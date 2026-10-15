Θανάσης Τσαλταμπάσης για την καθημερινότητα με δύο παιδιά: Το πολύ δύσκολο κομμάτι το «τρώει» η σύζυγός μου
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Θανάσης Τσαλταμπάσης Αγοραστή Αρβανίτη Παιδιά

Θανάσης Τσαλταμπάσης για την καθημερινότητα με δύο παιδιά: Το πολύ δύσκολο κομμάτι το «τρώει» η σύζυγός μου

«Και γιατί θέλει αλλά και γιατί εγώ λείπω για τη δουλειά», εξήγησε ο ηθοποιός

Θανάσης Τσαλταμπάσης για την καθημερινότητα με δύο παιδιά: Το πολύ δύσκολο κομμάτι το «τρώει» η σύζυγός μου
Γεωργία Κοτζιά
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Για την καθημερινότητά του με δύο παιδιά μίλησε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, εξηγώντας πως το δύσκολο κομμάτι το αντιμετωπίζει η σύζυγός του.

Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει αποκτήσει δύο παιδιά 2,5 ετών και 8 μηνών με την Αγοραστή Αρβανίτη, εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου πως υπάρχουν πολλές απαιτήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι ως γονείς και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν, γεγονός που είναι πολύ δύσκολο, ωστόσο προσπαθούν να το απολαμβάνουν παράλληλα.

«Είναι πολύ γλυκιά κούραση, αλλά είναι κούραση», είπε αρχικά ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, σημειώνοντας πως αυτό το διάστημα είναι έντονο λόγω της αυπνίας: «Σκάνε τα πρώτα δοντάκια. Γενικά είναι αρκετά ήσυχος ο μικρός, αλλά αυτή την περίοδο που συμβαίνει αυτό, δεν είναι και τόσο. Σήμερα για εμάς ήταν μια καλή βραδιά, αλλά όλες οι προηγούμενες ήταν πιο δύσκολες… Οπόε έχει συσσωρευτεί η αυπνία», εξήγησε.

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Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως το βάρος της καθημερινότητας πέφτει στη σύζυγό του: «Δεν προλαβαίνω να έχω πλάκα. Προσπαθώ λίγο να βοηθήσω, γιατί το πολύ δύσκολο κομμάτι το "τρώει" η Αγοραστή και γιατί θέλει αλλά και γιατί εγώ λείπω για τη δουλειά, οπότε είναι εκεί η καημένη και πολεμάει. Εντάξει, προσπαθούμε να έχουμε χαρά μέσα σε αυτό, αλλά είναι απαιτητική αυτή τη στιγμή η καθημερινότητά μας. Μας τα έλεγαν πριν ως ιστορίες και κάτι φαντάζεσαι όταν στο λένε, αλλά δεν μπορείς να το διανοηθείς αν δεν το ζήσεις», επισήμανε.
Γεωργία Κοτζιά
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