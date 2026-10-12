«Εγώ είμαι παιδιά, ο Λευτέρης, δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου»: Ο Πανταζής με νέο βίντεο εξηγεί ότι έβαλε φίλτρο κατά λάθος
«Εγώ είμαι παιδιά, ο Λευτέρης, δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου»: Ο Πανταζής με νέο βίντεο εξηγεί ότι έβαλε φίλτρο κατά λάθος
«Κανένα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα. Μήπως τα ξέρω κιόλας αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουν;» είπε ο αγαπημένος καλλιτέχνης
Μετά τον «θόρυβο» που προκάλεσε ένα βίντεο που τον έδειχνε αγνώριστο, ο Λευτέρης Πανταζής προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στα social media για να ξεκαθαρίσει γιατί η εμφάνισή του ήταν ιδιαίτερα αλλαγμένη.
Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι δεν έκανε κάποια παρέμβαση στο πρόσωπό του. Αντιθέτως, ενεργοποίησε κατά λάθος κάποιο φίλτρο με αποτέλεσμα η εικόνα του να παρουσιαστεί τόσο διαφορετική και να εγείρει ερωτήματα.
«Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα. Κανένα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα. Μήπως τα ξέρω κιόλας αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουν; Εγώ είμαι ο Λευτέρης. Δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εδώ, εδώ, εγώ είμαι», είπε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους, ξεσπώντας σε γέλια.
Δείτε το βίντεο
Η ανάρτηση που είχε προκαλέσει αίσθηση
Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι δεν έκανε κάποια παρέμβαση στο πρόσωπό του. Αντιθέτως, ενεργοποίησε κατά λάθος κάποιο φίλτρο με αποτέλεσμα η εικόνα του να παρουσιαστεί τόσο διαφορετική και να εγείρει ερωτήματα.
«Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα. Κανένα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα. Μήπως τα ξέρω κιόλας αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουν; Εγώ είμαι ο Λευτέρης. Δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εδώ, εδώ, εγώ είμαι», είπε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους, ξεσπώντας σε γέλια.
Δείτε το βίντεο
Η ανάρτηση που είχε προκαλέσει αίσθηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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