«Είναι βλακεία να πετάξουν όλο αυτό το πράγμα»: Ο Λάκης Γαβαλάς προτείνει σε Βίσση και Καρβέλα να κάνουν μία νέα συμφωνία

Ο Λάκης Γαβαλάς είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ δίνω μια δικαιολογία της χαζομάρας -με την πολύ καλή έννοια- που διέπει και τους δύο και θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσαν να το διαπραγματευτούν ξανά. Είναι βλακεία για μένα να πετάξουν όλο αυτό το πράγμα. Εγώ θα πρότεινα να γράψουν μια καινούργια παραγγελία που να είναι και στα μέτρα και των δύο. Ο ένας να την επιλέγει και ο άλλος να την πουλάει και να είναι ευτυχισμένο το κοινό το οποίο είναι και καταναλωτές».

Τη συμβουλή του έδωσε ο Λάκης Γαβαλάς στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα , καθώς θεωρεί πως η διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσά τους δεν θα έπρεπε να υφίσταται.Ο σχεδιαστής ανέφερε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» πως θα έπρεπε να διαπραγματευτούν ξανά το ζήτημα και να γράψουν μαζί μία νέα παραγγελιά και να τα αφήσουν όλα πίσω τους.Για τους λόγους που θεωρεί πως έφτασαν σε αυτό το σημείο οι δύο καλλιτέχνες, ο Λάκης Γαβαλάς επισήμανε: «Εγώ θεωρώ ότι ο Νίκος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ μέσω τηλεφώνων και άλλων πραγμάτων, πολύ πριν. Θεωρώ ότι δεν αποδέχτηκε όλη αυτή την αλλαγή. Όχι γιατί θα του έπαιρναν την Άννα, αλλά γιατί θεωρούσαν ότι μπορεί για την Άννα να είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, που η Άννα δεν είχε μάθει έτσι και κάπου την συνεπήρε ένα άλλο όνειρο, το οποίο όμως καλλιτεχνικά δεν θα μπορούσε να είναι σαν το δικό τους. Σαν αυτές τις ώρες που καθόντουσαν εκεί να φτιάξουν τις μουσικές τους και όλα».Και συμπλήρωσε: «Η Άννα το καταλαβαίνει. Απ’ την άλλη μεριά έχει και τους ενθουσιασμούς που μπορεί να της λείπανε σαν μικρό κορίτσι, σαν μια πενηντάρα, εξηντάρα, και τους βρήκε τώρα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ένα άτομο σαν την Άννα να τους απορρίψει και τους ζει αυτή τη στιγμή. Κακώς για μένα. Δηλαδή εγώ όταν βλέπω ας πούμε σε μια εικόνα σε μια θάλασσα, να είναι ντυμένη με ένα μισό στήθος έξω και να έρχεται κάποιος και να της λέει “αυτό είναι χιτάρα”, δεν νομίζω ότι την δικαιολογεί αυτή η υπόσταση όταν έχει αυτή τη φωνή».Ο Λάκης Γαβαλάς θεωρεί πως η Άννα Βίσση ήθελε να απελευθερωθεί, αλλά η αλλαγή στην εικόνα, στη μουσική και στη συμπεριφορά της προκάλεσαν την αντίδραση του Νίκου Καρβέλα: «Τον Νίκο τον ενοχλούσαν ίσως όλα αυτά τα πράγματα. Τους άλλους τους ενοχλούσε γιατί δεν αφήναν την Άννα να το χαρεί όπως επέλεξε να το χαίρεται, γιατί κανείς δεν την πίεσε να είναι έτσι. Και τελικά εκεί ήρθε αυτός ο διαπληκτισμός και θεωρεί ότι δεν ήταν πια στο βεληνεκές που έπρεπε. Η Άννα έλεγε “τι λες βρε Νίκο μου, τόσο καιρό στερήθηκα, τώρα θέλω να απελευθερωθώ”», κατέληξε.