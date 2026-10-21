Θανάσης Τσαλταμπάσης: Δεν νομίζω ότι θα μεγαλώσω κι άλλο την οικογένειά μου, το κοντέρ μου έσπασε

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Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη σύζυγό του. Η κόρη

».Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη σύζυγό του. Η κόρη τους γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 , ενώ ο γιος τους στις 24 Φεβρουαρίου του 2026.

Στη συνέχεια, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης μοιράστηκε το ελάττωμά του, που γνωρίζει ότι ενοχλεί τη σύζυγό του, αλλά όπως ανέφερε, δεν θεωρεί ότι θα καταφέρει να αλλάξει:Πρέπει πάντα να μου πει τι δουλειά είναι να κάνω, αν μου την πει θα την κάνω, δεν τη σκέφτομαι από μόνος μου. Αυτό είναι ένα ελάττωμα που το είχα, το έχω και μάλλον θα το έχω. Δεν πρέπει να ελπίζει ότι θα το βελτιώσω