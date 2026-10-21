Ντέιβιντ Μπέκαμ: Η βόλτα με την κόρη του στην παραλία και το φιλί, δείτε φωτογραφία
Ντέιβιντ Μπέκαμ: Η βόλτα με την κόρη του στην παραλία και το φιλί, δείτε φωτογραφία
Η εικόνα τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια ενός οδικού ταξιδιού πατέρα και κόρης
Μια προσωπική στιγμή από τη βόλτα με τη μικρότερη κόρη του, μοιράστηκε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία η Χάρπερ τον φιλά στο μάγουλο με φόντο την παραλία και τη θάλασσα.
Η εικόνα τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια ενός οδικού ταξιδιού πατέρα και κόρης, χωρίς ο πρώην ποδοσφαιριστής να αποκαλύψει τον προορισμό τους ή αν συμμετείχαν και άλλα μέλη της οικογένειας σε αυτό.
Ο Μπέκαμ έκανε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας χαμογελαστός, φορώντας μαύρο καπέλο και γκρι ζακέτα πάνω από λευκό μπλουζάκι, ενώ η 15χρονη Χάρπερ έσκυβε προς το μέρος του για να τον φιλήσει στο μάγουλο.
«Οδικό ταξίδι με τον μπαμπάκα» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, κάνοντας tag την κόρη του και προσθέτοντας ένα emoji με τον ήλιο και μια ροζ καρδιά.
Δείτε την ανάρτησή του
Ανάμεσα σε όσους σχολίασαν τη φωτογραφία ήταν και η Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία απάντησε με μια σειρά από κόκκινες καρδιές.
Η Χάρπερ είναι το μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ και η μοναδική κόρη τους. Έχει τρεις μεγαλύτερους αδερφούς, τον Μπρούκλιν, τον Ρομέο και τον Κρουζ, και στις 10 Ιουλίου γιόρτασε τα 15α γενέθλιά της.
Η εικόνα τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια ενός οδικού ταξιδιού πατέρα και κόρης, χωρίς ο πρώην ποδοσφαιριστής να αποκαλύψει τον προορισμό τους ή αν συμμετείχαν και άλλα μέλη της οικογένειας σε αυτό.
Ο Μπέκαμ έκανε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας χαμογελαστός, φορώντας μαύρο καπέλο και γκρι ζακέτα πάνω από λευκό μπλουζάκι, ενώ η 15χρονη Χάρπερ έσκυβε προς το μέρος του για να τον φιλήσει στο μάγουλο.
«Οδικό ταξίδι με τον μπαμπάκα» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, κάνοντας tag την κόρη του και προσθέτοντας ένα emoji με τον ήλιο και μια ροζ καρδιά.
Δείτε την ανάρτησή του
Ανάμεσα σε όσους σχολίασαν τη φωτογραφία ήταν και η Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία απάντησε με μια σειρά από κόκκινες καρδιές.
Η Χάρπερ είναι το μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ και η μοναδική κόρη τους. Έχει τρεις μεγαλύτερους αδερφούς, τον Μπρούκλιν, τον Ρομέο και τον Κρουζ, και στις 10 Ιουλίου γιόρτασε τα 15α γενέθλιά της.
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