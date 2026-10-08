Σοφία Βογιατζάκη: Έχω χάσει συνολικά 36 κιλά, το ζήτημα είναι να χάσω λίγα ακόμα και να μην τα ξαναπάρω
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Σοφία Βογιατζάκη Κιλά Απώλεια Βάρους

Σοφία Βογιατζάκη: Έχω χάσει συνολικά 36 κιλά, το ζήτημα είναι να χάσω λίγα ακόμα και να μην τα ξαναπάρω

«Δεν στερούμαι κάτι, αν θελήσω την πάστα, θα τη φάω», εξήγησε η ηθοποιός

Σοφία Βογιατζάκη: Έχω χάσει συνολικά 36 κιλά, το ζήτημα είναι να χάσω λίγα ακόμα και να μην τα ξαναπάρω
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ
Για την αλλαγή στην εμφάνισή της μίλησε η Σοφία Βογιατζάκη, αποκαλύπτοντας πως έχει χάσει συνολικά 36 κιλά και στόχος της είναι να χάσει λίγα ακόμη και να καταφέρει να διατηρήσει το βάρος της.

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως δεν στερείται τίποτα όσον αφορά στη διατροφή της, ενώ ανέφερε πως παρόλο που δεν έχει χρόνο για γυμναστική, πηγαίνει πολλές ώρες για περπάτημα, γεγονός που την έχει βοηθήσει πολύ.

Η Σοφία Βογιατζάκη δήλωσε αναλυτικά για την απώλεια βάρους της στην εκπομπή «Happy Day», όπως προβλήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου: «Έχω διώξει κι άλλο βάρος. Το ζήτημα είναι να χάσω λίγο ακόμα και να μην τα ξαναπάρω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη περίοδος που τα διατηρώ. Δεν στερούμαι κάτι, αν θελήσω την πάστα, θα τη φάω. Έχω χάσει συνολικά 36 κιλά. Περπάτημα κάνω. Δεν έχω χρόνο για γυμναστική. Εντάξει, θα μου πεις αν θες χρόνο βρίσκεις, αλλά δεν την αγαπάω πολύ τη γυμναστική. Περπατάω πολύ μαζί με τον σκύλο».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ

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