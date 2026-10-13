Κλέλια Ανδριολάτου: Το δεύτερο πάρτι για τα 30ά γενέθλιά της με θέα την Ακρόπολη

Κλέλια Ανδριολάτου

Το μοντέλο και ηθοποιός που έκλεισε τα 30 τη Δευτέρα στο Πήλιο με αγαπημένα της πρόσωπα, ξεκίνησε τους εορτασμούς από το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά την αλλαγή της ώρας. Σε σχετική ανάρτησή της μίλησε για τη σημασία που έχει για την ίδια η συγκεκριμένη περιοχή και η φύση, αλλά και για την ανάγκη να μοιράζεται τις ξεχωριστές στιγμές της με τους αγαπημένους της ανθρώπους.

Όπως έγραψε: «30. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψω την ομορφιά αυτής της δεκαετίας. Και δεν είναι τυχαία η λέξη. Ανακαλύπτω. Αποφάσισα φέτος κάτι ξεχωριστό για τα γενέθλια μου. Το Πήλιο είναι η θεραπευτική φωλιά μου. Ίσως γιατί η Μαρία με την απέραντη αγάπη της, με φιλοξενεί σε αυτόν τον τόπο χρόνια τώρα και με φέρνει αντιμέτωπη με την πηγαία ευγνωμοσύνη που προφέρει αυτή η φύση. Το καλοκαίρι που μας πέρασε ανακάλυψα ένα κρυφό μέρος για να κάνω τις πρακτικές μου, να αναπνέω, να ησυχάζω.

Τόση πολλή ανάγκη που έχουμε από το βουνό. Το νιώθω. Κάθε μέρα στην Αθήνα. Και σκέφτομαι, Κλέλια γίνεσαι 30 ότι και αν σημαίνει αυτό (άλλωστε εμείς βάζουμε χρυσόσκονη στις λέξεις μας και στις πεποιθήσεις μας) τι θες να κάνεις;».

Και συνέχισε: «Αποφάσισα να μοιραστώ την ανακάλυψη μου με τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Όπως με έμαθαν και όπως μόνο έτσι έχει αξία η ζωή. Αυτή η μικρή φωλιά είναι εδώ για να αναπνέουμε παρέα, να χορεύουμε με όλο το χωριό, να επιπλέουμε στη θάλασσα που χειμωνιάζει. Νιώθω την αγάπη και την δύναμη της ενέργειας μέσα από το καλό. Και το καλό είμαστε εμείς όταν μπορούμε να υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο για να μοιραζόμαστε. Αυτά τα γενέθλια είναι μια γλύκα, που είχα τόσο πολύ ανάγκη. Σας ευχαριστώ για μοναδική αγάπη σας κάθε μέρα, κάθε στιγμή».

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