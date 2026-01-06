Σταματίνα Τσιμτσιλή: Όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία μου στον προηγούμενο σταθμό, ένιωσα προσβεβλημένη
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία μου στον προηγούμενο σταθμό, ένιωσα προσβεβλημένη
Όταν έκλαιγα για αυτό που είχε γίνει, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι το σύμπαν έχει ένα καλύτερο σχέδιο, πρόσθεσε η παρουσιάστρια
Προσβεβλημένη και πληγωμένη ένιωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία της με τον προηγούμενο τηλεοπτικό σταθμό στον οποίο εργαζόταν. Μέσα από τη συγκεκριμένη εμπειρία όμως, όπως τόνισε η παρουσιάστρια, κατάλαβε πως οι δυσκολίες πολλές φορές ανοίγουν τον δρόμο για τις καλύτερες ευκαιρίες.
«Αυτό που έχω μάθει μέσα από τη δική μου εμπειρία είναι ότι μέσα από τα δύσκολα έρχονται τα πιο ωραία δώρα. Όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία μου στο προηγούμενο σταθμό ήμουν προσβεβλημένη, στενοχωρημένη και πληγωμένη. Αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά, δεν θα μπορούσε να έρθει μετά η πρόταση του Alpha για το Happy Day», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου.
Η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε ότι, όταν έκλαιγε για τη λήξη της συνεργασίας της, δεν μπορούσε να διανοηθεί πως θα ακολουθούσε ένα μεγαλύτερο βήμα για την τηλεοπτική της πορεία. «Όταν έκλαιγα για αυτό που είχε γίνει, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι το σύμπαν έχει ένα καλύτερο σχέδιο και απλά θα πρέπει να περιμένω για να το βιώσω. Καμία φορά μέσα από μία δύσκολη απόφαση μπορεί να γεννηθεί κάτι πολύ πιο όμορφο. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε όταν πονάμε», συμπλήρωσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 04:00
«Αυτό που έχω μάθει μέσα από τη δική μου εμπειρία είναι ότι μέσα από τα δύσκολα έρχονται τα πιο ωραία δώρα. Όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία μου στο προηγούμενο σταθμό ήμουν προσβεβλημένη, στενοχωρημένη και πληγωμένη. Αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά, δεν θα μπορούσε να έρθει μετά η πρόταση του Alpha για το Happy Day», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου.
Η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε ότι, όταν έκλαιγε για τη λήξη της συνεργασίας της, δεν μπορούσε να διανοηθεί πως θα ακολουθούσε ένα μεγαλύτερο βήμα για την τηλεοπτική της πορεία. «Όταν έκλαιγα για αυτό που είχε γίνει, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι το σύμπαν έχει ένα καλύτερο σχέδιο και απλά θα πρέπει να περιμένω για να το βιώσω. Καμία φορά μέσα από μία δύσκολη απόφαση μπορεί να γεννηθεί κάτι πολύ πιο όμορφο. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε όταν πονάμε», συμπλήρωσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 04:00
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα