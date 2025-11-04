Κιμ Καρντάσιαν σε Κένταλ Τζένερ: Σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο θα καταλάβεις ποτέ
Κιμ Καρντάσιαν σε Κένταλ Τζένερ: Σε αγαπώ περισσότερο απ' όσο θα καταλάβεις ποτέ
Η διάσημη τηλεπερσόνα ευχήθηκε και δημόσια στην αδερφή της για τα 30ά της γενέθλια
Τριάντα ετών έγινε η Κένταλ Τζένερ και γιόρτασε τα γενέθλια της με ένα πάρτι με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Από το πλευρό της δεν έλειπε η μεγάλη της αδερφή, Κιμ Καρντάσιαν, η οποία μοιράστηκε στα social media μερικές φωτογραφίες και βίντεο από τη βραδιά.
Παράλληλα, η διάσημη τηλεπερσόνα της ευχήθηκε και δημόσια η νέα δεκαετία της ζωής της να της χαρίσει χαρά και αγάπη, ενώ εξέφρασε και την αγάπη της για εκείνη.
Στέλνοντας τις ευχές της στην αδερφή της, η Κιμ Καρντάσιαν έγραψε στη δημοσίευσή της στο Instagram: «Εύχομαι αυτή η δεκαετία να σου φέρει την αγάπη και τη χαρά που δίνεις τόσο απλόχερα σε όλους τους άλλους. Σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο θα καταλάβεις ποτέ».
Δείτε την ανάρτηση
