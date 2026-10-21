Θανάσης Τσαλταμπάσης: Δεν νομίζω ότι θα μεγαλώσω κι άλλο την οικογένειά μου, το κοντέρ μου έσπασε
Θανάσης Τσαλταμπάσης: Δεν νομίζω ότι θα μεγαλώσω κι άλλο την οικογένειά μου, το κοντέρ μου έσπασε
Για εμένα είναι αρκετά τα δύο παιδιά, είπε ο ηθοποιός
Το ενδεχόμενο να μεγαλώσει κι άλλο την οικογένειά του απέκλεισε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «έσπασε το κοντέρ του».
Ο ηθοποιός και η Αγοραστή Αρβανίτη υποδέχτηκαν τον Φεβρουάριο το δεύτερο παιδί τους, με τον ίδιο να εξηγεί μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, πως βιώνει μία πολύ ωραία οικογενειακή συνθήκη, και πως δεν είναι στα σχέδια του να αποκτήσει κι άλλο παιδί.
Περιγράφοντας την καθημερινότητά του στην παρούσα φάση, είπε: «Δεν νομίζω να μεγαλώσω κι άλλο την οικογένειά μου, φτάνει, το κοντέρ μου έσπασε κάπου. Για εμένα είναι αρκετά. Έχει έρθει πολλή αγάπη, πολύ ξενύχτι και για εμένα είναι το ιδανικό αυτή τη στιγμή».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης μοιράστηκε το ελάττωμά του, που γνωρίζει ότι ενοχλεί τη σύζυγό του, αλλά όπως ανέφερε, δεν θεωρεί ότι θα καταφέρει να αλλάξει: «Πρέπει πάντα να μου πει τι δουλειά είναι να κάνω, αν μου την πει θα την κάνω, δεν τη σκέφτομαι από μόνος μου. Αυτό είναι ένα ελάττωμα που το είχα, το έχω και μάλλον θα το έχω. Δεν πρέπει να ελπίζει ότι θα το βελτιώσω».
Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη σύζυγό του. Η κόρη τους γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2024, ενώ ο γιος τους στις 24 Φεβρουαρίου του 2026.
Ο ηθοποιός και η Αγοραστή Αρβανίτη υποδέχτηκαν τον Φεβρουάριο το δεύτερο παιδί τους, με τον ίδιο να εξηγεί μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, πως βιώνει μία πολύ ωραία οικογενειακή συνθήκη, και πως δεν είναι στα σχέδια του να αποκτήσει κι άλλο παιδί.
Περιγράφοντας την καθημερινότητά του στην παρούσα φάση, είπε: «Δεν νομίζω να μεγαλώσω κι άλλο την οικογένειά μου, φτάνει, το κοντέρ μου έσπασε κάπου. Για εμένα είναι αρκετά. Έχει έρθει πολλή αγάπη, πολύ ξενύχτι και για εμένα είναι το ιδανικό αυτή τη στιγμή».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης μοιράστηκε το ελάττωμά του, που γνωρίζει ότι ενοχλεί τη σύζυγό του, αλλά όπως ανέφερε, δεν θεωρεί ότι θα καταφέρει να αλλάξει: «Πρέπει πάντα να μου πει τι δουλειά είναι να κάνω, αν μου την πει θα την κάνω, δεν τη σκέφτομαι από μόνος μου. Αυτό είναι ένα ελάττωμα που το είχα, το έχω και μάλλον θα το έχω. Δεν πρέπει να ελπίζει ότι θα το βελτιώσω».
Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη σύζυγό του. Η κόρη τους γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2024, ενώ ο γιος τους στις 24 Φεβρουαρίου του 2026.
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