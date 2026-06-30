Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ πόζαρε με φύλλα νούφαρου στο στήθος της, δείτε φωτογραφία
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Ιζαμπέλ Γκουλάρτ Βραζιλία

Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ πόζαρε με φύλλα νούφαρου στο στήθος της, δείτε φωτογραφία

Το 41χρονο μοντέλο φωτογραφήθηκε μέσα στο νερό και ξαπλωμένη στην άμμο

Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ πόζαρε με φύλλα νούφαρου στο στήθος της, δείτε φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
31 ΣΧΟΛΙΑ
Με φύλλα νούφαρου που τοποθέτησε στο στήθος της αντί για μαγιό, πόζαρε η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ, παρουσιάζοντας μία διαφορετική καλοκαιρινή εικόνα στους ακολούθους της.

Το 41χρονο μοντέλο μοιράστηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, δείχνοντας μερικές από τις στιγμές που περνάει στη Βραζιλία και συγκεκριμένα  σε λιμνοθάλασσες του Λενσόις Μαρανιένσες.

Η Γκουλάρτ  πόζαρε με το μαγιό της ξαπλωμένη στην άμμο, και σε μία εικόνα εμφανίστηκε με φύλλα από νούφαρο αντί για το πάνω μέρος του μαγιό της. Παράλληλα, το μοντέλο κοιτούσε τον φακό, φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου. «Ήλιος, άμμος και οι κρυστάλλινες λιμνοθάλασσες των Λενσόις Μαρανιένσες» έγραψε η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ στη λεζάντα της ανάρτησής της

Δείτε την ανάρτησή της


Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ πόζαρε με φύλλα νούφαρου στο στήθος της, δείτε φωτογραφία
Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ πόζαρε με φύλλα νούφαρου στο στήθος της, δείτε φωτογραφία
Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ πόζαρε με φύλλα νούφαρου στο στήθος της, δείτε φωτογραφία

Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ πόζαρε με φύλλα νούφαρου στο στήθος της, δείτε φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
31 ΣΧΟΛΙΑ

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