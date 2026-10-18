Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: Σε λατρεύουμε, πονάμε πολύ, καλή μας αντάμωση άγγελέ μου

Έδωσες στον καθέναν μας πολύ όμορφα πράγματα που ούτε εσύ μπορείς να φανταστείς, σημείωσε η ηθοποιός για τον εκλιπόντα τραγουδιστή