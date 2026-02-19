Η Μαρία Ηλιάκη απαντά στις αντιδράσεις για τη συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή της Eurovision





Έπειτα, η Μαρία Ηλιάκη σχολίασε πώς της φάνηκαν οι δύο ημιτελικοί αλλά και ο μεγάλος τελικός του Sing for Greece: «Ήταν τρεις υπέροχες βραδιές. Εγώ τη μία την έζησα και από κοντά ως μέλος της κριτικής επιτροπής.Ήταν πολύ ωραία ιδέα της ΕΡΤ να βάλει αυτούς τους τρεις παρουσιαστές μαζί. Ήταν πολύ ωραία ιδέα για την Κατερίνα Βρανά. Ήταν όλες οι φωνές εξαιρετικές, οι σκηνικές τους παρουσίες... Το απόλαυσα πραγματικά πάρα πολύ», επισήμανε.

Για τις αντιδράσεις που υπήρξαν για τη συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή του ελληνικού τελικού της Eurovision απάντησε η Μαρία Ηλιάκη , επισημαίνοντας πως πλέον έχει μάθει να «κλείνει τα αυτιά της» σε όσα ακούγονται.Η παρουσιάστρια μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, είπε αρχικά στον δημοσιογράφο όταν της είπε πως η παρουσία της ξάφνιασε τον κόσμο: «Το ξεπεράσατε το ξάφνιασμα; Εντάξει, συνήλθατε; Ήταν δύσκολη διαδικασία, γιατί έπρεπε να είσαι συγκεντρωμένος, να ακούς καλά από τα ακουστικά σου. Δεν το είχα ξανακάνει, αλλά το απόλαυσα με όλη τη συνέπεια και την ευθύνη που είχε όλο αυτό».Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί κανείς δεν γνώριζε νωρίτερα τίποτα γι' αυτό: «Με πήραν από την ΕΡΤ και μου το πρότειναν, είπα αμέσως ναι. Δεν το ήξερε κανείς, ούτε ο Κρατερός, δεν μπορούσα να το πω. Υπήρχε εντολή ότι η κριτική επιτροπή δεν πρέπει να μαθευτεί πριν τον τελικό» και έπειτα πρόσθεσε για όσους διαφώνησαν που βρέθηκε εκεί και αντέδρασαν: «Έχω μάθει να κλείνω τα αυτιά μου σε όσα ακούγονται, μετά από τόσα χρόνια αλλιώς δεν γίνεται. Κάποια πράγματα καλό είναι να μην ακούς. δεν επηρεάζομαι, ανάλογα ποιος τα λέει και πόσο σε ενδιαφέρει αυτός που τα λέει».