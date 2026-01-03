Κατερίνα Γιατζόγλου: Το διαζύγιο με βοήθησε να ζω καλύτερα, μου πήρε 20 χρόνια να βρω τη δύναμη να χωρίσω
Αν έχεις μια μπάλα και σε έχει πάει στις 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα, πώς θα βγεις επάνω; αναρωτήθηκε η συγγραφέας
Θετική επίδραση είχε στη ζωή της Κατερίνας Γιατζόγλου το διαζύγιο που αποφάσισε να πάρει, όπως αποκάλυψε η ίδια. Αν και η συγγραφέας είδε τα πράγματα να καλυτερεύουν, παραδέχτηκε ότι δεν επρόκειτο για μία εύκολη απόφαση, αφού χρειάστηκαν είκοσι χρόνια μέχρι να οδηγηθεί σε αυτή.
Μιλώντας στην εκπομπή «Ζω Καλά», το πρωί του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, η Κατερίνα Γιατζόγλου είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό που έχω κάνει σε προσωπικό επίπεδο για να ζω καλά, είναι το διαζύγιό μου. Φυσικά, και με βοήθησε να αλλάξω τη ζωή μου. Αν έχεις μια μπάλα και σε έχει πάει στις 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα, πώς θα βγεις επάνω; Όταν αφήνεις την μπάλα, βγαίνεις επάνω, αλλά μέχρι να βγεις, θέλει χρόνο. Είναι δύσκολο πρότζεκτ».
Παρά το γεγονός όμως ότι ο τερματισμός του γάμου της, τη βοήθησε, χρειάστηκε είκοσι χρόνια για να πάρει την απόφαση να χωρίσει. «Εξαρτάται και ποιον άνθρωπο θα βγάλεις από τη ζωή σου. Παίζει ρόλο και ο άνθρωπος που θα βγάλεις από τη ζωή σου. Περίπτωση με περίπτωση έχει διαφορά. Είναι μη σου πέσει το λαχείο. Ήταν πολύ δύσκολο να βρω τη δύναμη να χωρίσω. Μου πήρε 20 χρόνια», πρόσθεσε.
