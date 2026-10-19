Ο Τζέικομπ Ελόρντι «τα άκουσε» επειδή φόρεσε γυαλιά ηλίου σε εκδήλωση: Δίνει την εντύπωση ότι είναι εξαιρετικά αλαζόνας
Ο Τζέικομπ Ελόρντι «τα άκουσε» επειδή φόρεσε γυαλιά ηλίου σε εκδήλωση: Δίνει την εντύπωση ότι είναι εξαιρετικά αλαζόνας
Προσπαθεί υπερβολικά να εντυπωσιάσει, ήταν ένα ακόμη σχόλιο που δέχτηκε ο ηθοποιός στα social media μετά την εμφάνισή του στο Academy Museum Gala
Επικρίσεις δέχτηκε ο Τζέικομπ Ελόρντι για την επιλογή του να φορέσει γυαλιά ηλιου στο Academy Museum Gala, με κάποιους να τον θεωρούν αλαζόνα και αρκετούς να τον κατηγορούν ότι προσπαθεί να εντυπωσιάσει.
Ο 29χρονος ηθοποιός παρευρέθηκε στην εκδήλωση μαζί με την Κένταλ Τζένερ, ωστόσο η επιλογή του να διατηρήσει τα σκούρα γυαλιά του ακόμη και μέσα στην αίθουσα προκάλεσε περισσότερα σχόλια από την κοινή τους εμφάνιση.
Οι δυο τους περπάτησαν χωριστά στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης, πριν συναντηθούν ξανά στο εσωτερικό του χώρου. Παρόλα αυτά, ορισμένα άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα γυαλιά του ηθοποιού παρά για την κοινή έξοδο του ζευγαριού.
«Γυαλιά ηλίου; Προσπαθεί υπερβολικά πολύ να εντυπωσιάσει», σχολίασε κάποιος. «Γιατί ο Τζέικομπ φοράει συνέχεια αυτά τα γυαλιά;», αναρωτήθηκε κάποιος άλλος. Ένας τρίτος επέκρινε την εμφάνιση του ηθοποιού, γράφοντας: «Δίνει την εντύπωση ότι είναι εξαιρετικά αλαζόνας. Φοράει γυαλιά ηλίου σε ένα πάρτι. Δεν είσαι και τόσο ξεχωριστός».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες απο την εμφάνισή του
Ο Τζέικομπ Ελόρντι βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ήρθε σε αντιπαράθεση με μια ομάδα φωτογράφων, ενώ περπατούσε στο Παρίσι μαζί με την Κένταλ Τζένερ, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο ηθοποιός εμφανίζεται ολοένα και πιο εκνευρισμένος, καθώς οι παπαράτσι ακολουθούσαν το ζευγάρι στους δρόμους της πόλης, φωτογραφίζοντάς το επανειλημμένα με φλας. «Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε. Μπορούμε απλώς να περπατήσουμε μέχρι το σπίτι;», τους παρακάλεσε. «Σταματήστε, σταματήστε, σταματήστε».
Ο ίδιος επισήμανε ότι οι φωτογράφοι είχαν ήδη τραβήξει αρκετές φωτογραφίες τους και τους ζήτησε να αφήσουν λίγο χώρο στο ζευγάρι. «Μπορούμε απλώς να επιστρέψουμε περπατώντας στο ξενοδοχείο μας; Χωρίς φλας, αφήστε μας απλώς να περπατήσουμε. Αφήστε μας να φύγουμε».
Ο 29χρονος ηθοποιός παρευρέθηκε στην εκδήλωση μαζί με την Κένταλ Τζένερ, ωστόσο η επιλογή του να διατηρήσει τα σκούρα γυαλιά του ακόμη και μέσα στην αίθουσα προκάλεσε περισσότερα σχόλια από την κοινή τους εμφάνιση.
Οι δυο τους περπάτησαν χωριστά στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης, πριν συναντηθούν ξανά στο εσωτερικό του χώρου. Παρόλα αυτά, ορισμένα άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα γυαλιά του ηθοποιού παρά για την κοινή έξοδο του ζευγαριού.
«Γυαλιά ηλίου; Προσπαθεί υπερβολικά πολύ να εντυπωσιάσει», σχολίασε κάποιος. «Γιατί ο Τζέικομπ φοράει συνέχεια αυτά τα γυαλιά;», αναρωτήθηκε κάποιος άλλος. Ένας τρίτος επέκρινε την εμφάνιση του ηθοποιού, γράφοντας: «Δίνει την εντύπωση ότι είναι εξαιρετικά αλαζόνας. Φοράει γυαλιά ηλίου σε ένα πάρτι. Δεν είσαι και τόσο ξεχωριστός».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες απο την εμφάνισή του
Jacob Elordi begs paparazzi to leave him alone amid fans' claims his photos are staged - as actor is slammed for wearing sunglasses inside gala with girlfriend Kendall Jenner https://t.co/o5JtyiQ5qp— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 19, 2026
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο ηθοποιός εμφανίζεται ολοένα και πιο εκνευρισμένος, καθώς οι παπαράτσι ακολουθούσαν το ζευγάρι στους δρόμους της πόλης, φωτογραφίζοντάς το επανειλημμένα με φλας. «Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε. Μπορούμε απλώς να περπατήσουμε μέχρι το σπίτι;», τους παρακάλεσε. «Σταματήστε, σταματήστε, σταματήστε».
Ο ίδιος επισήμανε ότι οι φωτογράφοι είχαν ήδη τραβήξει αρκετές φωτογραφίες τους και τους ζήτησε να αφήσουν λίγο χώρο στο ζευγάρι. «Μπορούμε απλώς να επιστρέψουμε περπατώντας στο ξενοδοχείο μας; Χωρίς φλας, αφήστε μας απλώς να περπατήσουμε. Αφήστε μας να φύγουμε».
Η Κένταλ Τζένερ εθεάθη να καλύπτει το πρόσωπό της για να προστατευτεί από τα φλας, ενώ ο Ελόρντι φόρεσε τελικά γυαλιά ηλίου, καθώς συνέχισαν να περπατούν συνοδευόμενοι από την ασφάλειά τους. Το τελευταίο περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο το ιστορικό των έντονων αντιπαραθέσεων του ηθοποιού με φωτογράφους και θαυμαστές, καθώς και τη δύσκολη σχέση του με τη δημοσιότητα.
Άλλωστε, δεν ήταν η πρώτη φορά που καταγράφηκε σε βίντεο να εκφράζει ξεκάθαρα τη δυσαρέσκειά του για την ανεπιθύμητη προσοχή. Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, ο Ελόρντι είχε μια ακόμη άβολη συνάντηση με έναν ενθουσιώδη θαυμαστή, ενώ ταξίδευε στην Ιαπωνία μαζί με την Τζένερ.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας θαυμαστής, ο Οτάβιο Μπιτενκούρ, πλησίασε τον Ελόρντι από πίσω και ακούμπησε το χέρι του στην πλάτη του ηθοποιού, προφανώς προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή του για να φωτογραφηθούν μαζί.
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Ο Ελόρντι γύρισε αμέσως προς το μέρος του. «Σε παρακαλώ, μη με αγγίζεις, φίλε», του είπε, πριν συνεχίσει τον δρόμο του. Η σύντομη αυτή στιχομυθία έγινε γρήγορα viral. Ορισμένοι κατηγόρησαν τον ηθοποιό ότι ήταν υπερβολικά απότομος, ωστόσο πολλοί άλλοι τον υπερασπίστηκαν, επισημαίνοντας ότι είχε κάθε δικαίωμα να αντιδράσει όταν ένας άγνωστος τον άγγιξε χωρίς τη συγκατάθεσή του.
Ίσως, όμως, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά είχε σημειωθεί λίγους μήνες νωρίτερα, όταν ο Ελόρντι εξήγησε ευθέως σε έναν φωτογράφο πόσο δύσκολη είχε γίνει η ζωή του εξαιτίας της συνεχούς προσοχής που δεχόταν.
Τον Δεκέμβριο του 2025, ο ηθοποιός περπατούσε στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord του Παρισιού, όταν ένας φωτογράφος άρχισε να τον ακολουθεί. Ο φωτογράφος του φώναξε: «Τζέικομπ, σε αγαπάμε». Ο Ελόρντι σταμάτησε, έβγαλε το ένα ακουστικό του και απάντησε: «Μου κάνετε τη ζωή πραγματικά δύσκολη». Όταν ο φωτογράφος επέμεινε ότι τον αγαπούσε, ο ηθοποιός ανταπάντησε: «Εγώ δεν σε αγαπώ. Μου κάνετε τη ζωή πραγματικά δύσκολη».
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Την ίδια περίπου περίοδο, ο Ελόρντι είχε εξομολογηθεί ότι η ξαφνική άνοδός του στη δημοσιότητα τον είχε κάνει να αισθάνεται σαν να ζει μέσα στην ταινία «The Truman Show». Αναφερόμενος στην τεράστια προσοχή που συγκέντρωσε μετά την κυκλοφορία της ταινίας «The Kissing Booth» το 2018, είχε δηλώσει: «Ξύπνησα σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο». Μάλιστα, χαρακτήρισε την προσοχή που δεχόταν στο διαδίκτυο «τόσο τρομακτική».
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