή: « Δεν είμαι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, σε μία εποχή φοβερής αυτοαναφορικότητας, προσπαθώ να κρατηθώ και να παρατηρώ. Σχόλια δεν βλέπω, αφού δεν δημοσιεύω κάτι ».