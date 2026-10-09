Λάκης Γαβαλάς για Βίσση και Καρβέλα: Κάποιοι τρίτοι τους έβαλαν ζιζάνια και τους έφτασαν σε αυτό το σημείο
Λάκης Γαβαλάς για Βίσση και Καρβέλα: Κάποιοι τρίτοι τους έβαλαν ζιζάνια και τους έφτασαν σε αυτό το σημείο
Δεν νομίζω ότι είναι τα λεφτά το πρόβλημα, σχολίασε ο σχεδιαστής μόδας για την κόντρα των δύο καλλιτεχνών
Ένα ακόμη σχόλιο κλήθηκε να κάνει ο Λάκης Γαβαλάς για την κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Ο σχεδιαστής μόδας υποστήριξε ότι τρία πρόσωπα ευθύνονται για τη ρήξη στη σχέση τους. Όπως είπε, επηρέασαν αρνητικά τους δύο καλλιτέχνες και συνέβαλαν στο να οδηγηθούν στη σημερινή αντιπαράθεση.
«Αν κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί είναι οι άνθρωποι που τους έβαλαν αυτά τα ζιζάνια που τους έφτασαν σε αυτό το σημείο», ανέφερε αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.
Στη συνέχεια, ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για «κόλακες», σημειώνοντας: «Δεν νομίζω ότι είναι τα λεφτά το πρόβλημα, θεωρώ ότι υπήρχε και υπάρχει ακόμα αγάπη ανάμεσα στα δύο αυτά άτομα».
Δείτε το βίντεο
Ο σχεδιαστής μόδας έδειξε κατανόηση για την επιλογή της τραγουδίστριας να ανανεώσει τον κύκλο της, ονίζοντας ότι οι άνθρωποι περιμένουν από τους στενούς τους φίλους να σέβονται και να αποδέχονται τις επιλογές τους. «Τη δικαιολογώ γιατί κάποια στιγμή οι άνθρωποι θεωρούν ότι κάποια στιγμή θα τους καταλάβουν οι καλοί τους φίλοι. Αν, για παράδειγμα, βάψεις τα μαλλιά σου μαύρα ενώ ο κόσμος σε αγαπάει ξανθιά, εγώ θα το δεχτώ – το ίδιο γίνεται και με τις παρέες. Αν όμως πεις "εγώ θέλω το μαύρο και δεν με νοιάζει τις λες εσύ", δεν αξίζει να μου φέρεσαι έτσι, κάν’τα μαύρα να τελειώνουμε», επισήμανε.
Τέλος, ο Λάκης Γαβαλάς εξέφρασε την ελπίδα ότι τελικά η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας θα συμφιλιωθούν.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Αν κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί είναι οι άνθρωποι που τους έβαλαν αυτά τα ζιζάνια που τους έφτασαν σε αυτό το σημείο», ανέφερε αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.
Στη συνέχεια, ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για «κόλακες», σημειώνοντας: «Δεν νομίζω ότι είναι τα λεφτά το πρόβλημα, θεωρώ ότι υπήρχε και υπάρχει ακόμα αγάπη ανάμεσα στα δύο αυτά άτομα».
Δείτε το βίντεο
Ο σχεδιαστής μόδας έδειξε κατανόηση για την επιλογή της τραγουδίστριας να ανανεώσει τον κύκλο της, ονίζοντας ότι οι άνθρωποι περιμένουν από τους στενούς τους φίλους να σέβονται και να αποδέχονται τις επιλογές τους. «Τη δικαιολογώ γιατί κάποια στιγμή οι άνθρωποι θεωρούν ότι κάποια στιγμή θα τους καταλάβουν οι καλοί τους φίλοι. Αν, για παράδειγμα, βάψεις τα μαλλιά σου μαύρα ενώ ο κόσμος σε αγαπάει ξανθιά, εγώ θα το δεχτώ – το ίδιο γίνεται και με τις παρέες. Αν όμως πεις "εγώ θέλω το μαύρο και δεν με νοιάζει τις λες εσύ", δεν αξίζει να μου φέρεσαι έτσι, κάν’τα μαύρα να τελειώνουμε», επισήμανε.
Τέλος, ο Λάκης Γαβαλάς εξέφρασε την ελπίδα ότι τελικά η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας θα συμφιλιωθούν.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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