Η κόρη του Αντώνη Βλοντάκη μίλησε για τη συμμετοχή της στο Deal: Ο παππούς μου, μού δήλωσε να πάω
Η Μαλένα Βλοντάκη εμφανίστηκε στο τηλεπαιχνίδι του Alpha τον περασμένο Οκτώβριο και κέρδισε 7.000 ευρώ
Για την εμφάνισή της στο Deal μίλησε η Μαλένα Βλοντάκη, κόρη του Αντώνη Βλοντάκη, επισημαίνοντας πως ο παππούς της ήταν εκείνος που της δήλωσε συμμετοχή.
Η Μαλένα Βλοντάκη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στο τηλεπαιχνίδι του Alpha τον περασμένο Οκτώβριο, αποκαλύπτοντας τι θα κάνει με τα χρήματα που κέρδισε.
Η κόρη του Αντώνη Βλοντάκη είπε χαρακτηριστικά: «Ο παππούς μου και η γιαγιά μου το βλέπουν συνέχεια. Και μου λέει ο παππούς "Ρε συ Μαλένα, βλέπω συνέχεια το Deal. Γιατί δεν πας;". Του λέω "Τι λες ρε παππού; Τι να πάω να κάνω στο Deal;". "Είναι πολλές ωραίες κοπέλες στην ηλικία σου και τι; Να μην πας και εσύ; Σε δήλωσα!", λέει. "Με δήλωσες;"».
«Το ότι κέρδισα 7.000 ευρώ ήτανε καθαρά θέμα τύχης. Πήγα, έπαιξα, το χάρηκα, το ευχαριστήθηκα. Ήμουνα και λίγο κότα, λέω “Αφού τα κέρδισα, μην τα χάσω τώρα”. Θα τα χρησιμοποιήσω για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Άμα δεν είναι για το Erasmus, θα είναι για το μεταπτυχιακό».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαλένα Βλοντάκη μίλησε για την ενασχόλησή της με το μόντελινγκ: «Αυτό είναι μια πολύ αστεία ιστορία αυτή με το μόντελινγκ. Δεν πήγα σε πρακτορείο μόνη μου. Μοίραζα φυλλάδια στο δρόμο και με είδε μία κυρία και μου είπε “Έχω αυτό το πρακτορείο, σε παρακαλώ να έρθεις να με δεις, να μιλήσουμε, είσαι πολύ όμορφη”. Και ο μόνος λόγος που πήγα πραγματικά ήταν γιατί δεν ήξερε ότι “Α, η Βλοντάκη”, “Α, η τάδε και γι’ αυτό τη θέλω"», ανέφερε.
Στη συνέχεια, εξήγησε πως από τότε που τελείωσε το σχολείο έχει εργαστεί σε διάφορους τομείς: «Από τότε που τελείωσα το σχολείο, ξεκίνησα να δουλεύω. Δούλευα σέρβις, δούλευα υποδοχή. Οι σπουδές μου είναι πάνω στις Πολιτικές Επιστήμες». Η Μαλένα Βλοντάκη ασχολείται, μάλιστα, με την υποκριτική, για την οποία δήλωσε: «Η υποκριτική ήταν ένα όνειρο που είχα από μικρή. Δεν είναι τα φώτα της δημοσιότητας και όλα αυτά, αλλά είναι αυτό, να μπορείς να γίνεις κάποιος άλλος για λίγο».
