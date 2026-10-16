Χριστίνα Κοντοβά για τις δύο αποβολές: Δεν μιλούσα γι’ αυτές γιατί ντρεπόμουν, προσποιούμουν πως όλα ήταν φυσιολογικά
Χριστίνα Κοντοβά για τις δύο αποβολές: Δεν μιλούσα γι’ αυτές γιατί ντρεπόμουν, προσποιούμουν πως όλα ήταν φυσιολογικά
Στη συνέχεια βρήκα και τον δικό μου δρόμο προς τη μητρότητα, χωρίς αυτό να αναιρεί όσα ένιωσα τότε, εξομολογήθηκε η σχεδιάστρια μόδας
Στις δύο αποβολές που είχε στο παρελθόν και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να διαχειριστεί τις απώλειες αναφέρθηκε η Χριστίνα Κοντοβά σε ανάρτησή της στο Instagram, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Απώλεια Εγκυμοσύνης και Βρεφών.
Η σχεδιάστρια μόδας εξήγησε πως για χρόνια απέφευγε να μιλήσει για όσα είχε ζήσει, καθώς ένιωθε ντροπή και προσπαθούσε να δείχνει ότι όλα ήταν φυσιολογικά, ενώ στην πραγματικότητα αισθανόταν ένα μεγάλο κενό. Αντιθέτως, χρειάστηκε αρκετός χρόνος και προσωπική προσπάθεια για να μπορέσει να διαχειριστεί τις απώλειες και να πενθήσει με τον δικό της τρόπο.
Παράλληλα, η Χριστίνα Κοντοβά σημείωσε ότι τελικά βρήκε τον δικό της δρόμο προς τη μητρότητα, χωρίς αυτό να αναιρεί όσα είχε αισθανθεί τότε. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στήριξης στις γυναίκες που έχουν βιώσει ανάλογες εμπειρίες, τονίζοντας ότι καθεμία έχει δικαίωμα να διαχειριστεί την απώλειά της χωρίς ντροπή ή ενοχές.
Η σχεδιάστρια μόδας εξήγησε πως για χρόνια απέφευγε να μιλήσει για όσα είχε ζήσει, καθώς ένιωθε ντροπή και προσπαθούσε να δείχνει ότι όλα ήταν φυσιολογικά, ενώ στην πραγματικότητα αισθανόταν ένα μεγάλο κενό. Αντιθέτως, χρειάστηκε αρκετός χρόνος και προσωπική προσπάθεια για να μπορέσει να διαχειριστεί τις απώλειες και να πενθήσει με τον δικό της τρόπο.
Παράλληλα, η Χριστίνα Κοντοβά σημείωσε ότι τελικά βρήκε τον δικό της δρόμο προς τη μητρότητα, χωρίς αυτό να αναιρεί όσα είχε αισθανθεί τότε. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στήριξης στις γυναίκες που έχουν βιώσει ανάλογες εμπειρίες, τονίζοντας ότι καθεμία έχει δικαίωμα να διαχειριστεί την απώλειά της χωρίς ντροπή ή ενοχές.
Όπως έγραψε σε ένα Instagram story, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου: «Πριν από αρκετά χρόνια είχα δύο αποβολές. Τότε ντρεπόμουν, δεν μιλούσα γι’ αυτές και προσποιούμουν πως όλα ήταν φυσιολογικά, ενώ μέσα μου ένιωθα άδεια. Χρειάστηκαν χρόνια και πολλή προσωπική δουλειά για να μπορέσω να τις πενθήσω με τον δικό μου τρόπο. Στη συνέχεια βρήκα και τον δικό μου δρόμο προς τη μητρότητα, χωρίς αυτό να αναιρεί όσα ένιωσα τότε. Συχνά λέμε, ακόμα και με καλή πρόθεση, “έλα, δεν πειράζει, συμβαίνει”. Ναι, συμβαίνει. Αλλά κάθε γυναίκα το βιώνει διαφορετικά και κάθε απώλεια αξίζει τον χώρο και τον χρόνο της. Για όλες τις γυναίκες που το έχουν βιώσει ή το βιώνουν τώρα: χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχές και με το δικαίωμα να πενθήσουν με τον δικό τους τρόπο».
Δείτε την ανάρτησή της
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Δείτε την ανάρτησή της
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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