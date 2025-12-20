Κωνσταντίνος Αργυρός: Δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική σε αυτή τη φάση
Ο τραγουδιστής απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα ότι θα ασχοληθεί με την πολιτική
Για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική απάντησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούσαν σχετικές φήμες.
Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι, ξεκαθαρίζοντας πως η ενασχόληση με την πολιτική δεν είναι στα σχέδιά του αυτή τη στιγμή. Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε: «Δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική σε αυτή τη φάση. Έχουν γίνει κατά καιρούς προτάσεις από διαφόρους, αλλά το θέμα είναι εγώ αν θέλω να μπω σε μία τέτοια διαδικασία, που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Προσπαθώ να βοηθάω με το δικό μου τρόπο, αν κάποιος ζητήσει τη βοήθειά μου κι αν μπορώ να φανώ κάπου χρήσιμος θα το κάνω».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στη μουσική του καριέρα, δηλώνοντας: «Η αποθέωση είναι για όλους τους ανθρώπους που ζούμε τη συναυλία εκείνη τη στιγμή γιατί κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος συμμετέχω σε μία φανταστική στιγμή. Χαίρομαι πάρα πολύ που ταξιδεύει η ελληνική μουσική σε όλο τον κόσμο και μέσω της δικής μου μουσικής και μέσω της δικής μου διαδρομής να μπορέσω να το δείχνω έτσι λίγο και να δίνω την καρδιά και την ψυχή στους Έλληνες εκεί της διασποράς και του εξωτερικού που είναι δυο φορές Έλληνες».
Όσον αφορά στον γιο που απέκτησε με την Αλεξάνδρα Νίκα πριν από περίπου ένα χρόνο, ανέφερε: «Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα αυτό με την πατρότητα. Είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά, αυτή είναι η πραγματική ουσία, η οικογένειά σου, το παιδί σου και από εκεί ξεκινούν όλα. Για αυτούς τα κάνω όλα. Αν τα φέρει ο Θεός, αυτός αποφασίζει αν θα μεγαλώσει η οικογένεια μας».
Στο τέλος, ο καλλιτέχνης απάντησε και για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την καταγγελία που έγινε εις βάρος του: «Δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου, συγγνώμη, δεν το έχω παρακολουθήσει γιατί έλειπα τις τελευταίες δυο-τρεις μέρες, ήμουν στο εξωτερικό, γύρισα χθες το βράδυ και ασχολήθηκα τώρα με αυτή τη φανταστική πρεμιέρα. Δεν έχω γνώση».
