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Ο προπονητής Γιώργος Χατζηευσταθίου θα γίνει μπαμπάς, δείτε το βίντεο με την ανακοίνωση
Ο προπονητής Γιώργος Χατζηευσταθίου θα γίνει μπαμπάς, δείτε το βίντεο με την ανακοίνωση
Ο καλός φίλος και συνεργάτης του Λευτέρη Πετρούνια αποκάλυψε πως η σύζυγός του περιμένει το πρώτο του παιδί
Πατέρας θα γίνει ο προπονητής της ενόργανης γυμναστικής Γιώργος Χατζηευσταθίου και το ανακοίνωσε με ένα βίντεο στα social media.
Ο κολλητός φίλος και συνεργάτης του Λευτέρη Πετρούνια ανέβασε την Κυριακή 28 Ιουνίου πλάνα από την παραλία, χαϊδεύοντας την κοιλιά της συζύγου του, Βιβής, αποκαλύπτοντας πως είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί. Στη συνέχεια στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που έμαθε και ο ίδιος το ευχάριστο νέο, με τη σύζυγό του να κρατά το θετικό τεστ εγκυμοσύνης και στη συνέχεια να του το εμφανίζει ξαφνικά ενώ εκείνος καθόταν στο σαλόνι του σπιτιού τους. Αμέσως αγκαλιάστηκαν συγκινημένοι, ενώ ακολούθησαν πλάνα από το υπερηχογράφημα και τους δυο τους ξανά στην παραλία.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιώργος Χατζηευσταθίου, ο οποίος είναι γνωστός στο ευρύ κοινό και μέσα από τα βίντεο που ανεβάζει στο TikTok κάνοντας challenges που σχετίζονται με την ενόργανη, έγραψε αναλυτικά: «Plot twist: γινόμαστε 3. Η αγάπη μας δημιούργησε το πιο όμορφο θαύμα… και κάπως έτσι η ομάδα μας μεγαλώνει. Christmas 2026 baby loading. Ανυπομονούμε για το πιο τρελό κι αγαπησιάρικο κεφάλαιο της ζωής μας».
Δείτε το βίντεο
Κάτω από την ανάρτηση οι καλοί φίλοι του ζευγαριού, αλλά και πολλά πρόσωπα από τον χώρο της σόουμπιζ, έσπευσαν να ευχηθούν στο ζευγάρι για το νέο μέλος της οικογένειάς τους. Ο Λευτέρης Πετρούνιας άφησε κάτω από το post κόκκινες καρδιές, ενώ η Χριστίνα Μπόμπα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ο Κώστας Καραφώτης και η Άννα Μαρία Βέλλη ευχήθηκαν «με το καλό».
Ο κολλητός φίλος και συνεργάτης του Λευτέρη Πετρούνια ανέβασε την Κυριακή 28 Ιουνίου πλάνα από την παραλία, χαϊδεύοντας την κοιλιά της συζύγου του, Βιβής, αποκαλύπτοντας πως είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί. Στη συνέχεια στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που έμαθε και ο ίδιος το ευχάριστο νέο, με τη σύζυγό του να κρατά το θετικό τεστ εγκυμοσύνης και στη συνέχεια να του το εμφανίζει ξαφνικά ενώ εκείνος καθόταν στο σαλόνι του σπιτιού τους. Αμέσως αγκαλιάστηκαν συγκινημένοι, ενώ ακολούθησαν πλάνα από το υπερηχογράφημα και τους δυο τους ξανά στην παραλία.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιώργος Χατζηευσταθίου, ο οποίος είναι γνωστός στο ευρύ κοινό και μέσα από τα βίντεο που ανεβάζει στο TikTok κάνοντας challenges που σχετίζονται με την ενόργανη, έγραψε αναλυτικά: «Plot twist: γινόμαστε 3. Η αγάπη μας δημιούργησε το πιο όμορφο θαύμα… και κάπως έτσι η ομάδα μας μεγαλώνει. Christmas 2026 baby loading. Ανυπομονούμε για το πιο τρελό κι αγαπησιάρικο κεφάλαιο της ζωής μας».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κάτω από την ανάρτηση οι καλοί φίλοι του ζευγαριού, αλλά και πολλά πρόσωπα από τον χώρο της σόουμπιζ, έσπευσαν να ευχηθούν στο ζευγάρι για το νέο μέλος της οικογένειάς τους. Ο Λευτέρης Πετρούνιας άφησε κάτω από το post κόκκινες καρδιές, ενώ η Χριστίνα Μπόμπα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ο Κώστας Καραφώτης και η Άννα Μαρία Βέλλη ευχήθηκαν «με το καλό».
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