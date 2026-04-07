Η σκηνοθέτρια της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» διαψεύδει ότι συζητά για το ριμέικ του «Βασικού Ενστίκτου»
Η σκηνοθέτρια της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» διαψεύδει ότι συζητά για το ριμέικ του «Βασικού Ενστίκτου»
Ο σεναριογράφος της αρχικής ταινίας υποστήριξε ότι η Έμεραλντ Φένελ βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει τη σκηνοθεσία του φιλμ
Η σκηνοθέτρια της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», η Έμεραλντ Φένελ, διέψευσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να αναλάβει τη σκηνοθεσία μίας νέας εκδοχής για το «Βασικό Ένστικτο», σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της.
Ο σεναριογράφος του φιλμ του 1992, Τζο Έστερχαζ, υποστήριξε στην Guardian ότι η Φένελ, βρισκόταν σε συζητήσεις για να σκηνοθετήσει ένα ριμέικ του θρίλερ, το οποίο είχε σκηνοθετήσει ο Πολ Βερχόφεν.
Στην ταινία πρωταγωνιστούσε ο Μάικλ Ντάγκλας ως ντετέκτιβ που συνάπτει σχέση με την βασική ύποπτη σε μια υπόθεση δολοφονίας που ερευνά (ρόλο που υποδύθηκε η Σάρον Στόουν).
«Οι παραγωγοί βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με μια πολύ ενδιαφέρουσα σκηνοθέτιδα — μια Βρετανίδα, την Έμεραλντ Φένελ — που έκανε το ''Promising Young'' Woman και τα ''Ανεμοδαρμένα Ύψη''», είπε χαρακτηριστικά στην Guardian. «Η αισθητική της είναι η σωστή. Είναι κάποια που δεν φοβάται την πρόκληση και τη σεξουαλικότητα. Οπότε είμαι ενθουσιασμένος με αυτό. Ελπίζω να προχωρήσει», πρόσθεσε.
Μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης, εκπρόσωπος της Έμεραλντ Φένελ δήλωσε στο PEOPLE ότι «δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτό» και ξεκαθάρισε ότι η βραβευμένη με Όσκαρ δημιουργός «δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο».
Η είδηση ότι το «Βασικό Ένστικτο» θα αποκτούσε reboot με τον Έστερχαζ να γράφει μία νέα εκδοχή του αρχικού σεναρίου έγινε γνωστή τον Ιούλιο. Το The Wrap είχε μεταδώσει τότε ότι η Σάρον Στόουν θα μπορούσε ενδεχομένως να επιστρέψει στην ταινία. Σε συνέντευξή της τον Αύγουστο του 2025 στην εκπομπή Today, η ίδια είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν την ενδιαφέρει η αναβίωση του «Βασικού Ενστίκτου». «Αν πάει όπως πήγε εκείνη στην οποία συμμετείχα, θα πω απλώς ότι δεν καταλαβαίνω γιατί να το κάνει κανείς. Δηλαδή, προχωρήστε, αλλά καλή τύχη», είχε διευκρινίσει.
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η σταρ του Χόλιγουντ στην Guardian τον ίδιο μήνα, είχε γελάσει, όταν ρωτήθηκε, αν θα συμμετείχε σε ένα πιθανό ριμέικ. «Δεν πρόκειται να υπάρξει reboot του ''Βασικού Ενστίκτου. Λυπάμαι που στο λέω, αλλά ο Τζο Έστερχαζ δεν θα μπορούσε να γράψει ούτε για να βγει από ένα φαρμακείο», είχε τονίσει.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο σεναριογράφος του φιλμ του 1992, Τζο Έστερχαζ, υποστήριξε στην Guardian ότι η Φένελ, βρισκόταν σε συζητήσεις για να σκηνοθετήσει ένα ριμέικ του θρίλερ, το οποίο είχε σκηνοθετήσει ο Πολ Βερχόφεν.
Στην ταινία πρωταγωνιστούσε ο Μάικλ Ντάγκλας ως ντετέκτιβ που συνάπτει σχέση με την βασική ύποπτη σε μια υπόθεση δολοφονίας που ερευνά (ρόλο που υποδύθηκε η Σάρον Στόουν).
«Οι παραγωγοί βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με μια πολύ ενδιαφέρουσα σκηνοθέτιδα — μια Βρετανίδα, την Έμεραλντ Φένελ — που έκανε το ''Promising Young'' Woman και τα ''Ανεμοδαρμένα Ύψη''», είπε χαρακτηριστικά στην Guardian. «Η αισθητική της είναι η σωστή. Είναι κάποια που δεν φοβάται την πρόκληση και τη σεξουαλικότητα. Οπότε είμαι ενθουσιασμένος με αυτό. Ελπίζω να προχωρήσει», πρόσθεσε.
Μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης, εκπρόσωπος της Έμεραλντ Φένελ δήλωσε στο PEOPLE ότι «δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτό» και ξεκαθάρισε ότι η βραβευμένη με Όσκαρ δημιουργός «δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο».
April 7, 2026
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η σταρ του Χόλιγουντ στην Guardian τον ίδιο μήνα, είχε γελάσει, όταν ρωτήθηκε, αν θα συμμετείχε σε ένα πιθανό ριμέικ. «Δεν πρόκειται να υπάρξει reboot του ''Βασικού Ενστίκτου. Λυπάμαι που στο λέω, αλλά ο Τζο Έστερχαζ δεν θα μπορούσε να γράψει ούτε για να βγει από ένα φαρμακείο», είχε τονίσει.
Φωτογραφία: Shutterstock
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
