Ο Χάρι Στάιλς απάντησε στα σχόλια για τη σεξουαλικότητά του φιλώντας στο στόμα άντρα ηθοποιό κατά τη διάρκεια εκπομπής
Ο Χάρι Στάιλς απάντησε στα σχόλια για τη σεξουαλικότητά του φιλώντας στο στόμα άντρα ηθοποιό κατά τη διάρκεια εκπομπής
«Σας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι ίσως δεν ξέρετε τα πάντα για μένα;», είπε ο τραγουδιστής
Στα σχόλια για τη σεξουαλικότητά του απάντησε ο Χάρι Στάιλς, ανταλλάσσοντας ένα φιλί στο στόμα με άντρα ηθοποιό κατά τη διάρκεια εκπομπής.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στο τελευταίο επεισόδιο του Saturday Night Live και μίλησε για τις κατηγορίες που έχει δεχτεί ότι άφηνε υπαινιγμούς πως είναι queer για λόγους δημοσιότητας.
Ο Χάρι Στάιλς είπε με χιούμορ: «Τότε ο κόσμος έδινε πολλή σημασία στα ρούχα που φορούσα και κάποιοι με κατηγόρησαν για κάτι που λέγεται “queerbaiting”. Αλλά σας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι ίσως δεν ξέρετε τα πάντα για μένα, μπαμπά;». Στη συνέχεια, φίλησε στο στόμα τον ηθοποιό του καστ του SNL, Μπεν Μάρσαλ. Μετά το φιλί, γύρισε προς την κάμερα και σχολίασε με νόημα: «Τώρα αυτό είναι queerbaiting», κλείνοντας το μάτι στο κοινό.
Ο Χάρι Στάιλς το τελευταίο διάστημα της ζωής του είναι σε σχέση με τη Ζόι Κράβιτς, με τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό να αναφέρουν πως είναι αρκετά σοβαρή. Πηγή που μίλησε στο People τον περασμένο Δεκέμβριο δήλωσε ότι η σχέση τους «πηγαίνει πολύ καλά».
«Ο Χάρι περνά μεγάλα διαστήματα στη Ρώμη φέτος. Η Ζόι τον έχει επισκεφθεί πολλές φορές από τα τέλη του καλοκαιριού», ανέφερε η ίδια πηγή. «Όταν βρίσκονται στη Ρώμη είναι σε μεγάλο βαθμό ανενόχλητοι», πρόσθεσε. «Απλώς κάνουν βόλτες, συναντούν φίλους και ζουν μια πολύ χαλαρή ζωή. Έχουν φοβερή χημεία», συμπλήρωσε.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στο τελευταίο επεισόδιο του Saturday Night Live και μίλησε για τις κατηγορίες που έχει δεχτεί ότι άφηνε υπαινιγμούς πως είναι queer για λόγους δημοσιότητας.
Ο Χάρι Στάιλς είπε με χιούμορ: «Τότε ο κόσμος έδινε πολλή σημασία στα ρούχα που φορούσα και κάποιοι με κατηγόρησαν για κάτι που λέγεται “queerbaiting”. Αλλά σας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι ίσως δεν ξέρετε τα πάντα για μένα, μπαμπά;». Στη συνέχεια, φίλησε στο στόμα τον ηθοποιό του καστ του SNL, Μπεν Μάρσαλ. Μετά το φιλί, γύρισε προς την κάμερα και σχολίασε με νόημα: «Τώρα αυτό είναι queerbaiting», κλείνοντας το μάτι στο κοινό.
Δείτε το βίντεο
Ο Χάρι Στάιλς το τελευταίο διάστημα της ζωής του είναι σε σχέση με τη Ζόι Κράβιτς, με τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό να αναφέρουν πως είναι αρκετά σοβαρή. Πηγή που μίλησε στο People τον περασμένο Δεκέμβριο δήλωσε ότι η σχέση τους «πηγαίνει πολύ καλά».
«Ο Χάρι περνά μεγάλα διαστήματα στη Ρώμη φέτος. Η Ζόι τον έχει επισκεφθεί πολλές φορές από τα τέλη του καλοκαιριού», ανέφερε η ίδια πηγή. «Όταν βρίσκονται στη Ρώμη είναι σε μεγάλο βαθμό ανενόχλητοι», πρόσθεσε. «Απλώς κάνουν βόλτες, συναντούν φίλους και ζουν μια πολύ χαλαρή ζωή. Έχουν φοβερή χημεία», συμπλήρωσε.
Inside Harry Styles and Zoë Kravitz's Roman Rendezvous: 'They Have Great Chemistry' (Exclusive Source) https://t.co/uQLuo8dlVX— People (@people) December 2, 2025
