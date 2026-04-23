Ελένη Ανουσάκη για τη διάγνωση με καρδιακή ανεπάρκεια: Δύο μέρες έμεινα συνδεδεμένη με μηχανήματα, έζησα ένα δράμα
«Ήταν μια κατάσταση που με τρόμαξε πολύ, δεν μπορούσα να αναπνεύσω και ένιωθα ότι χάνω τον έλεγχο», εξομολογήθηκε η ηθοποιός για την περιπέτεια υγείας της
Για τη διάγνωσή της με καρδιακή ανεπάρκεια μίλησε η Ελένη Ανουσάκη, επισημαίνοντας πως έζησε ένα δράμα καθώς επί δύο ημέρες παρέμενε στο νοσοκομείο συνδεδεμένη με μηχανήματα.
Μιλώντας στο περιοδικό Λοιπόν, η ηθοποιός εξήγησε πως όλα ξεκίνησαν την περίοδο του Πάσχα: «Ήταν ένα δύσκολο Πάσχα, πραγματικά δύσκολο και γεμάτο δοκιμασίες. Ήρθα αντιμέτωπη με μια περιπέτεια υγείας που δεν περίμενα, κάτι που με αιφνιδίασε εντελώς. Με έπιασε ένας παράξενος βήχας και μεγάλη δύσπνοια, μια κατάσταση που με τρόμαξε πολύ. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, ένιωθα ότι χάνω τον έλεγχο. Είμαι μεγάλη κυρία πλέον και, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά βαραίνουν περισσότερο», είπε.
Στη συνέχεια, η Ελένη Ανουσάκη περιέγραψε τη δύσκολη εμπειρία της στο νοσοκομείο: «Πήγα εσπευσμένα στο νοσοκομείο με κάποιους φίλους, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή, όπου διαγνώστηκα με καρδιακή ανεπάρκεια. Δύο μέρες έμεινα σε καλώδια, συνδεδεμένη με μηχανήματα, ζώντας μια πολύ δύσκολη εμπειρία. Έζησα ένα δράμα, μια κατάσταση που δεν εύχομαι σε κανέναν και έπρεπε να είχα αντιληφθεί νωρίτερα ότι είχα πρόβλημα. Παίζει ρόλο και η ηλικία, γιατί -όπως και να το κάνεις- μεγαλώνουμε και το σώμα δίνει σημάδια. Δυο μέρες ήμουν έτσι, πολύ χάλια σε πολύ κακή κατάσταση».
Κλείνοντας, η ηθοποιός τόνισε πως τρόμαξε πολύ με την περιπέτεια υγείας της, ωστόσο κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και προσέχει τον εαυτό της, συνεχίζοντας τις επισκέψεις στο νοσοκομείο για παρακολούθηση από τους γιατρούς: «Ανακάλυψα ότι έχει δημιουργηθεί καρδιακή ανεπάρκεια, κάτι που με έκανε να συνειδητοποιήσω τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κάθισα 7 μέρες στο νοσοκομείο υπό συνεχή παρακολούθηση. Αλλά τους τρόμαξα με την αυστηρότητά μου, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται περισσότερο για μένα από μένα την ίδια και αυτό το πιστεύω βαθιά. Και είμαι καλά τώρα. Είμαι τώρα στο σπίτι, αλλά θα ξαναπάω- θα πηγαινοέρχομαι κάθε 10 μέρες για εξετάσεις, ώστε να παρακολουθώ στενά την υγεία μου», ανέφερε.
