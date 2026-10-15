Δήμητρα Ματσούκα: Ο χρόνος που περνάει δεν με αγχώνει, μου δίνει χαρά
Δήμητρα Ματσούκα: Ο χρόνος που περνάει δεν με αγχώνει, μου δίνει χαρά
Είμαι σε μία πολύ ωραία φάση της ζωής μου χωρίς καμία αμφιβολία, ανέφερε η ηθοποιός
Στη σχέση της με τον χρόνο που περνάει αναφέρθηκε η Δήμητρα Ματσούκα, εξηγώντας πως δεν της προκαλεί άγχος, αλλά αντίθετα της δίνει χαρά.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, μιλώντας για την επαφή της με τα social media, ενώ περιέγραψε και την περίοδο που διανύει αυτό το διάστημα.
Αρχικά, η Δήμητρα Ματσούκα σχολίασε ότι: «Ο χρόνος που περνάει δεν με αγχώνει μου δίνει χαρά» και πρόσθεσε ότι όσο είναι εκείνη και τα αγαπημένα της πρόσωπα υγιείς, αισθάνεται πλήρης. Όπως είπε: «Είμαι σε μία πολύ ωραία φάση της ζωής μου χωρίς καμία αμφιβολία, γιατί έχω εγώ και αυτοί που αγαπάω την υγεία μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν δημοσιεύει συχνά υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς όπως επεσήμανε, προσπαθεί να απέχει από την αυτοαναφορικότητα που χαρακτηρίζει, όπως ανέφερε, την εποχή: «Δεν είμαι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, σε μία εποχή φοβερής αυτοαναφορικότητας, προσπαθώ να κρατηθώ και να παρατηρώ. Σχόλια δεν βλέπω, αφού δεν δημοσιεύω κάτι».
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, μιλώντας για την επαφή της με τα social media, ενώ περιέγραψε και την περίοδο που διανύει αυτό το διάστημα.
Αρχικά, η Δήμητρα Ματσούκα σχολίασε ότι: «Ο χρόνος που περνάει δεν με αγχώνει μου δίνει χαρά» και πρόσθεσε ότι όσο είναι εκείνη και τα αγαπημένα της πρόσωπα υγιείς, αισθάνεται πλήρης. Όπως είπε: «Είμαι σε μία πολύ ωραία φάση της ζωής μου χωρίς καμία αμφιβολία, γιατί έχω εγώ και αυτοί που αγαπάω την υγεία μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν δημοσιεύει συχνά υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς όπως επεσήμανε, προσπαθεί να απέχει από την αυτοαναφορικότητα που χαρακτηρίζει, όπως ανέφερε, την εποχή: «Δεν είμαι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, σε μία εποχή φοβερής αυτοαναφορικότητας, προσπαθώ να κρατηθώ και να παρατηρώ. Σχόλια δεν βλέπω, αφού δεν δημοσιεύω κάτι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα