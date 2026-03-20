Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ξέσπασε σε κλάματα με την αναφορά του Μίλτου Πασχαλίδη στον θάνατο του αδερφού του, Θάνου

Σε κλάματα ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος με την αναφορά που έκανε ο Μίλτος Πασχαλίδης στον θάνατο του αδερφού του, Θάνου.
Ο τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» την Παρασκευή 20 Μαρτίου επισήμανε πως αφιέρωσε το φινάλε της συναυλίας του στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση που κράτησε όταν έφυγε από τη ζωή ο συνθέτης και εκείνη τη στιγμή ο Ανδρέας Μικρούτσικος έσκυψε το κεφάλι και προσπάθησε να κρύψει τα δάκρυά του, χωρίς να μπορεί να πει οτιδήποτε.
Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αφιέρωσα στον Αλέξη Τσίπρα το φινάλε της συναυλίας μου για τη στάση που κράτησε στον θάνατο του Θάνου Μικρούτσικου. Θα μου επιτρέψετε να μη σας πω τι εννοώ με αυτό. Ήταν πάντως αξιοπρεπέστατη και συγκινητική και την εκτίμησα πάρα πολύ».
Αμέσως μετά την προβολή του βίντεο, η Φαίη Σκορδά παρατηρώντας πόσο συγκινημένος ήταν ο συνεργάτης της, θέλησε να του δώσει λίγο χρόνο για να συνέλθει και προσπάθησε να αλλάξει θέμα. Ωστόσο, στη συνέχεια, δεν άντεξε να βλέπει τον Ανδρέα Μικρούτσικο σε αυτή την κατάσταση και πήγε να τον αγκαλιάσει. «Ανδρέα μου, να σου κάνω μια αγκαλιά. Του ήρθε απότομο γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν πολύ δεμένος με τον αδερφό του, Θάνο, και ο θάνατός του του έχει στοιχίσει. Συχνά όταν γίνονται αναφορές στο όνομά του συγκινείται και βουρκώνει, όμως αυτή τη φορά δεν μπόρεσε μην κλάψει.
Ο Θάνος Μικρούτσικος έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου του 2019, σε ηλικία 72 ετών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του πάλευε με τον καρκίνο.
