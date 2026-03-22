BTS: Μεγάλη επιστροφή στη σκηνή μετά από τέσσερα χρόνια με 260.000 θεατές στην Σεούλ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με διεθνείς συντελεστές

Τη σκηνοθεσία της συναυλίας ανέλαβε ο Χάμις Χάμιλτον, Βρετανός δημιουργός γνωστός για τη συμμετοχή του σε μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα, όπως το halftime show του Super Bowl και η τελετή απονομής των Όσκαρ, στοιχείο που καταδεικνύει το μέγεθος της επιστροφής των BTS.Ο σχεδιασμός της σκηνής, που δημιουργήθηκε από τους ειδικούς παραγωγής εκδηλώσεων Γκάι Κάρινγκτον και Φλόριαν Βίντερ, βασίστηκε στην ιδέα ενός κάδρου, το οποίο συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική των BTS με την ιστορική σημασία του χώρου.Όπως σημείωσε ο Χάμιλτον, στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα σκηνικό που να εναρμονίζεται με τον ιστορικό χαρακτήρα του παλατιού, χωρίς να αλλοιώνει τη σημασία του χώρου.Η παραγωγή απαιτούσε σημαντική τεχνική υποστήριξη, με περίπου 9,5 χιλιόμετρα καλωδίων να χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του εξοπλισμού.Παρά την εκτενή προετοιμασία, δεν πραγματοποιήθηκε πρόβα με το συγκρότημα πάνω στη σκηνή πριν από τη συναυλία, λόγω του ότι πρόκειται για δημόσιο χώρο – γεγονός που, σύμφωνα με τον Χάμιλτον, δεν είχε συναντήσει ξανά στην επαγγελματική του πορεία.