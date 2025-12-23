Ο Νικ Ράινερ είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να αποδείξει «ότι είναι τρελός» για να του δώσουν φάρμακα

Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Το περιστατικό σε κέντρο απεξάρτησης που είχε περιγράψει ο ίδιος
Στο φως έρχονται παλαιότερες δηλώσεις του Νικ Ράινερ, γιου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διερεύνησης της υπόθεσης.
Σε συνέντευξή του το 2015 στο podcast «Dopey», ο Νικ Ράινερ είχε περιγράψει ένα περιστατικό από την περίοδο που βρισκόταν σε κέντρο απεξάρτησης στο Νιου Τζέρσεϊ, αποκαλύπτοντας ότι είχε προσπαθήσει να παρουσιαστεί ως ψυχικά ασταθής, προκειμένου να του χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή. Όπως είχε αναφέρει ο ίδιος, το ιατρικό προσωπικό αρνήθηκε αρχικά να του δώσει φάρμακα, εκτιμώντας ότι δεν τα είχε ανάγκη. «Μου έλεγαν ότι δεν χρειάζομαι φάρμακα και εγώ πανικοβαλλόμουν», είχε πει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι τότε σκέφτηκε να αποδείξει πως «είναι τρελός».
Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει ότι προκάλεσε φθορές σε τζάμι κοινόχρηστου χώρου του κέντρου, πράξη που –σύμφωνα με όσα είπε– οδήγησε τελικά στη χορήγηση αντικαταθλιπτικής αγωγής. Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε παρουσιαστεί τότε από τον ίδιο με χιουμοριστικό τόνο.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Νικ Ράινερ αναμένεται να δηλώσει αθώος λόγω ψυχικής ασθένειας κατά την απολογία του, που έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιανουαρίου. Ο συνήγορός του, Άλαν Τζάκσον, έχει καλέσει το κοινό να μην προχωρά σε βιαστικά συμπεράσματα, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «ιδιαίτερα σύνθετη και σοβαρή».
Τη νύχτα πριν από τη δολοφονία, ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ είχαν συνοδεύσει τον γιο τους σε χριστουγεννιάτικο πάρτι στο σπίτι του Κόναν Ο’Μπράιεν. Πηγές κατέθεσαν ότι οι γονείς του ήταν απρόθυμοι να τον αφήσουν μόνο του, καθώς η συμπεριφορά του είχε γίνει ιδιαίτερα ανησυχητική τις προηγούμενες εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Νικ Ράινερ φέρεται να είχε έντονη αντιπαράθεση με τους γονείς του, ενώ ο πατέρας του είχε εκμυστηρευτεί σε παρευρισκόμενους ότι φοβόταν πως ο γιος του θα μπορούσε να του προκαλέσει κακό.
Δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι περίπου έναν μήνα πριν από το έγκλημα είχε τροποποιηθεί η φαρμακευτική αγωγή του Νικ Ράινερ για σχιζοφρένεια, γεγονός που συνδέθηκε με ασταθή και επικίνδυνη συμπεριφορά. Οι γιατροί φέρεται να βρίσκονταν στη διαδικασία προσαρμογής της αγωγής του όταν σημειώθηκε η τραγωδία.
Άτομα που γνώριζαν την οικογένεια περιγράφουν ότι οι σχέσεις του Νικ Ράινερ με τους γονείς του ήταν κατά καιρούς τεταμένες, με συχνές συγκρούσεις και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Άτομο από το περιβάλλον των Ράινερ κάνουν λόγο για θυμό, εσωτερικές συγκρίσεις με τον πατέρα του και μακροχρόνια προβλήματα συμπεριφοράς από νεαρή ηλικία.
Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού και ψυχιατρικού ιστορικού του κατηγορούμενου.
The extreme ruse Nick Reiner invented to score meds ahead of parents’ murders https://t.co/aKBo56TDvA pic.twitter.com/FEb9zg1kGQ— Page Six (@PageSix) December 22, 2025
