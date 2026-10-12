Η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε υλικό από τα 30ά της γενέθλια: Ήρθε η ώρα να ανακαλύψω την ομορφιά αυτής της δεκαετίας
Η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε υλικό από τα 30ά της γενέθλια: Ήρθε η ώρα να ανακαλύψω την ομορφιά αυτής της δεκαετίας
Η ηθοποιός επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της στο Πήλιο
Τριάντα ετών έγινε η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία επέλεξε να γιορτάσει με έναν ξεχωριστό τρόπο. Έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα, ταξίδεψε στο Πήλιο, έναν τόπο που, όπως εξομολογήθηκε, αποτελεί «θεραπευτική φωλιά».
Εκεί, σε ένα κρυφό μέρος που ανακάλυψε το περασμένο καλοκαίρι, θέλησε να μοιραστεί με τους δικούς της ανθρώπους στιγμές ηρεμίας, χαράς και επαφής με τη φύση. Η ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τα 30ά γενέθλιά της και αποτύπωσε μερικές σκέψεις της.
Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της, τόνισε πως μπαίνοντας στη νέα δεκαετία της ζωής της, μίλησε για την ανάγκη να ανακαλύψει την ομορφιά αυτής της ηλικίας, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην αγάπη, την ευγνωμοσύνη και τη δύναμη του να μοιράζεται κανείς όμορφες στιγμές με όσους αγαπά.
Όπως έγραψε: «Ήρθε η ώρα να ανακαλύψω την ομορφιά αυτής της δεκαετίας. Και δεν είναι τυχαία η λέξη. Ανακαλύπτω. Αποφάσισα φέτος κάτι ξεχωριστό για τα γενέθλιά μου. Το Πηλιο είναι η θεραπευτική φωλιά μου. Ίσως γιατί η Μαρία με την απέραντη αγάπη της, με φιλοξενεί σε αυτόν τον τόπο χρόνια τώρα και με φέρνει αντιμέτωπη με την πηγαία ευγνωμοσύνη που προφέρει αυτή η φύση. Το καλοκαίρι που μας πέρασε ανακάλυψα ένα κρυφό μέρος για να κάνω τις πρακτικές μου, να αναπνέω, να ησυχάζω. Τόση πολλή ανάγκη που έχουμε από το βουνό. Το νιώθω. Κάθε μέρα στην Αθήνα. Και σκέφτομαι... Κλέλια γίνεσαι 30 ότι και αν σημαίνει αυτό (άλλωστε εμείς βάζουμε χρυσόσκονη στις λέξεις μας και στις πεποιθήσεις μας) τι θες να κάνεις;».
Στη συνέχεια του κειμένου, εξήγησε ότι: «Αποφάσισα να μοιραστώ την ανακάλυψή μου με τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Όπως με έμαθαν και όπως μόνο έτσι έχει αξία η ζωή. Αυτή η μικρή φωλιά είναι εδώ για να αναπνέουμε παρέα, να χορεύουμε με όλο το χωριό, να επιπλέουμε στη θάλασσα που χειμωνιάζει. Νιώθω την αγάπη και τη δύναμη της ενέργειας μέσα από το καλό. Και το καλό είμαστε εμείς όταν μπορούμε να υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο για να μοιραζόμαστε. Αυτά τα γενέθλια είναι μια γλύκα, που είχα τόσο πολύ ανάγκη. Σας ευχαριστώ για μοναδική αγάπη σας κάθε μέρα, κάθε στιγμή».
Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου
Εκεί, σε ένα κρυφό μέρος που ανακάλυψε το περασμένο καλοκαίρι, θέλησε να μοιραστεί με τους δικούς της ανθρώπους στιγμές ηρεμίας, χαράς και επαφής με τη φύση. Η ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τα 30ά γενέθλιά της και αποτύπωσε μερικές σκέψεις της.
Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της, τόνισε πως μπαίνοντας στη νέα δεκαετία της ζωής της, μίλησε για την ανάγκη να ανακαλύψει την ομορφιά αυτής της ηλικίας, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην αγάπη, την ευγνωμοσύνη και τη δύναμη του να μοιράζεται κανείς όμορφες στιγμές με όσους αγαπά.
Όπως έγραψε: «Ήρθε η ώρα να ανακαλύψω την ομορφιά αυτής της δεκαετίας. Και δεν είναι τυχαία η λέξη. Ανακαλύπτω. Αποφάσισα φέτος κάτι ξεχωριστό για τα γενέθλιά μου. Το Πηλιο είναι η θεραπευτική φωλιά μου. Ίσως γιατί η Μαρία με την απέραντη αγάπη της, με φιλοξενεί σε αυτόν τον τόπο χρόνια τώρα και με φέρνει αντιμέτωπη με την πηγαία ευγνωμοσύνη που προφέρει αυτή η φύση. Το καλοκαίρι που μας πέρασε ανακάλυψα ένα κρυφό μέρος για να κάνω τις πρακτικές μου, να αναπνέω, να ησυχάζω. Τόση πολλή ανάγκη που έχουμε από το βουνό. Το νιώθω. Κάθε μέρα στην Αθήνα. Και σκέφτομαι... Κλέλια γίνεσαι 30 ότι και αν σημαίνει αυτό (άλλωστε εμείς βάζουμε χρυσόσκονη στις λέξεις μας και στις πεποιθήσεις μας) τι θες να κάνεις;».
Στη συνέχεια του κειμένου, εξήγησε ότι: «Αποφάσισα να μοιραστώ την ανακάλυψή μου με τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Όπως με έμαθαν και όπως μόνο έτσι έχει αξία η ζωή. Αυτή η μικρή φωλιά είναι εδώ για να αναπνέουμε παρέα, να χορεύουμε με όλο το χωριό, να επιπλέουμε στη θάλασσα που χειμωνιάζει. Νιώθω την αγάπη και τη δύναμη της ενέργειας μέσα από το καλό. Και το καλό είμαστε εμείς όταν μπορούμε να υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο για να μοιραζόμαστε. Αυτά τα γενέθλια είναι μια γλύκα, που είχα τόσο πολύ ανάγκη. Σας ευχαριστώ για μοναδική αγάπη σας κάθε μέρα, κάθε στιγμή».
Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου
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