Αλμπέρτο Μποτία: Ο γιος μας μοιάζει στην Ελένη – Η αναφορά στην οικογένειά του με τη Φουρέιρα και η φράση που είπε στα ελληνικά
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Αλμπέρτο Μποτία Ελένη Φουρέιρα Γιος Ελληνικά

Αλμπέρτο Μποτία: Ο γιος μας μοιάζει στην Ελένη – Η αναφορά στην οικογένειά του με τη Φουρέιρα και η φράση που είπε στα ελληνικά

Είναι πολύ όμορφο, είπε ο ποδοσφαιριστής για την ομοιότητα του παιδιού του με την τραγουδίστρια

Αλμπέρτο Μποτία: Ο γιος μας μοιάζει στην Ελένη – Η αναφορά στην οικογένειά του με τη Φουρέιρα και η φράση που είπε στα ελληνικά
Ιωάννα Μαρίνου
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Στον γιο που έχει αποκτήσει με την Ελένη Φουρέιρα αναφέρθηκε ο Αλμπέρτο Μποτία, δηλώνοντας ότι μοιάζει στην τραγουδίστρια, ενώ παράλληλα μοιράστηκε μια φράση που γνωρίζει στα ελληνικά.

Ο σύντροφος της καλλιτέχνιδας έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, μιλώντας σύντομα για την οικογένειά του από το το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο ποδοσφαιριστής σχολίασε ότι ο γιος τους, Ερμής έχει περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά με την Ελένη Φουρέιρα, λέγοντας: «Όλοι είναι μια χαρά. Ο γιος μας μοιάζει στη μαμά του, την Ελένη. Αυτό είναι πολύ όμορφο».

Στη συνέχεια, ο Αλμπέρτο Μποτία δήλωσε ότι «μερικές φορές μιλάει ελληνικά» και σε ερώτηση για τις λέξεις που γνωρίζει απάντησε χαρακτηριστικά «σ' αγαπάω».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
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