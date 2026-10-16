Χριστίνα Κοντοβά για τις δύο αποβολές: Δεν μιλούσα γι’ αυτές γιατί ντρεπόμουν, προσποιούμουν πως όλα ήταν φυσιολογικά

Όπως έγραψε σε ένα Instagram story, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου: «Πριν από αρκετά χρόνια είχα δύο αποβολές. Τότε ντρεπόμουν, δεν μιλούσα γι’ αυτές και προσποιούμουν πως όλα ήταν φυσιολογικά, ενώ μέσα μου ένιωθα άδεια. Χρειάστηκαν χρόνια και πολλή προσωπική δουλειά για να μπορέσω να τις πενθήσω με τον δικό μου τρόπο. Στη συνέχεια βρήκα και τον δικό μου δρόμο προς τη μητρότητα, χωρίς αυτό να αναιρεί όσα ένιωσα τότε. Συχνά λέμε, ακόμα και με καλή πρόθεση, “έλα, δεν πειράζει, συμβαίνει”. Ναι, συμβαίνει. Αλλά κάθε γυναίκα το βιώνει διαφορετικά και κάθε απώλεια αξίζει τον χώρο και τον χρόνο της. Για όλες τις γυναίκες που το έχουν βιώσει ή το βιώνουν τώρα: χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχές και με το δικαίωμα να πενθήσουν με τον δικό τους τρόπο».Φωτογραφία: NDPPHOTO