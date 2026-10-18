Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: Σε λατρεύουμε, πονάμε πολύ, καλή μας αντάμωση άγγελέ μου
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: Σε λατρεύουμε, πονάμε πολύ, καλή μας αντάμωση άγγελέ μου
Έδωσες στον καθέναν μας πολύ όμορφα πράγματα που ούτε εσύ μπορείς να φανταστείς, σημείωσε η ηθοποιός για τον εκλιπόντα τραγουδιστή
Λίγο πριν από το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου εξέφρασε μέσω ανάρτησης τα συναισθήματά της για την απώλεια του φίλου και κουμπάρου της, σημειώνοντας μεταξύ άλλων «καλή μας αντάμωση άγγελέ μου».
Η ηθοποιός που είχε στενή σχέση με τον εκλιπόντα τραγουδιστή έκανε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές τους.
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μοιράστηκε τις σκέψεις της για την απουσία του, αναφερόμενη στην εκκλησιαστική παράδοση που συνδέεται με την 40ή ημέρα από τον θάνατο ενός ανθρώπου. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η ψυχή του καλλιτέχνη θα βρει τη θέση της κοντά στον Θεό, στον οποίο, όπως σημείωσε, εκείνος πίστευε βαθιά.
Η πρώτη εικόνα της ανάρτησης ήταν ένα υπογεγραμμένο αυτόγραφο του τραγουδιστή στην ηθοποιό, η δεύτερη από τον γάμο της με τον Βαγγέλη Μητρογιάννη, ενώ στην τρίτη ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται να κρατάει αγκαλιά και να φιλάει την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.
«Σύμφωνα με την Εκκλησία, την 40η ημέρα καθορίζεται η θέση που θα έχει η ψυχή των τεθνεώτων μέχρι την Ανάσταση των νεκρών. Είμαι σίγουρη πως η παιδική ψυχή του Γιώργου μας θα βρει τη θέση της δίπλα στο Δημιουργό στον οποίο πίστευε βαθιά. Θα ζει για πάντα μέσα από όλους εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, αλλά και από εκατομμύρια κόσμο που μπορεί να μην τον γνώρισε αλλά τον λάτρεψε. Γιώργο σε λατρεύουμε, πονάμε πολύ, έδωσες στον καθέναν μας πολύ όμορφα πράγματα που ούτε εσύ δεν μπορείς να φανταστείς, αλλά πια η ψυχούλα σου είναι σε άλλη διάσταση, εκεί που δεν υπάρχουν μικρότητες, φθόνος, κακία. Καλή μας αντάμωση άγγελέ μου» έγραψε η ίδια στη λεζάντα της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός που είχε στενή σχέση με τον εκλιπόντα τραγουδιστή έκανε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές τους.
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μοιράστηκε τις σκέψεις της για την απουσία του, αναφερόμενη στην εκκλησιαστική παράδοση που συνδέεται με την 40ή ημέρα από τον θάνατο ενός ανθρώπου. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η ψυχή του καλλιτέχνη θα βρει τη θέση της κοντά στον Θεό, στον οποίο, όπως σημείωσε, εκείνος πίστευε βαθιά.
Η πρώτη εικόνα της ανάρτησης ήταν ένα υπογεγραμμένο αυτόγραφο του τραγουδιστή στην ηθοποιό, η δεύτερη από τον γάμο της με τον Βαγγέλη Μητρογιάννη, ενώ στην τρίτη ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται να κρατάει αγκαλιά και να φιλάει την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.
«Σύμφωνα με την Εκκλησία, την 40η ημέρα καθορίζεται η θέση που θα έχει η ψυχή των τεθνεώτων μέχρι την Ανάσταση των νεκρών. Είμαι σίγουρη πως η παιδική ψυχή του Γιώργου μας θα βρει τη θέση της δίπλα στο Δημιουργό στον οποίο πίστευε βαθιά. Θα ζει για πάντα μέσα από όλους εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, αλλά και από εκατομμύρια κόσμο που μπορεί να μην τον γνώρισε αλλά τον λάτρεψε. Γιώργο σε λατρεύουμε, πονάμε πολύ, έδωσες στον καθέναν μας πολύ όμορφα πράγματα που ούτε εσύ δεν μπορείς να φανταστείς, αλλά πια η ψυχούλα σου είναι σε άλλη διάσταση, εκεί που δεν υπάρχουν μικρότητες, φθόνος, κακία. Καλή μας αντάμωση άγγελέ μου» έγραψε η ίδια στη λεζάντα της.
Δείτε την ανάρτησή της
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